Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...

·0·Dunyo
Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...

Rossiya Qora dengizda jang hududini tark etayotgan va don yukini tashiyotgan «Golden Leo» quruq yuk kemasiga qanotli raketalar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida kamida olti nafar dengizchi halok bo‘lgan, yana bir necha kishi bedarak yo‘qolgan.

Zamin.uz Qora dengizdagi ushbu mudhish hodisa tafsilotlari va Kiyevning xalqaro maydondagi munosabati bo‘yicha so‘nggi ma’lumotlarni taqdim etadi.

Kemada kuchli yong‘in va ekipaj orasidagi yo‘qotishlar

Ukraina Harbiy-dengiz kuchlari (HDK) ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 19 iyul kuni sodir bo‘lgan. Gvineya-Bisau bayrog‘i ostida harakatlangan hamda Turkiya kompaniyasiga tegishli bo‘lgan «Golden Leo» kemasi don yuki bilan jang hududini tark etib, xavfsiz yo‘nalishga chiqib ketayotgan bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Hujum tafsiloti: Rossiya qo‘shinlari kemaga 3 ta qanotli raketa uchirgan. Zarbalardan biri kemaning o‘ng tomonidagi ustki qismiga tekkan va oqibatda kuchli yong‘in kelib chiqqan.

  • Yo‘qotishlar va yaradorlar: Ukraina bosh vazirining o‘rinbosari Nikolay Kalashnik ma’lum qilishicha, hujum oqibatida qurbonlar soni 6 nafarga yetgan, 4 kishi esa hali ham bedarak hisoblanmoqda.

  • Qutqaruv ishlari: Hujumdan so‘ng 8 nafar ekipaj a’zosi qutqarilib, Odessa shahridagi shifoxonaga olib ketilgan.

  • Ekipaj tarkibi: Ukraina TIV xabariga ko‘ra, kemada Suriya va Hindiston fuqarolari bo‘lgan. Halok bo‘lganlar orasida ukrainalik lotsman ham borligi tasdiqlangan.

Ukraina munosabati: «Bu tinch kemachilikka qarshi terrorchilik harakati»

Ukraina Harbiy-dengiz kuchlari ushbu hujumni hech qanday harbiy tahdid solmagan, xorij bayrog‘i ostidagi qurolsiz fuqarolik kemasiga qasddan berilgan zarba deb baholadi. Rasmiy Kiyev buni tinch kemachilikka qarshi terrorchilik va xalqaro gumanitar huquq normalarining qo‘pol buzilishi deb atamoqda.

Ukraina bosh vaziri Sergey Koretskiy mamlakat Tashqi ishlar vazirligiga hujumdan jabr ko‘rgan davlatlar hamda xalqaro hamkorlarni rasman xabardor qilish topshirig‘ini berdi. Hozirda harbiy qo‘mondonlik bilan birgalikda fuqarolik kemalari va dengizchilar xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan qo‘shimcha choralar ishlab chiqilmoqda.

Qora dengizda xalqaro monitoring missiyasi tashkil etilishi mumkin

Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibixa Rossiya bir kun avval ham Antigua va Barbuda bayrog‘i ostida harakatlangan savdo kemasiga hujum qilganini (o‘shanda 1 kishi halok bo‘lib, 3 kishi jarohatlangan edi) eslatib o‘tdi.

Shu sababli Kiyev xalqaro dengiz tashkilotlari bilan birgalikda muhim tashabbusni ilgari surmoqda:

Tashabbus yo‘nalishi

Maqsad va kutilayotgan natija

Xalqaro monitoring missiyasi

Ukraina portlariga xalqaro missiya yuborish va u kuzda o‘z ishini boshlashi ko‘zda tutilgan.

Huquqiy javobgarlik

Qora dengizdagi har bir hujumni hujjatlashtirish va kelajakda aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun mustahkam huquqiy asos yaratish.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiBugun, 12:39Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaPeruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaBugun, 12:36Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Bugun, 12:36Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiBugun, 12:29Kaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiKaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiBugun, 12:01Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Bugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi