Rossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandi

·58·Dunyo
Rossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandi

Rossiyada 35 yoshli fizik olim Maksim Kravchuk “davlatga xiyonat” ayblovi bilan hibsga olindi. Shu tariqa, u Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon ushbu modda bilan qo‘lga olingan kamida sakkizinchi olimga aylandi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Maksim Kravchuk 24 iyun kuni — o‘zining tug‘ilgan kunida Moskva shahrida hibsga olingan. Unga nisbatan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishining tafsilotlari oshkor etilmagan. Chunki Rossiya qonunchiligiga ko‘ra, “davlatga xiyonat” moddasi bo‘yicha barcha ishlar maxfiy tartibda ko‘rib chiqiladi.

Kravchuk “Roskosmos” tizimiga qarashli Markaziy mashinasozlik ilmiy-tadqiqot institutida faoliyat yuritgan. U aerodinamika va turbulent oqimlar sohasidagi ilmiy ishlari bilan tanilgan mutaxassislardan biri hisoblanadi.

Olimning ilmiy faoliyati raketa dvigatellaridan hosil bo‘ladigan tovushdan tez gaz oqimlarining uchirish maydonlariga ta’sirini o‘rganish, shuningdek, kosmik uchirish majmualarini loyihalashda superkompyuter hisob-kitoblarini qo‘llashga bag‘ishlangan. U, shuningdek, «Angara-A5» raketa tashuvchisini «Vostochniy» kosmodromidan uchirish jarayonidagi gaz dinamikasi bo‘yicha tadqiqotlarda ham ishtirok etgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Kravchuk 2016 yilda davlatning ijtimoiy ipoteka dasturi orqali kvartira sotib olgan. Shu bilan birga, u xususiy biznes bilan ham shug‘ullangan. 2016–2019 yillar davomida Ukraina va Moldovaga bir necha bor safar qilgani qayd etilgan.

Nashrning ta’kidlashicha, Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin Rossiyada bir qator taniqli olimlarga nisbatan ham xuddi shunday ayblovlar ilgari surilgan. Ular orasida Rossiya Fanlar akademiyasi tizimida ishlagan Anatoliy Maslov, Aleksandr Shiplyuk, Dmitriy Kolker, Valeriy Zveginsev va Vladislav Galkin ham bor.

RossiyaMaxim KravchukMoskvaRoskosmosUkraina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiLamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 14:53Sun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiSun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiBugun, 14:11JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)Bugun, 13:24Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Bugun, 12:44Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiBugun, 12:39Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaPeruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaBugun, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi