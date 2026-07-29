«Siti» Sharqiy Osiyo turnesiga jo‘nab ketdi: Mareska debyuti va Husanov tarkibda!
«Manchester Siti» yangi bosh murabbiy Enso Mareska rahbarligida yangi mavsum oldidan ilk mavsumoldi yig‘inini o‘tkazish uchun Sharqiy Osiyo mamlakatlariga yo‘l oldi. E’tiborlisi, Osiyo turnesiga yo‘l olgan 28 kishilik tarkibdan o‘zbekistonlik mahoratli himoyachi Abduqodir Husanov ham o‘rin olgan.
Zamin.uz «shaharliklar»ning safar oldidan shakllangan tarkibi, bo‘lajak shiddatli o‘rtoqlik uchrashuvlari va yangi murabbiyning rejalari tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Mareskaning ilk sinovi va kutilganidan kuchliroq tarkib
46 yoshli italiyalik mutaxassis Enso Mareska 20 iyuldan beri klub akademiyasida dastlabki guruh bilan mashg‘ulotlarni olib bormoqda. Shimoliy Amerikada o‘tkazilgan JCHdan so‘ng bir qator yetakchi terma jamoalar (Angliya, Norvegiya, Ispaniya va Fransiya) futbolchilariga 4 haftalik ta’til berilgani sababli, ularning jamoaga qaytishi avgust o‘rtasigacha kechiktirildi.
Shunga qaramay, JCHda qatnashmagan hamda musobaqani ertaroq tark etgan tajribali va iqtidorli futbolchilar hisobidan kutilganidan ancha kuchli tarkib yig‘ildi va Sharqiy Osiyoga jo‘nab ketdi.
Mavsumoldi tayyorgarlik haqida:
Enso Mareska ta’kidlaganidek, ushbu yig‘inda asosiy e’tibor natijaga emas, balki taktik uyg‘unlik va jamoaviy o‘yinni shakllantirishga qaratiladi. Sport direktori Ugu Viana uchun ham ushbu safar transfer oynasi yopilguniga qadar futbolchilarni raqobat muhitida kuzatish uchun juda muhimdir.
2. «Manchester Siti»ning 28 kishilik Osiyo turnesi tarkibi
Osiyoga yo‘l olgan tarkibdan tajribali yulduzlar, zaxira o‘yinchilari va yosh iqtidorlar o‘rin olgan:
Darvozabonlar: Janluidji Donnarumma, Markus Bettinelli, Maks Shabo, Jek Vint.
Himoyachilar: Riko Lyuis, Metti Xenderson-Xoll, Maks Alleyn, Abduqodir Husanov, Vitor Reys, Stiven Mfuni, Yoshko Gvardiol, Keyden Breytueyt, Rayan Ayt-Nuri.
Yarim himoyachilar: Niko Gonsales, Mateo Kovachich, Tijjani Reynders, Ksave Parker, Floyd Samba, Jeyden Heski, Divayn Mukasa, Rayan MakAydu, Klaudio Echeverri, Fil Foden.
Hujumchilar: Antuan Semeno, Savino, Mahamadu Sangare, Divin Mubama, Jeremi Monga.
3. O‘rtoqlik o‘yinlari va rasmiy mavsumning boshlanishi
«Manchester Siti» Osiyo safari davomida Yevropa va Osiyoning nomdor jamoalariga qarshi maydonga tushadi:
Sana
Raqib
O‘tkazilish joyi
1 avgust
«Inter» (Italiya)
Gonkong
5 avgust
K-liga yulduzlari terma jamoasi
Seul (Janubiy Koreya)
9 avgust
«Atletiko Madrid» (Ispaniya)
Sharqiy Osiyo
Osiyo turnesi yakunlangach, «Manchester Siti»ni rasmiy musobaqalar kutmoqda: 16 avgust kuni Angliya Superkubogi (Community Shield) doirasida «Arsenal»ga qarshi hal qiluvchi bahs bo‘lib o‘tadi, 23 avgustda esa Premer-liganing ilk turida «Bornmut»ga qarshi o‘yin o‘tkaziladi.
Turne bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Bosh murabbiy
Enso Mareska (Italiya, 46 yosh)
Turne hududi
Sharqiy Osiyo (Gonkong, Janubiy Koreya va b.)
Tarkib soni
28 nafar futbolchi
O‘zbek futbolchisi
Abduqodir Husanov (Himoyachi)
Ilk rasmiy titul o‘yini
16 avgust («Arsenal»ga qarshi Angliya Superkubogi)
Abduqodir Husanov va «Manchester Siti»ning yangi murabbiy qo‘l ostidagi ilk qadamlari o‘zbek futboli ishqibozlari uchun juda qiziqarli kechishi aniq.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Abduqodir Husanov Enso Mareska qo‘l ostida «Manchester Siti»ning asosiy tarkibidan mustahkam o‘rin ola biladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…