Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdi
Yaponiyaning Kumamoto prefekturasida 28 iyul kuni sodir bo‘lgan 7,1 magnitudali kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 13 kishiga yetdi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Sanae Takaichi ma’lum qildi.
Bosh vazirning so‘zlariga ko‘ra, mahalliy vaqt bilan soat 08:30 holatiga ko‘ra qurbonlar soni 13 nafarni tashkil etgan. Uning ta’kidlashicha, hozirda barcha kuch va vositalar qutqaruv ishlariga safarbar etilgan.
«Hali ham vayronalar ostida tirik qolgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan insonlar bor. Bu vaqt bilan kurash demakdir. Imkon qadar ko‘proq odamni topish va xavfsiz joyga olib chiqish uchun barcha choralar ko‘rilmoqda», dedi Takaichi.
Shuningdek, bosh vazir halok bo‘lganlarning oila a’zolari va jabrlanganlarga hamdardlik bildirdi.
Tabiiy ofat oqibatida Kashima shahrida joylashgan Aeon Mall savdo markazining ikkinchi qavati qulab tushdi. Hodisa vaqtida binoda bo‘lgan ayrim odamlar vayronalar ostida qolib ketgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yer silkinishi paytida gaz sizishi kuzatilib, bu portlashga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Qidiruv-qutqaruv ishlariga Yaponiya Mudofaa kuchlari ham jalb etilgan. Qutqaruvchilar bedarak yo‘qolganlarni izlash va jabrlanganlarni evakuatsiya qilish ishlarini uzluksiz davom ettirmoqda.
Zilzila epitsentri Tokiodan taxminan 900 kilometr janubi-g‘arbiy hududda joylashgan. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, Yatsushiro shahridagi shifoxonaga 40 ga yaqin yarador olib kelingan. Yana qariyb 50 nafar jabrlanuvchi Kumamoto shahridagi tibbiyot muassasalariga yetkazilgan.
Tabiiy ofat transport infratuzilmasiga ham ta’sir ko‘rsatdi. Aso Kumamoto aeroportidagi uchish-qo‘nish yo‘lagi vaqtincha yopilgan bo‘lib, uning qachon qayta ishga tushirilishi hozircha ma’lum emas.
Mifune shahar hokimiyati vakili Hiroki Shimodaning aytishicha, yer silkinishi unga o‘n yil avvalgi vayronkor Kumamoto zilzilasini esga solgan.
«Tebranishni his qilgan zahotim o‘sha dahshatli kunlar yodimga tushdi. Atrofdagi ayrim uylarning tomlari qulab tushganini ko‘rib, qattiq qo‘rqdim», dedi u.
…