Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...
Rossiya Qora dengizda jang hududini tark etayotgan va don yukini tashiyotgan «Golden Leo» quruq yuk kemasiga qanotli raketalar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida kamida olti nafar dengizchi halok bo‘lgan, yana bir necha kishi bedarak yo‘qolgan.
Zamin.uz Qora dengizdagi ushbu mudhish hodisa tafsilotlari va Kiyevning xalqaro maydondagi munosabati bo‘yicha so‘nggi ma’lumotlarni taqdim etadi.
Kemada kuchli yong‘in va ekipaj orasidagi yo‘qotishlar
Ukraina Harbiy-dengiz kuchlari (HDK) ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 19 iyul kuni sodir bo‘lgan. Gvineya-Bisau bayrog‘i ostida harakatlangan hamda Turkiya kompaniyasiga tegishli bo‘lgan «Golden Leo» kemasi don yuki bilan jang hududini tark etib, xavfsiz yo‘nalishga chiqib ketayotgan bo‘lgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra:
Hujum tafsiloti: Rossiya qo‘shinlari kemaga 3 ta qanotli raketa uchirgan. Zarbalardan biri kemaning o‘ng tomonidagi ustki qismiga tekkan va oqibatda kuchli yong‘in kelib chiqqan.
Yo‘qotishlar va yaradorlar: Ukraina bosh vazirining o‘rinbosari Nikolay Kalashnik ma’lum qilishicha, hujum oqibatida qurbonlar soni 6 nafarga yetgan, 4 kishi esa hali ham bedarak hisoblanmoqda.
Qutqaruv ishlari: Hujumdan so‘ng 8 nafar ekipaj a’zosi qutqarilib, Odessa shahridagi shifoxonaga olib ketilgan.
Ekipaj tarkibi: Ukraina TIV xabariga ko‘ra, kemada Suriya va Hindiston fuqarolari bo‘lgan. Halok bo‘lganlar orasida ukrainalik lotsman ham borligi tasdiqlangan.
Ukraina munosabati: «Bu tinch kemachilikka qarshi terrorchilik harakati»
Ukraina Harbiy-dengiz kuchlari ushbu hujumni hech qanday harbiy tahdid solmagan, xorij bayrog‘i ostidagi qurolsiz fuqarolik kemasiga qasddan berilgan zarba deb baholadi. Rasmiy Kiyev buni tinch kemachilikka qarshi terrorchilik va xalqaro gumanitar huquq normalarining qo‘pol buzilishi deb atamoqda.
Ukraina bosh vaziri Sergey Koretskiy mamlakat Tashqi ishlar vazirligiga hujumdan jabr ko‘rgan davlatlar hamda xalqaro hamkorlarni rasman xabardor qilish topshirig‘ini berdi. Hozirda harbiy qo‘mondonlik bilan birgalikda fuqarolik kemalari va dengizchilar xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan qo‘shimcha choralar ishlab chiqilmoqda.
Qora dengizda xalqaro monitoring missiyasi tashkil etilishi mumkin
Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibixa Rossiya bir kun avval ham Antigua va Barbuda bayrog‘i ostida harakatlangan savdo kemasiga hujum qilganini (o‘shanda 1 kishi halok bo‘lib, 3 kishi jarohatlangan edi) eslatib o‘tdi.
Shu sababli Kiyev xalqaro dengiz tashkilotlari bilan birgalikda muhim tashabbusni ilgari surmoqda:
Tashabbus yo‘nalishi
Maqsad va kutilayotgan natija
Xalqaro monitoring missiyasi
Ukraina portlariga xalqaro missiya yuborish va u kuzda o‘z ishini boshlashi ko‘zda tutilgan.
Huquqiy javobgarlik
Qora dengizdagi har bir hujumni hujjatlashtirish va kelajakda aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun mustahkam huquqiy asos yaratish.
…