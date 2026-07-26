Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarni boshlamoqda

·50·Sport
Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarni boshlamoqda

Londonning Arsenal jamoasi yozgi transfer oynasidagi eng asosiy maqsadlaridan biri — Nyukasl Yunayted sardori Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Mikel Arteta braziliyalik futbolchini oʻz loyihasi uchun "mukammal yarim himoyachi" deb hisoblamoqda va uni jamoaning markaziy boʻgʻinini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, "toʻpchilar" kelasi haftadan boshlab Nyukasl Yunayted rahbariyati bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqotga kirishadi. Xabarlarga koʻra, London klubi 28 yoshli futbolchi uchun 70 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif tayyorlamoqda. Bu mablagʻ orqali Arsenal raqibining irodasini sinab koʻrmoqchi.

Shaxsiy shartnomada kelishuvga erishildi

Transfer jarayonidagi eng muhim yangiliklardan biri shundaki, Arsenal va futbolchining agentlari oʻrtasida shaxsiy shartnoma boʻyicha kelishuvga erishib boʻlingan. Bruno Guimaraesning oʻzi ham Emirates Stadiumga koʻchib oʻtishga va Mikel Arteta qoʻl ostida toʻp surishga katta qiziqish bildirmoqda. Endilikda barcha eʼtibor ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy kelishuvga qaratiladi.

"Arsenal Brunoni oʻz safida koʻrishni juda xohlaydi. Mikel Arteta uni jamoa uchun eng ustuvor transfer deb biladi. Shu sababli, kelasi haftadan muzokaralarning yangi bosqichi boshlanishi kutilmoqda", — deya taʼkidladi Romano oʻzining YouTube kanalida. Uning soʻzlariga koʻra, Arsenal bu transferdan voz kechmoqchi emas va muzokaralarda qatʼiy pozitsiyani egallaydi.

Boshqa transfer mish-mishlari

Guimaraes atrofidagi xabarlar bilan bir qatorda, Arsenal muxlislari orasida Real Madrid yulduzi Vinicius Junior bilan bogʻliq shov-shuvli xabarlar ham tarqalmoqda. Biroq, braziliyalik hujumchini Madriddan olib ketish moliyaviy jihatdan juda mushkul vazifa boʻlib koʻrinmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Real Madrid oʻz yetakchisi uchun 160 million yevro miqdorida narx belgilagan.

Agar kutilmaganda Vinicius Junior transferi amalga oshadigan boʻlsa, Madrid klubi allaqachon uning oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlagan. Xabarlarga koʻra, RB Leypsig himoyachisi Yan Diomande "qirollik klubi"ning ehtimoliy rejalari roʻyxatiga kiritilgan. Hozircha Arsenal uchun asosiy eʼtibor markazida aynan Bruno Guimaraes transferini yakunlash turibdi.

Ushbu transfer Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Arsenal oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirish va chempionlik poygasida Manchester Siti bilan munosib raqobatlashish uchun tarkibni sifatli kadrlar bilan toʻldirishni maqsad qilgan. Kelasi hafta boʻlib oʻtadigan muzokaralar ushbu transferning taqdirini hal qilishi kutilmoqda.

ArsenalNyukaslBruno GuimaraesTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi