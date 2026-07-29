Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildi

·65·Sport
Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildi

Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Zinedin Zidan o‘z shtabiga kimlar kirishi va mutaxassislarni tanlash mezonlari haqida alohida to‘xtalib o‘tdi. Afsonaviy murabbiy o‘zining «Real Madrid»dagi zafarli odimlariga hamrohlik qilgan sodiq jamoasi bilan Fransiya futbol Federatsiyasida ham birga faoliyat yuritishini tasdiqladi.

Zamin.uz Zidanning so‘nggi bayonoti, murabbiylar shtabi tarkibi va shartnomaning muhim tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Sadoqatni qadrlayman»: «Real»dagi sinalgan tarkib terma jamoaga ko‘chadi

Zidanning ta’kidlashicha, uning murabbiylar shtabi to‘liq shakllantirib bo‘lingan va rasmiy taqdimot sentyabr oyida bo‘lib o‘tadi. Yangi shtabning asosiy o‘zagini Madridning «Real» klubida birga uch marta YECHL kubogini boshi uzra ko‘targan tajribali mutaxassislar tashkil etadi.

Shuningdek, jamoaga yana ikki yoki uch nafar yangi qo‘shimcha mutaxassis taklif etilishi kutilmoqda.

Zinedin Zidanning murabbiylar shtabi haqidagi so‘zlaridan:

«Biz barchani sentyabr oyida tanishtirib o‘tamiz, ammo mening murabbiylar shtabim tashkil etib bo‘lingan. Bu amalda men "Real"da birga ishlagan tarkib, ehtimol, ikki yoki uch nafar qo‘shimcha mutaxassis bilan birga.

Men sadoqatni qadrlaydigan odamman va birga ishlagan odamlar ham uni namoyon etishgan. Biz bu yo‘lni birga davom ettiramiz.»

Zinedin Zidan va Fransiya terma jamoasi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Bosh murabbiy

Zinedin Zidan (54 yosh)

Shartnoma muddati

2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar

E’lon qilingan sana

28 iyul, seshanba

Murabbiylar shtabi

«Real Madrid»dagi sodiq jamoa + 2-3 nafar yangi mutaxassis

Shtab taqdimoti

Sentyabr oyi boshida

2. 2030 yilgi JCHgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli loyiha

Eslatib o‘tamiz, seshanba, 28 iyul kuni Fransiya futbol Federatsiyasi (FFF) 54 yoshli mutaxassis bilan rasman shartnoma imzolanganini e’lon qilgan edi. Ushbu kelishuv 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar amal qiladi.

Zidan va uning «po‘latdek» tajribali jamoasi fransuz futbolida yangi zafarli davrni boshlashni hamda asosiy xalqaro turnirlarda chempionlikni qo‘lga kiritishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘ygan.

Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasiga qadam qo‘yishi va o‘zining sinalgan jamoasini yig‘ishi futbol olamida katta umid va qiziqish uyg‘otmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Zidan «Real»da yaratgan g‘alabali muhitni Fransiya terma jamoasida ham qaytara oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zinedine ZidaneFransiyaReal MadridFransiya futbol federatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiNeymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiBugun, 12:11Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Bugun, 12:04Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaChelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaBugun, 11:38«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildiBugun, 10:43«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?Bugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi