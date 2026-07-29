Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdi
29 iyulga o‘tar kechasi Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) Eron hududidan Yaqin Sharqdagi AQSH harbiy kuchlariga qarata bir nechta ballistik raketa uchirdi. Amerika harbiy qo‘mondonligi ushbu harakatni «kutilmagan hujumga urinish» deb atadi va mintaqadagi barcha qo‘shinlar yuqori jangovar shaylik holatiga keltirilganini ma’lum qildi.
Zamin.uz CENTCOM bayonoti, manbalar ma’lumotlari hamda AQSH va Eron o‘rtasidagi harbiy-siyosiy ziddiyatning so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. CENTCOM: Barcha raketalar havoda yo‘q qilindi
AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, Tehron tomonidan uchirilgan barcha ballistik raketalar havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan havoda muvaffaqiyatli urib tushirilgan.
Hozirda mintaqadagi AQSH qo‘shinlari eng yuqori jangovar shaylik holatida qolmoqda va vaziyat diqqat bilan kuzatilmoqda.
CENTCOM bayonotidan:
«Eron hududidan uchirilgan ballistik raketalar raketaga qarshi mudofaa tizimlarimiz tomonidan havoda zararsizlantirildi. Mintaqadagi AQSH kuchlari yuqori jangovar shaylikda qolmoqda va har qanday tahdidga zudlik bilan javob qaytarishga to‘liq tayyor.»
2. Iordaniyadagi AQSH bazasiga hujum va Trampning «pauza»si
Axios nashri jurnalisti Barak Ravidning o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Eronning raketa zarbalari Iordaniyada joylashgan AQSH harbiy bazasini nishonga olgan.
E’tiborli jihati shundaki, ushbu hujum AQSH Prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy amaliyotlarni vaqtincha to‘xtatishga qaror qilganidan so‘ng Tehron tomonidan amalga oshirilgan ilk ochiq raketa hujumi hisoblanadi.
3. Keskinlashuv xronikasi: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi va tungi aviazarbalar
Vashington va Tehron o‘rtasidagi harbiy nizo iyul oyi o‘rtalarida eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan edi:
12–24 iyul kunlari: AQSH aviatsiyasi Eron hududidagi harbiy obyektlarga seriyali tungi havo zarbalarini berdi. Vashington buni Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tijorat tankerlari xavfsizligini ta’minlash va Eron imkoniyatlarini cheklash deb izohladi.
Kelishuvning buzilishi: AQSH ma’lumotlariga ko‘ra, IIMK Vashington va Tehron o‘rtasidagi ramkaviy tinchlik kelishuvi shartlariga qaramay, Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tankerlarga hujumlarni davom ettirgan va qo‘shni davlatlardagi AQSH bazalariga zarbalar bergan.
Yo‘qotishlar va ogohlantirish: 21 iyul kuni Donald Tramp amerikalik harbiylar halok bo‘lgani uchun Eronni «bir necha barobar qattiqroq javob» kutayotgani haqida ogohlantirgan edi. Yangi keskinlashuv boshlanganidan beri CENTCOM 3 nafar amerikalik harbiy halok bo‘lganini tasdiqlagan.
4. Tramp nega Eronga hujumlarni kechiktirgan edi?
The New York Times nashrining yozishicha, 24 iyuldan so‘ng tomonlar bir necha kun o‘zaro hujumlardan tiyilib turdi. Donald Tramp yuqori lavozimli maslahatchilari bilan o‘tkazilgan yopiq uchrashuvda Eronga qarshi navbatdagi keng ko‘lamli hujumlarni kechiktirishga qaror qilgan edi.
Gazetaga ko‘ra, bu qarorga ikkita asosiy omil sabab bo‘lgan:
Zaxiralarning kamayishi: Havo hujumidan mudofaa tizimlari, jumladan Patriot majmualari uchun raketa-qo‘lga tushirgichlar zaxirasi kamayib borayotgani.
Iqtisodiy xavf: Tomonlarning to‘liq harbiy to‘qnashuvi jahon energetikasi va global iqtisodiyotda og‘ir inqiroz keltirib chiqarish tahdidi.
AQSH va Eron o‘rtasidagi harbiy to‘qnashuv bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Hodisa sanasi
29 iyulga o‘tar kechasi
Hujum turi
Eron hududidan uchirilgan ballistik raketalar
Nishon
Iordaniyadagi AQSH bazasi va Yaqin Sharqdagi AQSH kuchlari
Non-stop HHM natijasi
CENTCOM: Barcha raketalar havoda urib tushirildi
AQSH harbiy yo‘qotishlari
Keskinlashuv davomida 3 nafar harbiy halok bo‘lgan
AQSHning pauza sabablari
Patriot raketalari tanqisligi xavfi va global energetik inqiroz
Yaqin Sharqdagi harbiy keskinlik, raketa hujumlari va energetik xavfsizlik masalalari butun jahon iqtisodiyoti hamda siyosatiga bevosita ta’sir o‘tkazadi.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro voqealarni kuzatib boruvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Eronning bu safargi raketa hujumidan so‘ng AQSH Eron hududiga qaytadan keng ko‘lamli havo zarbalarini boshlaydimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…