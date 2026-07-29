«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi
«Manchester Siti»ning braziliyalik vingeri Savio faoliyatini Londonning «Tottenhem» klubida davom ettirishga qaror qildi. 22 yoshli futbolchi o‘zining transfer borasidagi uzil-kesil rejalarini «shaharliklar» rahbariyatiga ma’lum qilib bo‘lgan. Bu haqda taniqli insayder va jurnalist Ben Jeykobs o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida xabar berdi.
Zamin.uz ushbu kutilmagan transfer tafsilotlari, klublar o‘rtasidagi muzokaralar holati va futbolchining ko‘rsatkichlarini taqdim etadi.
1. Savio «Siti»ni tark etmoqchi: Ikkinchi urinish
Jurnalist Ben Jeykobsning ta’kidlashicha, braziliyalik iste’dod egasi aslida o‘tgan yilning yozidayoq londonliklar safiga ko‘chib o‘tishni istagan edi. Biroq o‘shanda «Manchester Siti» rahbariyati va murabbiylar shtabi ushbu kelishuvga rozilik bildirmagan va futbolchini jamoada olib qolgan edi.
Shunga qaramay, Savio Londonga ko‘chib o‘tish fikridan qaytmagan va bu safar klub rahbariyati oldiga shart qo‘yib, ketishga qaror qilganini bildirgan.
2. Muzokaralar davom etmoqda: Transfer narxi va statistika
Hozirda klublar o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar davom etmoqda, ammo transfer bo‘yicha yakuniy kelishuvga hali erishilgani yo‘q.
Transfer atrofidagi vaziyat:
Futbolchi manchesterliklar bilan xayrlashishga tayyor bo‘lsa-da, «Manchester Siti» moliyaviy va taktik taraflama manfaatdor kelishuvni kutmoqda. Nobfussatsiyasiz aytish mumkinki, transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu kelishuv rasmiylashtirilishi mumkin.
Savio va ehtimoliy transfer bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Savio (Braziliya)
Yoshi
22 yosh
Amaldagi klubi
«Manchester Siti»
O‘tmoqchi bo‘lgan klubi
«Tottenhem» (London)
Aktual transfer narxi (Transfermarkt)
€35 mln
O‘tgan mavsumdagi statistikasi
36 o‘yin / 4 gol / 3 assist
Asosiy manba
Jurnalist Ben Jeykobs
Angliya Premer-ligasidagi top-klublar o‘rtasidagi bunday shov-shuvli transferlar yangi mavsum oldidan intrigani yanada oshiradi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va APL ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Manchester Siti» Savioni «Tottenhem»ga qo‘yib yuborishi kerakmi? U London klubida asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…