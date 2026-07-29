«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi

·42·Sport
«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi

«Manchester Siti»ning braziliyalik vingeri Savio faoliyatini Londonning «Tottenhem» klubida davom ettirishga qaror qildi. 22 yoshli futbolchi o‘zining transfer borasidagi uzil-kesil rejalarini «shaharliklar» rahbariyatiga ma’lum qilib bo‘lgan. Bu haqda taniqli insayder va jurnalist Ben Jeykobs o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida xabar berdi.

Zamin.uz ushbu kutilmagan transfer tafsilotlari, klublar o‘rtasidagi muzokaralar holati va futbolchining ko‘rsatkichlarini taqdim etadi.

1. Savio «Siti»ni tark etmoqchi: Ikkinchi urinish

Jurnalist Ben Jeykobsning ta’kidlashicha, braziliyalik iste’dod egasi aslida o‘tgan yilning yozidayoq londonliklar safiga ko‘chib o‘tishni istagan edi. Biroq o‘shanda «Manchester Siti» rahbariyati va murabbiylar shtabi ushbu kelishuvga rozilik bildirmagan va futbolchini jamoada olib qolgan edi.

Shunga qaramay, Savio Londonga ko‘chib o‘tish fikridan qaytmagan va bu safar klub rahbariyati oldiga shart qo‘yib, ketishga qaror qilganini bildirgan.

«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi

2. Muzokaralar davom etmoqda: Transfer narxi va statistika

Hozirda klublar o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar davom etmoqda, ammo transfer bo‘yicha yakuniy kelishuvga hali erishilgani yo‘q.

Transfer atrofidagi vaziyat:

Futbolchi manchesterliklar bilan xayrlashishga tayyor bo‘lsa-da, «Manchester Siti» moliyaviy va taktik taraflama manfaatdor kelishuvni kutmoqda. Nobfussatsiyasiz aytish mumkinki, transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu kelishuv rasmiylashtirilishi mumkin.

Savio va ehtimoliy transfer bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Savio (Braziliya)

Yoshi

22 yosh

Amaldagi klubi

«Manchester Siti»

O‘tmoqchi bo‘lgan klubi

«Tottenhem» (London)

Aktual transfer narxi (Transfermarkt)

€35 mln

O‘tgan mavsumdagi statistikasi

36 o‘yin / 4 gol / 3 assist

Asosiy manba

Jurnalist Ben Jeykobs

«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi

Angliya Premer-ligasidagi top-klublar o‘rtasidagi bunday shov-shuvli transferlar yangi mavsum oldidan intrigani yanada oshiradi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va APL ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Manchester Siti» Savioni «Tottenhem»ga qo‘yib yuborishi kerakmi? U London klubida asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiNeymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiBugun, 12:11Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Bugun, 12:04Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaChelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaBugun, 11:38Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiZidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiBugun, 10:29«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?Bugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi