Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartib
O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida fuqarolarning o‘zaro safarlarini yengillashtirishga qaratilgan muhim protokol imzolandi. Unga ko‘ra, ikki davlat fuqarolari ro‘yxatdan o‘tmasdan avvalgidek 3 kun emas, 10 kungacha bo‘lishi mumkin bo‘ladi.
3 kunlik muddat 10 kunga uzaytiriladi
Tashqi ishlar vazirligi boshqarma boshlig‘i Amir Sultonov “O‘zbekiston 24” telekanaliga bergan intervyusida ushbu yangilikni ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi delegatsiyaning Belarusga tashrifi doirasida fuqarolarning o‘zaro safarlari bo‘yicha protokol imzolangan.
“Fuqarolar uchun muhim yangiliklardan biri o‘zaro safarlar to‘g‘risidagi protokol imzolangani bo‘ldi. Unga ko‘ra, ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish muddati 3 kundan 10 kungacha uzaytirildi”, — dedi Amir Sultonov.
Bu tartib ikki davlat fuqarolari uchun safarlarni ancha qulaylashtiradi.
Bu kimlar uchun qulay?
Yangi tartib, ayniqsa, Belarusga qisqa muddatli safar qiladigan O‘zbekiston fuqarolari uchun muhim.
Masalan:
Kimlar uchun?
Nima qulay bo‘ladi?
Tadbirkorlar
qisqa uchrashuv va muzokaralarda ortiqcha rasmiylashtirish kamayadi
Talabalar va abituriyentlar
hujjat topshirish yoki o‘qish masalalarida vaqt yutadi
Turistlar
qisqa sayohatda ro‘yxatdan o‘tish tashvishi kamayadi
Qarindoshlarini ko‘rishga boruvchilar
oilaviy tashriflar osonlashadi
Xizmat safaridagilar
10 kungacha bo‘lgan safarlar qulaylashadi
Avval 3 kunlik muddat ba’zi safarlar uchun juda qisqa edi. Endi 10 kunlik imkoniyat ko‘proq erkinlik beradi.
O‘zbekistonliklar Belarusga vizasiz bora oladi
Ma’lumot uchun, O‘zbekiston fuqarolari Belarusga vizasiz kirish imkoniyatiga ega.
Yangi protokol esa aynan ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish muddatini uzaytirishga qaratilgan. Ya’ni gap viza emas, mamlakat hududida vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish tartibi haqida ketmoqda.
Bu farq muhim: vizasiz kirish bor, endi qisqa muddatli bo‘lishda ro‘yxatdan o‘tish majburiyati ham yengillashadi.
Nega bu yangilik ahamiyatli?
Safarlar tartibidagi bunday yengilliklar odamlar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi. Ikki davlat o‘rtasida biznes, ta’lim, turizm va oilaviy munosabatlar faollashishi mumkin.
Ba’zan katta hamkorliklar aynan mayda byurokratik to‘siqlar kamayganidan keyin tezlashadi. Bu yerda ham shu holat: 3 kundan 10 kunga o‘tish qog‘ozda kichik o‘zgarishdek ko‘rinadi, amalda esa ko‘pchilik uchun ancha yengillik.
Tashrif doirasidagi muhim kelishuv
Mazkur protokol prezident Shavkat Mirziyoyevning Belarusga tashrifi doirasida imzolangan hujjatlardan biri bo‘ldi.
Bu ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar faqat siyosiy yoki iqtisodiy darajada emas, fuqarolar uchun amaliy qulayliklar yaratish yo‘nalishida ham rivojlanayotganini ko‘rsatadi.
Safar oldidan nimani bilish kerak?
Yangi tartib kuchga kirganidan keyin fuqarolar 10 kungacha ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lishi mumkin bo‘ladi. Ammo safarga chiqishdan oldin amaldagi qoidalarni konsullik yoki rasmiy manbalar orqali tekshirib olish maqsadga muvofiq.
Chunki xalqaro kelishuvlar imzolangandan keyin ularning amalga kirish tartibi va texnik detallari alohida e’lon qilinishi mumkin.
Safarlar yanada osonlashadi
O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish muddatining 10 kungacha uzaytirilishi fuqarolar uchun sezilarli yengillik bo‘ladi.
Endi qisqa safarlar, ish uchrashuvlari, o‘qish va oilaviy tashriflar ancha qulayroq kechishi kutilmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston fuqarolari uchun yana qaysi davlatlar bilan shunday yengillashtirilgan safar tartibi joriy etilishi kerak?
…