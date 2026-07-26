Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarni boshlamoqda
Londonning Arsenal jamoasi yozgi transfer oynasidagi eng asosiy maqsadlaridan biri — Nyukasl Yunayted sardori Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Mikel Arteta braziliyalik futbolchini oʻz loyihasi uchun "mukammal yarim himoyachi" deb hisoblamoqda va uni jamoaning markaziy boʻgʻinini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, "toʻpchilar" kelasi haftadan boshlab Nyukasl Yunayted rahbariyati bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqotga kirishadi. Xabarlarga koʻra, London klubi 28 yoshli futbolchi uchun 70 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif tayyorlamoqda. Bu mablagʻ orqali Arsenal raqibining irodasini sinab koʻrmoqchi.
Shaxsiy shartnomada kelishuvga erishildiTransfer jarayonidagi eng muhim yangiliklardan biri shundaki, Arsenal va futbolchining agentlari oʻrtasida shaxsiy shartnoma boʻyicha kelishuvga erishib boʻlingan. Bruno Guimaraesning oʻzi ham Emirates Stadiumga koʻchib oʻtishga va Mikel Arteta qoʻl ostida toʻp surishga katta qiziqish bildirmoqda. Endilikda barcha eʼtibor ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy kelishuvga qaratiladi.
"Arsenal Brunoni oʻz safida koʻrishni juda xohlaydi. Mikel Arteta uni jamoa uchun eng ustuvor transfer deb biladi. Shu sababli, kelasi haftadan muzokaralarning yangi bosqichi boshlanishi kutilmoqda", — deya taʼkidladi Romano oʻzining YouTube kanalida. Uning soʻzlariga koʻra, Arsenal bu transferdan voz kechmoqchi emas va muzokaralarda qatʼiy pozitsiyani egallaydi.
Boshqa transfer mish-mishlariGuimaraes atrofidagi xabarlar bilan bir qatorda, Arsenal muxlislari orasida Real Madrid yulduzi Vinicius Junior bilan bogʻliq shov-shuvli xabarlar ham tarqalmoqda. Biroq, braziliyalik hujumchini Madriddan olib ketish moliyaviy jihatdan juda mushkul vazifa boʻlib koʻrinmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Real Madrid oʻz yetakchisi uchun 160 million yevro miqdorida narx belgilagan.
Agar kutilmaganda Vinicius Junior transferi amalga oshadigan boʻlsa, Madrid klubi allaqachon uning oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlagan. Xabarlarga koʻra, RB Leypsig himoyachisi Yan Diomande "qirollik klubi"ning ehtimoliy rejalari roʻyxatiga kiritilgan. Hozircha Arsenal uchun asosiy eʼtibor markazida aynan Bruno Guimaraes transferini yakunlash turibdi.
Ushbu transfer Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Arsenal oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirish va chempionlik poygasida Manchester Siti bilan munosib raqobatlashish uchun tarkibni sifatli kadrlar bilan toʻldirishni maqsad qilgan. Kelasi hafta boʻlib oʻtadigan muzokaralar ushbu transferning taqdirini hal qilishi kutilmoqda.
…