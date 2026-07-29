«Siti» Sharqiy Osiyo turnesiga jo‘nab ketdi: Mareska debyuti va Husanov tarkibda!

·0·Sport
«Siti» Sharqiy Osiyo turnesiga jo‘nab ketdi: Mareska debyuti va Husanov tarkibda!

«Manchester Siti» yangi bosh murabbiy Enso Mareska rahbarligida yangi mavsum oldidan ilk mavsumoldi yig‘inini o‘tkazish uchun Sharqiy Osiyo mamlakatlariga yo‘l oldi. E’tiborlisi, Osiyo turnesiga yo‘l olgan 28 kishilik tarkibdan o‘zbekistonlik mahoratli himoyachi Abduqodir Husanov ham o‘rin olgan.

Zamin.uz «shaharliklar»ning safar oldidan shakllangan tarkibi, bo‘lajak shiddatli o‘rtoqlik uchrashuvlari va yangi murabbiyning rejalari tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Mareskaning ilk sinovi va kutilganidan kuchliroq tarkib

46 yoshli italiyalik mutaxassis Enso Mareska 20 iyuldan beri klub akademiyasida dastlabki guruh bilan mashg‘ulotlarni olib bormoqda. Shimoliy Amerikada o‘tkazilgan JCHdan so‘ng bir qator yetakchi terma jamoalar (Angliya, Norvegiya, Ispaniya va Fransiya) futbolchilariga 4 haftalik ta’til berilgani sababli, ularning jamoaga qaytishi avgust o‘rtasigacha kechiktirildi.

Shunga qaramay, JCHda qatnashmagan hamda musobaqani ertaroq tark etgan tajribali va iqtidorli futbolchilar hisobidan kutilganidan ancha kuchli tarkib yig‘ildi va Sharqiy Osiyoga jo‘nab ketdi.

Mavsumoldi tayyorgarlik haqida:

Enso Mareska ta’kidlaganidek, ushbu yig‘inda asosiy e’tibor natijaga emas, balki taktik uyg‘unlik va jamoaviy o‘yinni shakllantirishga qaratiladi. Sport direktori Ugu Viana uchun ham ushbu safar transfer oynasi yopilguniga qadar futbolchilarni raqobat muhitida kuzatish uchun juda muhimdir.

2. «Manchester Siti»ning 28 kishilik Osiyo turnesi tarkibi

Osiyoga yo‘l olgan tarkibdan tajribali yulduzlar, zaxira o‘yinchilari va yosh iqtidorlar o‘rin olgan:

  • Darvozabonlar: Janluidji Donnarumma, Markus Bettinelli, Maks Shabo, Jek Vint.

  • Himoyachilar: Riko Lyuis, Metti Xenderson-Xoll, Maks Alleyn, Abduqodir Husanov, Vitor Reys, Stiven Mfuni, Yoshko Gvardiol, Keyden Breytueyt, Rayan Ayt-Nuri.

  • Yarim himoyachilar: Niko Gonsales, Mateo Kovachich, Tijjani Reynders, Ksave Parker, Floyd Samba, Jeyden Heski, Divayn Mukasa, Rayan MakAydu, Klaudio Echeverri, Fil Foden.

  • Hujumchilar: Antuan Semeno, Savino, Mahamadu Sangare, Divin Mubama, Jeremi Monga.

3. O‘rtoqlik o‘yinlari va rasmiy mavsumning boshlanishi

«Manchester Siti» Osiyo safari davomida Yevropa va Osiyoning nomdor jamoalariga qarshi maydonga tushadi:

Sana

Raqib

O‘tkazilish joyi

1 avgust

«Inter» (Italiya)

Gonkong

5 avgust

K-liga yulduzlari terma jamoasi

Seul (Janubiy Koreya)

9 avgust

«Atletiko Madrid» (Ispaniya)

Sharqiy Osiyo

Osiyo turnesi yakunlangach, «Manchester Siti»ni rasmiy musobaqalar kutmoqda: 16 avgust kuni Angliya Superkubogi (Community Shield) doirasida «Arsenal»ga qarshi hal qiluvchi bahs bo‘lib o‘tadi, 23 avgustda esa Premer-liganing ilk turida «Bornmut»ga qarshi o‘yin o‘tkaziladi.

Turne bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Bosh murabbiy

Enso Mareska (Italiya, 46 yosh)

Turne hududi

Sharqiy Osiyo (Gonkong, Janubiy Koreya va b.)

Tarkib soni

28 nafar futbolchi

O‘zbek futbolchisi

Abduqodir Husanov (Himoyachi)

Ilk rasmiy titul o‘yini

16 avgust («Arsenal»ga qarshi Angliya Superkubogi)

Abduqodir Husanov va «Manchester Siti»ning yangi murabbiy qo‘l ostidagi ilk qadamlari o‘zbek futboli ishqibozlari uchun juda qiziqarli kechishi aniq.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Abduqodir Husanov Enso Mareska qo‘l ostida «Manchester Siti»ning asosiy tarkibidan mustahkam o‘rin ola biladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyBugun, 03:40Andreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga egaAndreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga egaBugun, 03:34Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi