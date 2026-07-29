Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindi
Elon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi Iroq Respublikasida oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻini rasman ishga tushirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qadam mamlakat aholisiga anʼanaviy simli infratuzilmadan toʻliq mustaqil boʻlgan holda yuqori tezlikdagi global tarmoqqa ulanish imkoniyatini taqdim etadi va mintaqada raqamli aloqa sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarmoqning Iroqdagi yangi qamrov zonasi va rasmiy xizmat sahifasi skrinshoti dastlab taniqli insayder Soyer Merritt tomonidan eʼlon qilindi. Unga koʻra, iroqlik foydalanuvchilar uchun hozirning oʻzida uy sharoitida foydalanishga moʻljallangan maxsus Residential tarifi joriy etilgan boʻlib, u soniyasiga 100 Megabitgacha boʻlgan tezlikni taʼminlay oladi.
Ulanish narxlari va jihozlar qiymatiYangi xizmatdan foydalanishni istovchilar uchun oylik obuna narxi 131 500 iroq dinorini tashkil etadi, bu esa taxminan 100 AQSh dollariga tengdir. Shuningdek, tarmoqqa ulanish uchun zarur boʻlgan Starlink V4 uskunalari toʻplami 525 000 iroq dinoriga baholangan.
Mazkur loyihaning amalga oshishi Iroq rasmiylari tomonidan 2026-yilning iyun oyida SpaceX kompaniyasiga mamlakat hududida faoliyat yuritish uchun rasmiy litsenziya berilganidan keyingina imkoniyatga aylandi. Bu esa xizmatning qonuniy va barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Global miqyosdagi oʻsish va kelajakdagi rejalarStarlink — bu yer yuzining istalgan nuqtasida keng polosali yuqori tezlikdagi internet aloqasini yetkazib berish uchun yaratilgan ulkan global sunʼiy yoʻldosh tarmogʻidir. Hozirgi kunda Yer orbitasida oʻn mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshlari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.
Dunyo boʻylab ushbu xizmatdan foydalanuvchi abonentlar soni allaqachon 12 milliondan oshib ketgan boʻlib, tizim dunyoning 160 ta davlatini qamrab olgan. Kompaniya oʻz imkoniyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan boʻlib, jumladan, yangi avlodga mansub V3 sunʼiy yoʻldoshlarini Starship yordamida koinotga chiqarish 2026-yilga moʻljallangan.
…