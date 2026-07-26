24 soatlik «jinnilik»: Pepning rad javobi va federatsiyaning «xiyonati»

·81·Sport
24 soatlik «jinnilik»: Pepning rad javobi va federatsiyaning «xiyonati»

Italiya futboli so‘nggi yillardagi eng kutilmagan va dramalarga boy 24 soatni boshdan kechirdi. To‘satdan o‘zgarishlar, barbod bo‘lgan orzular va impulsiv qarorlar oqibatida «Azzurri» zaxira o‘rindig‘iga asosiy nomzod sifatida kutilmaganda Andrea Pirlo maydonga chiqdi.

Zamin.uz Italiya milliy terma jamoasidagi shov-shuvli murabbiy izlash jarayoni, Pep Gvardiolaning kutilmagan qarori va Roberto Manchinining alamli g‘azabi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Pep Gvardiola orzusi barbod bo‘ldi: «Gap pulda emas, oilada»

Payshanba kuni A Seriya matbuot anjumanida Paolo Maldinining dalda beruvchi fikrlaridan so‘ng, Italiyada ko‘pchilik «21-asrning Arrigo Sakkisi» bo‘lmish Pep Gvardiola terma jamoaga kelishini orzu qila boshlagan edi. Ammo ertasi kuni ertalab haqiqat hammani o‘ziga keltirdi.

  • Pul asosiy omil emas: Mish-mishlarga qaramay, Gvardiola hech qachon Italiya futbol federatsiyasidan 20 million yevro maosh so‘ramagan.

  • Tanaffus va oila: «Manchester Siti»dagi 10 yillik mashaqqatli mehnatdan so‘ng ispaniyalik murabbiy oilasi bilan vaqt o‘tkazishni va futboldan vaqtincha uzoqlashishni afzal ko‘rdi.

  • Donnarummaning to‘yidagi yo‘qlik: Pep mish-mishlarni yanada alangalatmaslik uchun hatto sobiq shogirdi Janluiji Donnarummaning Lokorotondodagi dabdabali to‘y marosimiga taklifini ham rad etdi.

2. Roberto Manchinining g‘azabi va federatsiyaning «xiyonati»

Agar Gvardiola Donnarummaning to‘yiga borganida, u yerda Roberto Manchini bilan uchrashgan bo‘lardi. Italiyani Yevro-2020da chempion qilgan Manchini ayni damda federatsiyaning tutumidan juda g‘azabda.

Murabbiylik dramasi:

Italiya futbol federatsiyasining yangi prezidenti Jovanni Malago ilgari Manchiniga terma jamoa zaxira o‘rindig‘i uniki ekanini va u faqat Paolo Maldini bilan kelishishi lozimligini va’da qilgan edi. Manchini hatto maoshini 2 million yevrogacha tushirishga ham rozi bo‘lgan. Ammo oxirgi soniyalarda federatsiya o‘z qarorini o‘zgartirib, uni aldagani ma’lum bo‘ldi.

Dunyo grandlari va Italiyadagi noaniqlik

Italiya Zenitsada Bosniya va Gersegovinaga mag‘lub bo‘lib, JCH-2026 chiptasidan mahrum bo‘lganiga 116 kun to‘ldi. Qolgan jamoalar tezda yangi murabbiylarni tayinlagan bir paytda, Italiya hali ham Gennaro Gattuzoga voris topolmay sarson.

Mamlakat

Yangi tayinlangan murabbiy

Fransiya

Zinedin Zidan

Germaniya

Yurgen Klopp

Belgiya

Mark van Bommel

Portugaliya

Xorxe Jezus

Urugvay

Diyego Forlan

Italiya

Muhokamada (Andrea Pirlo eng yaqin nomzod)

3. Barcha yo‘llar Pirloga olib bormoqda

Maldini va Leonardo «Azzurri»ni qayta qurish loyihasining kalitlarini «Dubay Yunayted»ning hozirgi murabbiyi, 40 yoshli Andrea Pirloga topshirishga qaror qilishdi. Leonardoning ta’kidlashicha, ular «italyan DNKsiga ega va zamonaviy fikrlaydigan» murabbiy qidirmoqda.

Biroq, federatsiya prezidenti Jovanni Malago Pirloning katta murabbiylik tajribasi yetarli emasligidan xavotirda va yakuniy qarorni qabul qilishni biroz kechiktirmoqda.

Ushbu eksklyuziv futbol yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Italiya terma jamoasidagi vaziyat tobora murakkablashib bormoqda va yangi murabbiy ismi tez orada rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.

Ushbu qaynok va qiziqarli maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini inqirozdan olib chiqa oladimi yoki Gvardiola kabi tajribaliroq murabbiy kutilishi kerak edimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Pep GuardiolaRoberto ManciniManchester CityAndrea PirloPaolo Maldini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi