Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindi

·31·Texno
Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindi

Elon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi Iroq Respublikasida oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻini rasman ishga tushirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qadam mamlakat aholisiga anʼanaviy simli infratuzilmadan toʻliq mustaqil boʻlgan holda yuqori tezlikdagi global tarmoqqa ulanish imkoniyatini taqdim etadi va mintaqada raqamli aloqa sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarmoqning Iroqdagi yangi qamrov zonasi va rasmiy xizmat sahifasi skrinshoti dastlab taniqli insayder Soyer Merritt tomonidan eʼlon qilindi. Unga koʻra, iroqlik foydalanuvchilar uchun hozirning oʻzida uy sharoitida foydalanishga moʻljallangan maxsus Residential tarifi joriy etilgan boʻlib, u soniyasiga 100 Megabitgacha boʻlgan tezlikni taʼminlay oladi.

Ulanish narxlari va jihozlar qiymati

Yangi xizmatdan foydalanishni istovchilar uchun oylik obuna narxi 131 500 iroq dinorini tashkil etadi, bu esa taxminan 100 AQSh dollariga tengdir. Shuningdek, tarmoqqa ulanish uchun zarur boʻlgan Starlink V4 uskunalari toʻplami 525 000 iroq dinoriga baholangan.

Mazkur loyihaning amalga oshishi Iroq rasmiylari tomonidan 2026-yilning iyun oyida SpaceX kompaniyasiga mamlakat hududida faoliyat yuritish uchun rasmiy litsenziya berilganidan keyingina imkoniyatga aylandi. Bu esa xizmatning qonuniy va barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Global miqyosdagi oʻsish va kelajakdagi rejalar

Starlink — bu yer yuzining istalgan nuqtasida keng polosali yuqori tezlikdagi internet aloqasini yetkazib berish uchun yaratilgan ulkan global sunʼiy yoʻldosh tarmogʻidir. Hozirgi kunda Yer orbitasida oʻn mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshlari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.

Dunyo boʻylab ushbu xizmatdan foydalanuvchi abonentlar soni allaqachon 12 milliondan oshib ketgan boʻlib, tizim dunyoning 160 ta davlatini qamrab olgan. Kompaniya oʻz imkoniyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan boʻlib, jumladan, yangi avlodga mansub V3 sunʼiy yoʻldoshlarini Starship yordamida koinotga chiqarish 2026-yilga moʻljallangan.

StarlinkSpaceXIroqInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiSpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiBugun, 12:24Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiBugun, 11:23Mark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakMark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakBugun, 10:252GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldiBugun, 09:52Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiXitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 09:20Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiSamsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiBugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob