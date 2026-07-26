Borussiya Dortmund 2007-yilgi iqtidor uchun kurashda Milan jamoasini ortda qoldirmoqda

·69·Sport
Borussiya Dortmund 2007-yilgi iqtidor uchun kurashda Milan jamoasini ortda qoldirmoqda

Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Yevropa futbolidagi eng yorqin yosh iqtidorlardan biri, Genk yarim himoyachisi Konstantinos Karetsas transferi boʻyicha faol harakatlarni boshladi. 2007-yilda tugʻilgan ushbu hujumkor yarim himoyachi uchun kurashda Dortmundliklar Italiyaning Milan klubini ortda qoldirib, kelishuvni yakunlashga yaqin turibdi. Ushbu transfer nemis klubining yosh iqtidorlarni kashf etish va ularni jahon yulduzi darajasiga koʻtarish strategiyasining navbatdagi qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Deutschland nashri xabar berishicha, Borussiya Dortmund sport direktori Nils-Ole Book jamoaning Osiyo turiga yoʻl olmadi. Buning oʻrniga u Belgiya klubi rahbariyati bilan hal qiluvchi muzokaralarni oʻtkazish uchun Genk shahriga yoʻl olgan. Bookning maqsadi — qisqa vaqt ichida transfer shartlarini kelishib olish va futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishdir. Klub allaqachon futbolchi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgan.

Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlar

Genk rahbariyati oʻzining yosh yulduzini arzon narxda qoʻyib yubormoqchi emas. Maʼlumotlarga koʻra, Belgiya klubi Karetsas uchun kamida 35 million yevro kafolatlangan toʻlov va turli bonuslar bilan birga umumiy 40 million yevro talab qilmoqda. Borussiya Dortmundning soʻnggi taklifi 30 million yevro va 5 million yevro bonusdan iborat boʻlgan edi, biroq Genk bu taklifni rad etgan. Endilikda nemislar oʻz takliflarini yaxshilashlari kutilmoqda.

Dortmundliklarning bunday shoshilinch harakatlariga jamoa tarkibidagi oʻzgarishlar sabab boʻlmoqda. Karim Adeyemi Barselona safiga oʻtishga yaqin turgani va Julian Brandtga Angliyaning Lids jamoasidan jiddiy qiziqish borligi sababli, klub hujumkorlikni oshirish uchun yangi qon quyishni maqsad qilgan. Karetsas bilan birga Kyoln hujumchisi Said El Mala ham Dortmundning asosiy nishonlari roʻyxatidan joy olgan.

Milan nega kurashdan chiqib ketmoqda?

Italiyaning Milan klubi ham uzoq vaqtdan beri Konstantinos Karetsasning oʻyinlarini kuzatib kelayotgan edi. Jamoa bosh murabbiyi Ruben Amorim chap oyoqda harakatlanadigan, markaziy hujumchi ortida oʻynaydigan kreativ yarim himoyachiga ehtiyoj sezayotgan edi. Biroq, Milan ayni damda transfer bozorida noqulay holatda qolmoqda. Gonçalo Ramos va Mario Gila uchun sarflangan 100 million yevrodan soʻng, klub moliyaviy muvozanatni saqlashga majbur.

Milan uchun hozirgi ustuvor vazifa — tarkibdagi ortiqcha futbolchilarni sotish orqali mablagʻ yigʻishdir. Xususan, Rafa Leao atrofidagi transfer mish-mishlari va unga Turkiyaning Galatasaroy hamda Fenerbaxche klublaridan boʻlayotgan qiziqishlar hal boʻlmaguncha, Milan yangi yirik transferlarni amalga osha olmaydi. Bu esa Borussiya Dortmund uchun ayni muddao boʻlib, ular raqobatchisiz muzokaralarni yakunlash imkoniga ega boʻlishdi.

Konstantinos Karetsas oʻzining yoshiga qaramay, maydonni koʻrish qobiliyati va texnikasi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortgan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Dortmundning yosh iqtidorlar bilan ishlash anʼanasini davom ettiruvchi navbatdagi yulduzga aylanishi mumkin. Belgiyalik va gretsiyalik manbalar bu kelishuvning yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishini taxmin qilmoqda.

Borussiya DortmundMilanGenkTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi