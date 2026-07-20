Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdi
AQSH Qurolli kuchlari Eron hududidagi nishonlarga to‘qqizinchi kecha ketma-ket havo zarbalarini berdi. Vashington bu amaliyotlar Eronning harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilganini bildirayotgan bo‘lsa, Tehron esa Kuvayt va Bahrayndagi AQSH harbiy obyektlariga hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. Ushbu keskinlik Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi dengiz qatnoviga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
Zamin.uz Yaqin Sharq atrofida avj olayotgan harbiy harakatlar, yo‘qotishlar va global energiya bozoridagi vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.
AQSHning 9-kechalik zarbalari va CENTCOM ma’lumoti
AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) ma’lumotiga ko‘ra, navbatdagi havo hujumlari 20 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 02:30 da boshlangan.
Amerika tomonining ta’kidlashicha:
Zarbalardan ko‘zlangan asosiy maqsad Eronning harbiy imkoniyatlarini yanada cheklashdir.
Ho‘rmuz bo‘g‘ozida savdo kemalari va fuqarolik dengizchilariga tahdid solayotgan kuchlarni zaiflashtirish ko‘zda tutilgan.
Donald Tramp: «Bu halok bo‘lgan harbiylarimiz uchun javob»
AQSH prezidenti Donald Tramp futbol bo‘yicha Jahon chempionati finalidan keyin Vashingtonga qaytish chog‘ida jurnalistlarga bayonot berdi. U yangi hujumlarni amerikalik harbiylarning halok bo‘lishiga javob sifatida baholadi.
«Bu kecha biz ularga juda kuchli zarba berdik. Buni halok bo‘lgan askarlarimiz xotirasi uchun amalga oshirdik», — dedi Tramp.
CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, Yaqin Sharqdagi so‘nggi harbiy mojaro boshlanganidan beri AQSHning yana 3 nafar harbiysi halok bo‘lgan. Shu tariqa, Eron bilan urush boshlanganidan buyon halok bo‘lgan amerikalik harbiylar soni rasman 17 nafarga yetdi.
Ho‘rmuz bo‘g‘ozida keskinlik: Tankerlar ushlab qolindi
AQSH hujumlariga javoban Eron Kuvayt va Bahraynda joylashgan AQSH harbiy obyektlariga zarbalar berishni davom ettirmoqda. Shu bilan birga, Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) ham harbiy amaliyotlarni to‘xtatmaganini ma’lum qildi.
Bo‘g‘ozdagi joriy vaziyat va dengiz qatnovi ko‘rsatkichlari:
Tankerlarning ushlanishi: IIMK 20 iyulga o‘tar kechasi Ho‘rmuz bo‘g‘ozi yaqinida ikkita neft tankerini ushlab qolganini ma’lum qildi.
Portlashlar: Eronning «Tasnim» agentligi xabariga ko‘ra, mazkur kemalar bo‘g‘ozga noqonuniy kirish yoki uni janubiy yo‘nalish orqali tark etishga uringan va ularda portlash sodir bo‘lgan.
Dengiz qatnovining susayishi: London fond birjasi ma’lumotlariga ko‘ra, 18 iyul kuni bo‘g‘oz orqali 8 ta kema o‘tgan bo‘lsa, 19 iyul kuni ularning soni atigi 4 tani tashkil etdi.
Gaz bozoridagi vaziyat: Kemalar navbatda kutmoqda
S&P Global tahlil kompaniyasi ma’lumotiga ko‘ra, Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi uzilishlarga qaramay, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklarida suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) ishlab chiqarish hozircha nisbatan barqaror saqlanib qolmoqda.
Biroq bo‘g‘oz orqali harakatning cheklangani o‘z oqibatlarini ko‘rsatmoqda:
Fors ko‘rfazida navbat kutayotgan LNG tankerlari soni ortib bormoqda.
Kompaniya hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirgi vaqtda mintaqada umumiy sig‘imi qariyb 1,9 million tonna bo‘lgan suyultirilgan gaz ortgan tankerlar to‘planib qolgan.
…