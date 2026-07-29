Ta’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladi

·39·Jamiyat
Ta’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladi

O‘zbekiston Hukumati tomonidan xorijiy tillarni o‘qitish sohasini yanada takomillashtirish hamda ta’lim muassasalari faoliyatini tartibga solishga qaratilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi. Yangi hujjatda xodimlarga qo‘yiladigan sertifikat talablarini kuchaytirish va mehnat shartnomalarini bekor qilishgacha bo‘lgan qat’iy choralar nazarda tutilmoqda.

Zamin.uz ushbu qaror loyihasidagi eng muhim o‘zgarishlar, mehnat munosabatlariga oid yangiliklar va «Mehrli maktab»larga tegishli islohotlarni taqdim etadi.

1. Xorijiy til sertifikati bo‘lmaganlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi

Muhokamaga qo‘yilgan hujjat loyihasiga ko‘ra, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 maydagi 312-sonli «Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaroriga tegishli qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritish taklif etilmoqda.

Yangi normaga muvofiq, talab etiladigan tegishli xorijiy til sertifikatiga ega bo‘lmagan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda bekor qilinadi. Bu chora ta’lim muassasalarida dars berayotgan kadrlar salohiyatini va ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan.

Qaror loyihasidagi asosiy norma:

«Talab etiladigan tegishli xorijiy til sertifikatiga ega bo‘lmagan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda bekor qilinadi.»

2. «Mehrli maktab»lar faoliyati va Vazir jamg‘armasi to‘lovlari qayta ko‘rib chiqiladi

Loyihada, shuningdek, gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya hamda boshqa uzoq muddatli davolanishda bo‘lgan bolalar uchun tashkil etilgan «Mehrli maktab»lar faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha ham bir qator o‘zgartishlar o‘rin olgan:

  • Shtatlar va ish haqi: Muassasaning namunaviy shtatlar jadvali tasdiqlanadi, ayrim lavozimlar qayta belgilanadi va xodimlarning mehnatiga haq to‘lash tartibiga aniqlik kiritiladi.

  • Vazir jamg‘armasi to‘lovlari: Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan beriladigan har oylik ustamalar va bir martalik mukofotlarni to‘lash muddatlari hamda tartibi qayta ko‘rib chiqiladi.

Hukumat qarori loyihasidagi asosiy o‘zgarishlar

Yo‘nalish / Soha

Nazarda tutilgan o‘zgarishlar

Xorijiy til o‘qituvchilari

Tegishli sertifikati bo‘lmagan xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi

Mehnat munosabatlari

Ishdan bo‘shatish jarayoni amaldagi Mehnat kodeksi talablari asosida amalga oshiriladi

«Mehrli maktab»lar

Shtatlar jadvali, lavozimlar va mehnatga haq to‘lash tartibiga aniqlik kiritiladi

Vazir jamg‘armasi

Har oylik ustama va bir martalik mukofotlarni to‘lash muddatlari qayta belgilanadi

Hujjat maqomi

Jamoatchilik muhokamasida (qabul qilingach kuchga kiradi)

Ta’lim sohasidagi bu kabi qat’iy va muhim o‘zgarishlar tizimda faoliyat yuritayotgan minglab pedagoglar va soha xodimlariga bevosita daxldordir.

Ushbu foydali va muhim maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ta’lim xodimlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, sertifikati bo‘lmagan o‘qituvchilar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekistonVazirlar MahkamasiZamin.uzMehrli maktab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Bugun, 12:19Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiBugun, 11:58«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindiBugun, 11:43Samarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiSamarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiBugun, 05:36Namanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiNamanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiBugun, 00:53Futbolchi Hojimat Erkinov oila qurdi (video)Futbolchi Hojimat Erkinov oila qurdi (video)Kecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi