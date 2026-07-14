Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartib

·65·Dunyo
Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartib

O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida fuqarolarning o‘zaro safarlarini yengillashtirishga qaratilgan muhim protokol imzolandi. Unga ko‘ra, ikki davlat fuqarolari ro‘yxatdan o‘tmasdan avvalgidek 3 kun emas, 10 kungacha bo‘lishi mumkin bo‘ladi.

3 kunlik muddat 10 kunga uzaytiriladi

Tashqi ishlar vazirligi boshqarma boshlig‘i Amir Sultonov “O‘zbekiston 24” telekanaliga bergan intervyusida ushbu yangilikni ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi delegatsiyaning Belarusga tashrifi doirasida fuqarolarning o‘zaro safarlari bo‘yicha protokol imzolangan.

“Fuqarolar uchun muhim yangiliklardan biri o‘zaro safarlar to‘g‘risidagi protokol imzolangani bo‘ldi. Unga ko‘ra, ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish muddati 3 kundan 10 kungacha uzaytirildi”, — dedi Amir Sultonov.

Bu tartib ikki davlat fuqarolari uchun safarlarni ancha qulaylashtiradi.

Bu kimlar uchun qulay?

Yangi tartib, ayniqsa, Belarusga qisqa muddatli safar qiladigan O‘zbekiston fuqarolari uchun muhim.

Masalan:

Kimlar uchun?

Nima qulay bo‘ladi?

Tadbirkorlar

qisqa uchrashuv va muzokaralarda ortiqcha rasmiylashtirish kamayadi

Talabalar va abituriyentlar

hujjat topshirish yoki o‘qish masalalarida vaqt yutadi

Turistlar

qisqa sayohatda ro‘yxatdan o‘tish tashvishi kamayadi

Qarindoshlarini ko‘rishga boruvchilar

oilaviy tashriflar osonlashadi

Xizmat safaridagilar

10 kungacha bo‘lgan safarlar qulaylashadi

Avval 3 kunlik muddat ba’zi safarlar uchun juda qisqa edi. Endi 10 kunlik imkoniyat ko‘proq erkinlik beradi.

O‘zbekistonliklar Belarusga vizasiz bora oladi

Ma’lumot uchun, O‘zbekiston fuqarolari Belarusga vizasiz kirish imkoniyatiga ega.

Yangi protokol esa aynan ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish muddatini uzaytirishga qaratilgan. Ya’ni gap viza emas, mamlakat hududida vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish tartibi haqida ketmoqda.

Bu farq muhim: vizasiz kirish bor, endi qisqa muddatli bo‘lishda ro‘yxatdan o‘tish majburiyati ham yengillashadi.

Nega bu yangilik ahamiyatli?

Safarlar tartibidagi bunday yengilliklar odamlar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi. Ikki davlat o‘rtasida biznes, ta’lim, turizm va oilaviy munosabatlar faollashishi mumkin.

Ba’zan katta hamkorliklar aynan mayda byurokratik to‘siqlar kamayganidan keyin tezlashadi. Bu yerda ham shu holat: 3 kundan 10 kunga o‘tish qog‘ozda kichik o‘zgarishdek ko‘rinadi, amalda esa ko‘pchilik uchun ancha yengillik.

Tashrif doirasidagi muhim kelishuv

Mazkur protokol prezident Shavkat Mirziyoyevning Belarusga tashrifi doirasida imzolangan hujjatlardan biri bo‘ldi.

Bu ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar faqat siyosiy yoki iqtisodiy darajada emas, fuqarolar uchun amaliy qulayliklar yaratish yo‘nalishida ham rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

Safar oldidan nimani bilish kerak?

Yangi tartib kuchga kirganidan keyin fuqarolar 10 kungacha ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lishi mumkin bo‘ladi. Ammo safarga chiqishdan oldin amaldagi qoidalarni konsullik yoki rasmiy manbalar orqali tekshirib olish maqsadga muvofiq.

Chunki xalqaro kelishuvlar imzolangandan keyin ularning amalga kirish tartibi va texnik detallari alohida e’lon qilinishi mumkin.

Safarlar yanada osonlashadi

O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish muddatining 10 kungacha uzaytirilishi fuqarolar uchun sezilarli yengillik bo‘ladi.

Endi qisqa safarlar, ish uchrashuvlari, o‘qish va oilaviy tashriflar ancha qulayroq kechishi kutilmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston fuqarolari uchun yana qaysi davlatlar bilan shunday yengillashtirilgan safar tartibi joriy etilishi kerak?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiAQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiBugun, 09:23Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiRossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiBugun, 09:15Vardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biriVardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biriBugun, 03:126 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladi6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladiBugun, 02:00Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiTramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiBugun, 01:54Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaAbu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaBugun, 00:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi