Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdi

·0·Dunyo
Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdi

Yaponiyaning Kumamoto prefekturasida 28 iyul kuni sodir bo‘lgan 7,1 magnitudali kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 13 kishiga yetdi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Sanae Takaichi ma’lum qildi.

Bosh vazirning so‘zlariga ko‘ra, mahalliy vaqt bilan soat 08:30 holatiga ko‘ra qurbonlar soni 13 nafarni tashkil etgan. Uning ta’kidlashicha, hozirda barcha kuch va vositalar qutqaruv ishlariga safarbar etilgan.

Vayron bo‘lgan savdo markazi yonida qutqaruv mashinalari to‘plangan.

«Hali ham vayronalar ostida tirik qolgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan insonlar bor. Bu vaqt bilan kurash demakdir. Imkon qadar ko‘proq odamni topish va xavfsiz joyga olib chiqish uchun barcha choralar ko‘rilmoqda», dedi Takaichi.

Shuningdek, bosh vazir halok bo‘lganlarning oila a’zolari va jabrlanganlarga hamdardlik bildirdi.

Tabiiy ofat oqibatida Kashima shahrida joylashgan Aeon Mall savdo markazining ikkinchi qavati qulab tushdi. Hodisa vaqtida binoda bo‘lgan ayrim odamlar vayronalar ostida qolib ketgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yer silkinishi paytida gaz sizishi kuzatilib, bu portlashga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Qidiruv-qutqaruv ishlariga Yaponiya Mudofaa kuchlari ham jalb etilgan. Qutqaruvchilar bedarak yo‘qolganlarni izlash va jabrlanganlarni evakuatsiya qilish ishlarini uzluksiz davom ettirmoqda.

Zilzila epitsentri Tokiodan taxminan 900 kilometr janubi-g‘arbiy hududda joylashgan. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, Yatsushiro shahridagi shifoxonaga 40 ga yaqin yarador olib kelingan. Yana qariyb 50 nafar jabrlanuvchi Kumamoto shahridagi tibbiyot muassasalariga yetkazilgan.

Tabiiy ofat transport infratuzilmasiga ham ta’sir ko‘rsatdi. Aso Kumamoto aeroportidagi uchish-qo‘nish yo‘lagi vaqtincha yopilgan bo‘lib, uning qachon qayta ishga tushirilishi hozircha ma’lum emas.

Mifune shahar hokimiyati vakili Hiroki Shimodaning aytishicha, yer silkinishi unga o‘n yil avvalgi vayronkor Kumamoto zilzilasini esga solgan.

«Tebranishni his qilgan zahotim o‘sha dahshatli kunlar yodimga tushdi. Atrofdagi ayrim uylarning tomlari qulab tushganini ko‘rib, qattiq qo‘rqdim», dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Egasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaEgasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaBugun, 05:19AQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurganAQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurganBugun, 05:10Yer tezroq aylana boshladimi? Tarixdagi eng qisqa kunlardan biri aniqlandiYer tezroq aylana boshladimi? Tarixdagi eng qisqa kunlardan biri aniqlandiBugun, 01:242029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radi2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radiBugun, 01:06Arxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiArxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiBugun, 01:02«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydiBugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda