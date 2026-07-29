Zidan Fransiya terma jamoasidagi yangi davr va o‘yin uslubini ma’lum qildi

·0·Sport
Zidan Fransiya terma jamoasidagi yangi davr va o‘yin uslubini ma’lum qildi

Fransiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Zinedin Zidan «uch ranglilar» uning rahbarligida qanday o‘yin namoyish etishi, murabbiylik falsafasi hamda oldiga qo‘yilgan oliy maqsadlar haqida ilk bor batafsil to‘xtalib o‘tdi.

Zamin.uz afsonaviy mutaxassisning Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) rasmiy saytiga bergan intervyusi tafsilotlari va shartnomaning asosiy shartlarini taqdim etadi.

1. «"Real"dagi kabi uslub va sentyabrdagi batafsil taqdimot»

54 yoshli mutaxassis o‘zining taktik g‘oyalari va jamoaning maydondagi harakatlari haqida sentyabr oyida o‘tkaziladigan matbuot anjumanida to‘liq ma’lumot berishini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, terma jamoaning o‘yini «Real Madrid»dagi muvaffaqiyatli faoliyatiga o‘xshash bo‘ladi.

Zidan uchun Fransiya terma jamoasini boshqarish — uning murabbiylik faoliyatidagi mantiqiy va tabiiy davomdir.

Zinedin Zidanning o‘yin uslubi haqidagi fikrlari:

«Mening o‘yin uslubimni yaqin orada ko‘rasiz. Bu haqda sentyabr oyidagi matbuot anjumanida batafsil gaplashamiz. O‘sha yerda o‘z g‘oyalarimni qisqacha tushuntirib beraman. Hammasini muhokama qilishga vaqt bo‘ladi. Uslubim "Real"da qilayotgan ishimga o‘xshash bo‘ladi. Fransiya terma jamoasi mening murabbiylik yo‘limning mantiqiy davomidir.»

2. Maydondagi yetakchilikdan murabbiylik yetakchiligiga

O‘z vaqtida klassik 10-raqam ostida maydonda betakror o‘yin ko‘rsatgan Zidanni har doim hujumkor futbol va gol urish ishtiyoqi ilhomlantirib kelgan. Shunga qaramay, u jamoadagi muvozanatning muhimligini alohida uqtirib o‘tdi.

Zidan futbolchilik davridagi kabi murabbiy sifatida ham haqiqiy yetakchiga aylanishni va fransiyaliklarning g‘alabali seriyasini davom ettirishni o‘z oldiga asosiy vazifa qilib qo‘ygan.

Yetakchilik va g‘alaba maqsadlari haqida:

«Maydonda yetakchi edim, endi esa o‘z tajribam orqali murabbiy sifatida ham yetakchi bo‘lishni istayman. Bizda barcha sharoit bor: ajoyib futbolchilar, yaqin vaqtda shakllanadigan murabbiylar shtabi. Mening yetakchi sifatidagi asosiy vazifam — ushbu jamoa g‘alabalarini davom ettirishini ta’minlashdir.»

Zinedin Zidanning tayinlanishi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Yangi bosh murabbiy

Zinedin Zidan (54 yosh)

Tashkilot

Fransiya futbol federatsiyasi (FFF)

Shartnoma muddati

2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar

E’lon qilingan sana

28 iyul, seshanba

O‘yin falsafasi

«Real Madrid» uslubiga o‘xshash, hujumkor va muvozanatlashgan

Keyingi muhim qadam

Sentyabr oyidagi rasmiy matbuot anjumani

Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida ish boshlashi jahon futbolidagi eng yirik voqeliklardan biriga aylandi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Zidan Fransiya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida va Yevropa birinchiligida zafar qucha oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti» Sharqiy Osiyo turnesiga jo‘nab ketdi: Mareska debyuti va Husanov tarkibda!«Siti» Sharqiy Osiyo turnesiga jo‘nab ketdi: Mareska debyuti va Husanov tarkibda!Bugun, 10:16Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyBugun, 03:40Andreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga egaAndreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga egaBugun, 03:34Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi