Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdi

·0·Dunyo
Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdi

AQSH Qurolli kuchlari Eron hududidagi nishonlarga to‘qqizinchi kecha ketma-ket havo zarbalarini berdi. Vashington bu amaliyotlar Eronning harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilganini bildirayotgan bo‘lsa, Tehron esa Kuvayt va Bahrayndagi AQSH harbiy obyektlariga hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. Ushbu keskinlik Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi dengiz qatnoviga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz Yaqin Sharq atrofida avj olayotgan harbiy harakatlar, yo‘qotishlar va global energiya bozoridagi vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.

AQSHning 9-kechalik zarbalari va CENTCOM ma’lumoti

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) ma’lumotiga ko‘ra, navbatdagi havo hujumlari 20 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 02:30 da boshlangan.

Amerika tomonining ta’kidlashicha:

  • Zarbalardan ko‘zlangan asosiy maqsad Eronning harbiy imkoniyatlarini yanada cheklashdir.

  • Ho‘rmuz bo‘g‘ozida savdo kemalari va fuqarolik dengizchilariga tahdid solayotgan kuchlarni zaiflashtirish ko‘zda tutilgan.

Donald Tramp: «Bu halok bo‘lgan harbiylarimiz uchun javob»

AQSH prezidenti Donald Tramp futbol bo‘yicha Jahon chempionati finalidan keyin Vashingtonga qaytish chog‘ida jurnalistlarga bayonot berdi. U yangi hujumlarni amerikalik harbiylarning halok bo‘lishiga javob sifatida baholadi.

«Bu kecha biz ularga juda kuchli zarba berdik. Buni halok bo‘lgan askarlarimiz xotirasi uchun amalga oshirdik», — dedi Tramp.

CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, Yaqin Sharqdagi so‘nggi harbiy mojaro boshlanganidan beri AQSHning yana 3 nafar harbiysi halok bo‘lgan. Shu tariqa, Eron bilan urush boshlanganidan buyon halok bo‘lgan amerikalik harbiylar soni rasman 17 nafarga yetdi.

Ho‘rmuz bo‘g‘ozida keskinlik: Tankerlar ushlab qolindi

AQSH hujumlariga javoban Eron Kuvayt va Bahraynda joylashgan AQSH harbiy obyektlariga zarbalar berishni davom ettirmoqda. Shu bilan birga, Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) ham harbiy amaliyotlarni to‘xtatmaganini ma’lum qildi.

Bo‘g‘ozdagi joriy vaziyat va dengiz qatnovi ko‘rsatkichlari:

  • Tankerlarning ushlanishi: IIMK 20 iyulga o‘tar kechasi Ho‘rmuz bo‘g‘ozi yaqinida ikkita neft tankerini ushlab qolganini ma’lum qildi.

  • Portlashlar: Eronning «Tasnim» agentligi xabariga ko‘ra, mazkur kemalar bo‘g‘ozga noqonuniy kirish yoki uni janubiy yo‘nalish orqali tark etishga uringan va ularda portlash sodir bo‘lgan.

  • Dengiz qatnovining susayishi: London fond birjasi ma’lumotlariga ko‘ra, 18 iyul kuni bo‘g‘oz orqali 8 ta kema o‘tgan bo‘lsa, 19 iyul kuni ularning soni atigi 4 tani tashkil etdi.

Gaz bozoridagi vaziyat: Kemalar navbatda kutmoqda

S&P Global tahlil kompaniyasi ma’lumotiga ko‘ra, Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi uzilishlarga qaramay, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklarida suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) ishlab chiqarish hozircha nisbatan barqaror saqlanib qolmoqda.

Biroq bo‘g‘oz orqali harakatning cheklangani o‘z oqibatlarini ko‘rsatmoqda:

  • Fors ko‘rfazida navbat kutayotgan LNG tankerlari soni ortib bormoqda.

  • Kompaniya hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirgi vaqtda mintaqada umumiy sig‘imi qariyb 1,9 million tonna bo‘lgan suyultirilgan gaz ortgan tankerlar to‘planib qolgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaPeruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaBugun, 12:36Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Bugun, 12:36Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiBugun, 12:29Kaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiKaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiBugun, 12:01Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Bugun, 11:38Messining finaldan keyingi ko‘z yoshlari tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaMessining finaldan keyingi ko‘z yoshlari tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi