Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdi

·77·Dunyo
Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdi

29 iyulga o‘tar kechasi Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) Eron hududidan Yaqin Sharqdagi AQSH harbiy kuchlariga qarata bir nechta ballistik raketa uchirdi. Amerika harbiy qo‘mondonligi ushbu harakatni «kutilmagan hujumga urinish» deb atadi va mintaqadagi barcha qo‘shinlar yuqori jangovar shaylik holatiga keltirilganini ma’lum qildi.

Zamin.uz CENTCOM bayonoti, manbalar ma’lumotlari hamda AQSH va Eron o‘rtasidagi harbiy-siyosiy ziddiyatning so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. CENTCOM: Barcha raketalar havoda yo‘q qilindi

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, Tehron tomonidan uchirilgan barcha ballistik raketalar havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan havoda muvaffaqiyatli urib tushirilgan.

Hozirda mintaqadagi AQSH qo‘shinlari eng yuqori jangovar shaylik holatida qolmoqda va vaziyat diqqat bilan kuzatilmoqda.

CENTCOM bayonotidan:

«Eron hududidan uchirilgan ballistik raketalar raketaga qarshi mudofaa tizimlarimiz tomonidan havoda zararsizlantirildi. Mintaqadagi AQSH kuchlari yuqori jangovar shaylikda qolmoqda va har qanday tahdidga zudlik bilan javob qaytarishga to‘liq tayyor.»

2. Iordaniyadagi AQSH bazasiga hujum va Trampning «pauza»si

Axios nashri jurnalisti Barak Ravidning o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Eronning raketa zarbalari Iordaniyada joylashgan AQSH harbiy bazasini nishonga olgan.

E’tiborli jihati shundaki, ushbu hujum AQSH Prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy amaliyotlarni vaqtincha to‘xtatishga qaror qilganidan so‘ng Tehron tomonidan amalga oshirilgan ilk ochiq raketa hujumi hisoblanadi.

3. Keskinlashuv xronikasi: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi va tungi aviazarbalar

Vashington va Tehron o‘rtasidagi harbiy nizo iyul oyi o‘rtalarida eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan edi:

  • 12–24 iyul kunlari: AQSH aviatsiyasi Eron hududidagi harbiy obyektlarga seriyali tungi havo zarbalarini berdi. Vashington buni Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tijorat tankerlari xavfsizligini ta’minlash va Eron imkoniyatlarini cheklash deb izohladi.

  • Kelishuvning buzilishi: AQSH ma’lumotlariga ko‘ra, IIMK Vashington va Tehron o‘rtasidagi ramkaviy tinchlik kelishuvi shartlariga qaramay, Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tankerlarga hujumlarni davom ettirgan va qo‘shni davlatlardagi AQSH bazalariga zarbalar bergan.

  • Yo‘qotishlar va ogohlantirish: 21 iyul kuni Donald Tramp amerikalik harbiylar halok bo‘lgani uchun Eronni «bir necha barobar qattiqroq javob» kutayotgani haqida ogohlantirgan edi. Yangi keskinlashuv boshlanganidan beri CENTCOM 3 nafar amerikalik harbiy halok bo‘lganini tasdiqlagan.

4. Tramp nega Eronga hujumlarni kechiktirgan edi?

The New York Times nashrining yozishicha, 24 iyuldan so‘ng tomonlar bir necha kun o‘zaro hujumlardan tiyilib turdi. Donald Tramp yuqori lavozimli maslahatchilari bilan o‘tkazilgan yopiq uchrashuvda Eronga qarshi navbatdagi keng ko‘lamli hujumlarni kechiktirishga qaror qilgan edi.

Gazetaga ko‘ra, bu qarorga ikkita asosiy omil sabab bo‘lgan:

  1. Zaxiralarning kamayishi: Havo hujumidan mudofaa tizimlari, jumladan Patriot majmualari uchun raketa-qo‘lga tushirgichlar zaxirasi kamayib borayotgani.

  2. Iqtisodiy xavf: Tomonlarning to‘liq harbiy to‘qnashuvi jahon energetikasi va global iqtisodiyotda og‘ir inqiroz keltirib chiqarish tahdidi.

AQSH va Eron o‘rtasidagi harbiy to‘qnashuv bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Hodisa sanasi

29 iyulga o‘tar kechasi

Hujum turi

Eron hududidan uchirilgan ballistik raketalar

Nishon

Iordaniyadagi AQSH bazasi va Yaqin Sharqdagi AQSH kuchlari

Non-stop HHM natijasi

CENTCOM: Barcha raketalar havoda urib tushirildi

AQSH harbiy yo‘qotishlari

Keskinlashuv davomida 3 nafar harbiy halok bo‘lgan

AQSHning pauza sabablari

Patriot raketalari tanqisligi xavfi va global energetik inqiroz

Yaqin Sharqdagi harbiy keskinlik, raketa hujumlari va energetik xavfsizlik masalalari butun jahon iqtisodiyoti hamda siyosatiga bevosita ta’sir o‘tkazadi.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro voqealarni kuzatib boruvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Eronning bu safargi raketa hujumidan so‘ng AQSH Eron hududiga qaytadan keng ko‘lamli havo zarbalarini boshlaydimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiKeniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiBugun, 12:35Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiPavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiBugun, 12:12Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiUkraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiBugun, 11:39Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaTramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaBugun, 10:58Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiYaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiBugun, 10:18Egasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaEgasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda