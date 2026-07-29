Zidan Fransiya terma jamoasidagi yangi davr va o‘yin uslubini ma’lum qildi
Fransiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Zinedin Zidan «uch ranglilar» uning rahbarligida qanday o‘yin namoyish etishi, murabbiylik falsafasi hamda oldiga qo‘yilgan oliy maqsadlar haqida ilk bor batafsil to‘xtalib o‘tdi.
Zamin.uz afsonaviy mutaxassisning Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) rasmiy saytiga bergan intervyusi tafsilotlari va shartnomaning asosiy shartlarini taqdim etadi.
1. «"Real"dagi kabi uslub va sentyabrdagi batafsil taqdimot»
54 yoshli mutaxassis o‘zining taktik g‘oyalari va jamoaning maydondagi harakatlari haqida sentyabr oyida o‘tkaziladigan matbuot anjumanida to‘liq ma’lumot berishini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, terma jamoaning o‘yini «Real Madrid»dagi muvaffaqiyatli faoliyatiga o‘xshash bo‘ladi.
Zidan uchun Fransiya terma jamoasini boshqarish — uning murabbiylik faoliyatidagi mantiqiy va tabiiy davomdir.
Zinedin Zidanning o‘yin uslubi haqidagi fikrlari:
«Mening o‘yin uslubimni yaqin orada ko‘rasiz. Bu haqda sentyabr oyidagi matbuot anjumanida batafsil gaplashamiz. O‘sha yerda o‘z g‘oyalarimni qisqacha tushuntirib beraman. Hammasini muhokama qilishga vaqt bo‘ladi. Uslubim "Real"da qilayotgan ishimga o‘xshash bo‘ladi. Fransiya terma jamoasi mening murabbiylik yo‘limning mantiqiy davomidir.»
2. Maydondagi yetakchilikdan murabbiylik yetakchiligiga
O‘z vaqtida klassik 10-raqam ostida maydonda betakror o‘yin ko‘rsatgan Zidanni har doim hujumkor futbol va gol urish ishtiyoqi ilhomlantirib kelgan. Shunga qaramay, u jamoadagi muvozanatning muhimligini alohida uqtirib o‘tdi.
Zidan futbolchilik davridagi kabi murabbiy sifatida ham haqiqiy yetakchiga aylanishni va fransiyaliklarning g‘alabali seriyasini davom ettirishni o‘z oldiga asosiy vazifa qilib qo‘ygan.
Yetakchilik va g‘alaba maqsadlari haqida:
«Maydonda yetakchi edim, endi esa o‘z tajribam orqali murabbiy sifatida ham yetakchi bo‘lishni istayman. Bizda barcha sharoit bor: ajoyib futbolchilar, yaqin vaqtda shakllanadigan murabbiylar shtabi. Mening yetakchi sifatidagi asosiy vazifam — ushbu jamoa g‘alabalarini davom ettirishini ta’minlashdir.»
Zinedin Zidanning tayinlanishi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Yangi bosh murabbiy
Zinedin Zidan (54 yosh)
Tashkilot
Fransiya futbol federatsiyasi (FFF)
Shartnoma muddati
2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar
E’lon qilingan sana
28 iyul, seshanba
O‘yin falsafasi
«Real Madrid» uslubiga o‘xshash, hujumkor va muvozanatlashgan
Keyingi muhim qadam
Sentyabr oyidagi rasmiy matbuot anjumani
Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida ish boshlashi jahon futbolidagi eng yirik voqeliklardan biriga aylandi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Zidan Fransiya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida va Yevropa birinchiligida zafar qucha oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…