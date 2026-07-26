24 soatlik «jinnilik»: Pepning rad javobi va federatsiyaning «xiyonati»
Italiya futboli so‘nggi yillardagi eng kutilmagan va dramalarga boy 24 soatni boshdan kechirdi. To‘satdan o‘zgarishlar, barbod bo‘lgan orzular va impulsiv qarorlar oqibatida «Azzurri» zaxira o‘rindig‘iga asosiy nomzod sifatida kutilmaganda Andrea Pirlo maydonga chiqdi.
Zamin.uz Italiya milliy terma jamoasidagi shov-shuvli murabbiy izlash jarayoni, Pep Gvardiolaning kutilmagan qarori va Roberto Manchinining alamli g‘azabi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Pep Gvardiola orzusi barbod bo‘ldi: «Gap pulda emas, oilada»
Payshanba kuni A Seriya matbuot anjumanida Paolo Maldinining dalda beruvchi fikrlaridan so‘ng, Italiyada ko‘pchilik «21-asrning Arrigo Sakkisi» bo‘lmish Pep Gvardiola terma jamoaga kelishini orzu qila boshlagan edi. Ammo ertasi kuni ertalab haqiqat hammani o‘ziga keltirdi.
Pul asosiy omil emas: Mish-mishlarga qaramay, Gvardiola hech qachon Italiya futbol federatsiyasidan 20 million yevro maosh so‘ramagan.
Tanaffus va oila: «Manchester Siti»dagi 10 yillik mashaqqatli mehnatdan so‘ng ispaniyalik murabbiy oilasi bilan vaqt o‘tkazishni va futboldan vaqtincha uzoqlashishni afzal ko‘rdi.
Donnarummaning to‘yidagi yo‘qlik: Pep mish-mishlarni yanada alangalatmaslik uchun hatto sobiq shogirdi Janluiji Donnarummaning Lokorotondodagi dabdabali to‘y marosimiga taklifini ham rad etdi.
2. Roberto Manchinining g‘azabi va federatsiyaning «xiyonati»
Agar Gvardiola Donnarummaning to‘yiga borganida, u yerda Roberto Manchini bilan uchrashgan bo‘lardi. Italiyani Yevro-2020da chempion qilgan Manchini ayni damda federatsiyaning tutumidan juda g‘azabda.
Murabbiylik dramasi:
Italiya futbol federatsiyasining yangi prezidenti Jovanni Malago ilgari Manchiniga terma jamoa zaxira o‘rindig‘i uniki ekanini va u faqat Paolo Maldini bilan kelishishi lozimligini va’da qilgan edi. Manchini hatto maoshini 2 million yevrogacha tushirishga ham rozi bo‘lgan. Ammo oxirgi soniyalarda federatsiya o‘z qarorini o‘zgartirib, uni aldagani ma’lum bo‘ldi.
Dunyo grandlari va Italiyadagi noaniqlik
Italiya Zenitsada Bosniya va Gersegovinaga mag‘lub bo‘lib, JCH-2026 chiptasidan mahrum bo‘lganiga 116 kun to‘ldi. Qolgan jamoalar tezda yangi murabbiylarni tayinlagan bir paytda, Italiya hali ham Gennaro Gattuzoga voris topolmay sarson.
Mamlakat
Yangi tayinlangan murabbiy
Fransiya
Zinedin Zidan
Germaniya
Yurgen Klopp
Belgiya
Mark van Bommel
Portugaliya
Xorxe Jezus
Urugvay
Diyego Forlan
Italiya
Muhokamada (Andrea Pirlo eng yaqin nomzod)
3. Barcha yo‘llar Pirloga olib bormoqda
Maldini va Leonardo «Azzurri»ni qayta qurish loyihasining kalitlarini «Dubay Yunayted»ning hozirgi murabbiyi, 40 yoshli Andrea Pirloga topshirishga qaror qilishdi. Leonardoning ta’kidlashicha, ular «italyan DNKsiga ega va zamonaviy fikrlaydigan» murabbiy qidirmoqda.
Biroq, federatsiya prezidenti Jovanni Malago Pirloning katta murabbiylik tajribasi yetarli emasligidan xavotirda va yakuniy qarorni qabul qilishni biroz kechiktirmoqda.
Ushbu eksklyuziv futbol yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Italiya terma jamoasidagi vaziyat tobora murakkablashib bormoqda va yangi murabbiy ismi tez orada rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.
Ushbu qaynok va qiziqarli maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini inqirozdan olib chiqa oladimi yoki Gvardiola kabi tajribaliroq murabbiy kutilishi kerak edimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…