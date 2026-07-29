Ta’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladi
O‘zbekiston Hukumati tomonidan xorijiy tillarni o‘qitish sohasini yanada takomillashtirish hamda ta’lim muassasalari faoliyatini tartibga solishga qaratilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi. Yangi hujjatda xodimlarga qo‘yiladigan sertifikat talablarini kuchaytirish va mehnat shartnomalarini bekor qilishgacha bo‘lgan qat’iy choralar nazarda tutilmoqda.
Zamin.uz ushbu qaror loyihasidagi eng muhim o‘zgarishlar, mehnat munosabatlariga oid yangiliklar va «Mehrli maktab»larga tegishli islohotlarni taqdim etadi.
1. Xorijiy til sertifikati bo‘lmaganlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi
Muhokamaga qo‘yilgan hujjat loyihasiga ko‘ra, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 maydagi 312-sonli «Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaroriga tegishli qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritish taklif etilmoqda.
Yangi normaga muvofiq, talab etiladigan tegishli xorijiy til sertifikatiga ega bo‘lmagan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda bekor qilinadi. Bu chora ta’lim muassasalarida dars berayotgan kadrlar salohiyatini va ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan.
Qaror loyihasidagi asosiy norma:
«Talab etiladigan tegishli xorijiy til sertifikatiga ega bo‘lmagan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda bekor qilinadi.»
2. «Mehrli maktab»lar faoliyati va Vazir jamg‘armasi to‘lovlari qayta ko‘rib chiqiladi
Loyihada, shuningdek, gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya hamda boshqa uzoq muddatli davolanishda bo‘lgan bolalar uchun tashkil etilgan «Mehrli maktab»lar faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha ham bir qator o‘zgartishlar o‘rin olgan:
Shtatlar va ish haqi: Muassasaning namunaviy shtatlar jadvali tasdiqlanadi, ayrim lavozimlar qayta belgilanadi va xodimlarning mehnatiga haq to‘lash tartibiga aniqlik kiritiladi.
Vazir jamg‘armasi to‘lovlari: Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan beriladigan har oylik ustamalar va bir martalik mukofotlarni to‘lash muddatlari hamda tartibi qayta ko‘rib chiqiladi.
Hukumat qarori loyihasidagi asosiy o‘zgarishlar
Yo‘nalish / Soha
Nazarda tutilgan o‘zgarishlar
Xorijiy til o‘qituvchilari
Tegishli sertifikati bo‘lmagan xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi
Mehnat munosabatlari
Ishdan bo‘shatish jarayoni amaldagi Mehnat kodeksi talablari asosida amalga oshiriladi
«Mehrli maktab»lar
Shtatlar jadvali, lavozimlar va mehnatga haq to‘lash tartibiga aniqlik kiritiladi
Vazir jamg‘armasi
Har oylik ustama va bir martalik mukofotlarni to‘lash muddatlari qayta belgilanadi
Hujjat maqomi
Jamoatchilik muhokamasida (qabul qilingach kuchga kiradi)
Ta’lim sohasidagi bu kabi qat’iy va muhim o‘zgarishlar tizimda faoliyat yuritayotgan minglab pedagoglar va soha xodimlariga bevosita daxldordir.
Ushbu foydali va muhim maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ta’lim xodimlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, sertifikati bo‘lmagan o‘qituvchilar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…