Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildi
Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Zinedin Zidan o‘z shtabiga kimlar kirishi va mutaxassislarni tanlash mezonlari haqida alohida to‘xtalib o‘tdi. Afsonaviy murabbiy o‘zining «Real Madrid»dagi zafarli odimlariga hamrohlik qilgan sodiq jamoasi bilan Fransiya futbol Federatsiyasida ham birga faoliyat yuritishini tasdiqladi.
Zamin.uz Zidanning so‘nggi bayonoti, murabbiylar shtabi tarkibi va shartnomaning muhim tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Sadoqatni qadrlayman»: «Real»dagi sinalgan tarkib terma jamoaga ko‘chadi
Zidanning ta’kidlashicha, uning murabbiylar shtabi to‘liq shakllantirib bo‘lingan va rasmiy taqdimot sentyabr oyida bo‘lib o‘tadi. Yangi shtabning asosiy o‘zagini Madridning «Real» klubida birga uch marta YECHL kubogini boshi uzra ko‘targan tajribali mutaxassislar tashkil etadi.
Shuningdek, jamoaga yana ikki yoki uch nafar yangi qo‘shimcha mutaxassis taklif etilishi kutilmoqda.
Zinedin Zidanning murabbiylar shtabi haqidagi so‘zlaridan:
«Biz barchani sentyabr oyida tanishtirib o‘tamiz, ammo mening murabbiylar shtabim tashkil etib bo‘lingan. Bu amalda men "Real"da birga ishlagan tarkib, ehtimol, ikki yoki uch nafar qo‘shimcha mutaxassis bilan birga.
Men sadoqatni qadrlaydigan odamman va birga ishlagan odamlar ham uni namoyon etishgan. Biz bu yo‘lni birga davom ettiramiz.»
Zinedin Zidan va Fransiya terma jamoasi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Bosh murabbiy
Zinedin Zidan (54 yosh)
Shartnoma muddati
2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar
E’lon qilingan sana
28 iyul, seshanba
Murabbiylar shtabi
«Real Madrid»dagi sodiq jamoa + 2-3 nafar yangi mutaxassis
Shtab taqdimoti
Sentyabr oyi boshida
2. 2030 yilgi JCHgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli loyiha
Eslatib o‘tamiz, seshanba, 28 iyul kuni Fransiya futbol Federatsiyasi (FFF) 54 yoshli mutaxassis bilan rasman shartnoma imzolanganini e’lon qilgan edi. Ushbu kelishuv 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar amal qiladi.
Zidan va uning «po‘latdek» tajribali jamoasi fransuz futbolida yangi zafarli davrni boshlashni hamda asosiy xalqaro turnirlarda chempionlikni qo‘lga kiritishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘ygan.
Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasiga qadam qo‘yishi va o‘zining sinalgan jamoasini yig‘ishi futbol olamida katta umid va qiziqish uyg‘otmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Zidan «Real»da yaratgan g‘alabali muhitni Fransiya terma jamoasida ham qaytara oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…