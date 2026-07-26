Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?

·103·Dunyo
Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?

AQSH prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi harbiy operatsiyani keskin kengaytirish rejasini hozircha ortga surdi. Vashingtonning qaroriga diplomatik hisob-kitoblardan tashqari, yana bir jiddiy xavf — Yaqin Sharqdagi havo mudofaasi raketalari zaxirasi tez kamayib borayotgani ta’sir qilgani aytilmoqda.

Juma kuni AQSH harbiylariga yangi zarbalarni amalga oshirmaslik haqida ko‘rsatma berildi. Biroq bu urush tugaganini emas, Vashington keyingi qadamning narxini qayta hisoblayotganini anglatishi mumkin.

13 kunlik hujumlardan keyin kutilmagan tanaffus

Axios manbalariga ko‘ra, Tramp juma kuni Eron hududiga yangi zarbalar bermaslikni buyurgan. Shu tariqa AQSHning deyarli ikki hafta davom etgan kundalik harbiy operatsiyalari vaqtincha to‘xtagan.

Bundan ikki kun avval Tramp Eronga avvalgi operatsiyalardan ham kengroq «ulkan hujum» uyushtirishga yaqin turganini aytgan, ammo yakuniy qaror hali qabul qilinmaganini ta’kidlagan edi.

Hozirgi tanaffus rasmiy sulh emas. Zarba berish imkoniyati hamon prezident stolida qolmoqda.

Qaror O‘mon delegatsiyasining Tehronga muzokaralar uchun borishi bilan bir vaqtga to‘g‘ri keldi. Bu Vashington keng ko‘lamli eskalatsiyadan oldin diplomatiya uchun yana bir imkoniyat qoldirgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Asosiy xavf — «Patriot» raketalari zaxirasi

The New York Times manbalariga ko‘ra, Trampning maslahatchilari keng ko‘lamli urush Pentagonning Yaqin Sharqdagi «Patriot» raketa-to‘sgichlari va boshqa havo mudofaasi o‘q-dorilarini xavfli darajada kamaytirishi mumkinligidan ogohlantirgan.

Bu raketalar AQSH bazalari, harbiy xizmatchilar va mintaqadagi ittifoqchilarni Eronning ballistik raketalari hamda uchuvchisiz qurilmalaridan himoya qilish uchun zarur.

Har bir yangi hujum faqat nishonlarga zarba berishni emas, Eronning javobiga qarshi ko‘plab qimmatbaho raketa-to‘sgichlarni ishlatishni ham talab qiladi. Zahiralarning tez sarflanishi AQSHning boshqa mintaqalardagi harbiy tayyorgarligiga, jumladan, Hind-Tinch okeanidagi imkoniyatlariga ham ta’sir qilishi mumkin.

Den Keyn Trampni shaxsan ogohlantirgan

Xabarlarga ko‘ra, AQSH Qo‘shma shtab boshliqlari qo‘mitasi raisi general Den Keyn keng ko‘lamli operatsiyani harbiy jihatdan amalga oshirish mumkinligini bildirgan. Biroq u bunday qaror Markaziy qo‘mondonlik ixtiyoridagi raketa-to‘sgichlar zaxirasini xavfli darajaga tushirishi mumkinligini ham ta’kidlagan.

Vitse-prezident Jey Di Vens ham juma kunigi Oq uy yig‘ilishida urushni kengaytirish va o‘q-dorilar zaxirasi bilan bog‘liq xavotirlarni ko‘targani xabar qilindi.

General Keyn avval ham Eron bilan uzoq davom etadigan urush quyidagi muammolarni keltirib chiqarishidan ogohlantirgan edi:

  • AQSH harbiylari uchun xavfning ortishi;

  • muhim raketalar zaxirasining kamayishi;

  • mintaqaviy ittifoqchilar yordamining cheklanishi;

  • bir nechta mojaroga bir vaqtda tayyor turish qobiliyatining pasayishi.

Faqat raketalar emas: kattaroq xavflar ham bor

Ma’muriyat rasmiylari harbiy zaxiralardan tashqari, mojaroning butun Yaqin Sharqqa tarqalishidan ham xavotirda ekani aytilmoqda.

Keng ko‘lamli eskalatsiya:

  • Eron zarbasi ostida qolishi mumkin bo‘lgan Fors ko‘rfazi davlatlarini Vashingtondan uzoqlashtirishi;

  • Hurmuz bo‘g‘ozidagi vaziyatni yanada og‘irlashtirishi;

  • neft va gaz narxlarini keskin oshirishi;

  • global iqtisodiy beqarorlikni kuchaytirishi;

  • yangi gumanitar va migratsiya inqirozini keltirib chiqarishi mumkin.

AQSHning asosiy maqsadlaridan biri Hurmuz bo‘g‘ozida kemalarning xavfsiz harakatini tiklash bo‘lib qolmoqda. Jahon neft savdosining muhim qismi o‘tadigan ushbu hududdagi uzoq muddatli mojaro butun dunyo bozorlariga ta’sir qilishi mumkin.

Yangi zarbalar Eronni muzokaraga qaytaradimi?

Tramp ma’muriyatidagi ayrim amaldorlar katta hujumlar Tehronni muzokara stoliga qaytarishiga shubha qilmoqda. Ularning fikricha, tashqi tahdid aksincha Eron jamiyati va hokimiyat tizimini umumiy dushmanga qarshi birlashtirishi mumkin.

Mintaqadagi vositachi davlatlar — Qatar, O‘mon, Misr va Pokiston esa harbiy to‘qnashuvni yumshatish hamda muzokaralarni qayta boshlashga urinmoqda. Biroq hozircha tomonlar uzoq muddatli kelishuv shartlari bo‘yicha murosaga kelgani yo‘q.

Tramp urushni to‘xtatdimi?

Hozircha yo‘q. Juma kunigi qaror Eronga qarshi kampaniyaning yakunlanganini anglatmaydi. Oq uy barcha harbiy variantlar saqlanib qolayotganini va Tehronning keyingi harakatlariga qarab zarbalar qayta boshlanishi mumkinligini bildirmoqda.

Ammo bu tanaffus muhim bir haqiqatni ko‘rsatdi: hatto eng yirik harbiy derjava ham raketalar, ittifoqchilarning pozitsiyasi va iqtisodiy oqibatlarni hisobga olmasdan cheksiz urush olib bora olmaydi.

Endi asosiy savol — Tramp ushbu fursatdan muzokara uchun foydalanadimi yoki «Patriot» zaxiralari qayta hisoblab chiqilgach, Eronga qarshi yanada katta operatsiyani boshlaydimi?

Donald TrumpEronAQSHPentagonPatriot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiEronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiBugun, 10:57Angliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiAngliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiBugun, 10:19Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Bugun, 09:57Anqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiAnqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiBugun, 09:44Istanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiIstanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiBugun, 08:52Zelenskiy: Rossiya KXDRdan yana 30 ming askar kutmoqdaZelenskiy: Rossiya KXDRdan yana 30 ming askar kutmoqdaBugun, 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi