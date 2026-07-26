Borussiya Dortmund 2007-yilgi iqtidor uchun kurashda Milan jamoasini ortda qoldirmoqda
Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Yevropa futbolidagi eng yorqin yosh iqtidorlardan biri, Genk yarim himoyachisi Konstantinos Karetsas transferi boʻyicha faol harakatlarni boshladi. 2007-yilda tugʻilgan ushbu hujumkor yarim himoyachi uchun kurashda Dortmundliklar Italiyaning Milan klubini ortda qoldirib, kelishuvni yakunlashga yaqin turibdi. Ushbu transfer nemis klubining yosh iqtidorlarni kashf etish va ularni jahon yulduzi darajasiga koʻtarish strategiyasining navbatdagi qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Deutschland nashri xabar berishicha, Borussiya Dortmund sport direktori Nils-Ole Book jamoaning Osiyo turiga yoʻl olmadi. Buning oʻrniga u Belgiya klubi rahbariyati bilan hal qiluvchi muzokaralarni oʻtkazish uchun Genk shahriga yoʻl olgan. Bookning maqsadi — qisqa vaqt ichida transfer shartlarini kelishib olish va futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishdir. Klub allaqachon futbolchi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgan.
Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlarGenk rahbariyati oʻzining yosh yulduzini arzon narxda qoʻyib yubormoqchi emas. Maʼlumotlarga koʻra, Belgiya klubi Karetsas uchun kamida 35 million yevro kafolatlangan toʻlov va turli bonuslar bilan birga umumiy 40 million yevro talab qilmoqda. Borussiya Dortmundning soʻnggi taklifi 30 million yevro va 5 million yevro bonusdan iborat boʻlgan edi, biroq Genk bu taklifni rad etgan. Endilikda nemislar oʻz takliflarini yaxshilashlari kutilmoqda.
Dortmundliklarning bunday shoshilinch harakatlariga jamoa tarkibidagi oʻzgarishlar sabab boʻlmoqda. Karim Adeyemi Barselona safiga oʻtishga yaqin turgani va Julian Brandtga Angliyaning Lids jamoasidan jiddiy qiziqish borligi sababli, klub hujumkorlikni oshirish uchun yangi qon quyishni maqsad qilgan. Karetsas bilan birga Kyoln hujumchisi Said El Mala ham Dortmundning asosiy nishonlari roʻyxatidan joy olgan.
Milan nega kurashdan chiqib ketmoqda?Italiyaning Milan klubi ham uzoq vaqtdan beri Konstantinos Karetsasning oʻyinlarini kuzatib kelayotgan edi. Jamoa bosh murabbiyi Ruben Amorim chap oyoqda harakatlanadigan, markaziy hujumchi ortida oʻynaydigan kreativ yarim himoyachiga ehtiyoj sezayotgan edi. Biroq, Milan ayni damda transfer bozorida noqulay holatda qolmoqda. Gonçalo Ramos va Mario Gila uchun sarflangan 100 million yevrodan soʻng, klub moliyaviy muvozanatni saqlashga majbur.
Milan uchun hozirgi ustuvor vazifa — tarkibdagi ortiqcha futbolchilarni sotish orqali mablagʻ yigʻishdir. Xususan, Rafa Leao atrofidagi transfer mish-mishlari va unga Turkiyaning Galatasaroy hamda Fenerbaxche klublaridan boʻlayotgan qiziqishlar hal boʻlmaguncha, Milan yangi yirik transferlarni amalga osha olmaydi. Bu esa Borussiya Dortmund uchun ayni muddao boʻlib, ular raqobatchisiz muzokaralarni yakunlash imkoniga ega boʻlishdi.
Konstantinos Karetsas oʻzining yoshiga qaramay, maydonni koʻrish qobiliyati va texnikasi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortgan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Dortmundning yosh iqtidorlar bilan ishlash anʼanasini davom ettiruvchi navbatdagi yulduzga aylanishi mumkin. Belgiyalik va gretsiyalik manbalar bu kelishuvning yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishini taxmin qilmoqda.
…