Mark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerak
Meta rahbari Mark Cukerberg sunʼiy intellekt texnologiyalarining kelajagi va uning jamiyatga taʼsiriga bagʻishlangan keng qamrovli ochiq xatini eʼlon qildi. Mazkur bayonot texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki u zamonaviy raqamli bozorning asosiy tendentsiyalariga oʻzgacha yondashuvni taklif etadi. Cukerbergning fikricha, yaqin yillardagi eng asosiy vazifa oʻta quvvatli sunʼiy intellekt tizimlarini cheklangan doiradagi yirik tashkilotlar yoki davlat tuzilmalari qoʻlida toʻplanib qolishiga yoʻl qoʻymaslikdan iboratdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta rahbari sunʼiy intellekt nafaqat mavjud jarayonlarni avtomatlashtirish vositasi, balki yangi bilimlar, texnologiyalar va biznesni yaratish asbobi boʻlishi lozimligini taʼkidlagan. Uning ishonishicha, shaxsiy superintellekt insonlarga dori vositalarini ishlab chiqish, oʻz kompaniyalarini ochish, yangi koʻnikmalarni tezroq oʻzlashtirish va kundalik vazifalarni samaraliroq hal etishda yaqindan yordam beradi. Sunʼiy intellektning jamiyat rivojiga qoʻshadigan asosiy hissasi inson mehnatini shunchaki almashtirish emas, balki yangi ixtirolar yaratishdan iborat boʻlishi kutilmoqda.
Markazlashgan nazoratga qarshi chiqishCukerberg oʻz murojaatida sunʼiy intellekt ustidan markazlashgan nazorat oʻrnatish gʻoyasini keskin tanqid ostiga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, agar bunday ilgʻor texnologiyalarga faqatgina tor doiradagi guruhlar ega boʻlsa, bu iqtisodiyot, ilm-fan va siyosatga haddan tashqari salbiy taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Buning oʻrniga har bir inson oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt yordamchisiga ega boʻladigan modelni joriy etish taklif qilinmoqda.
Muallif bu holatni tushuntirish uchun qiziqarli haykaltaroshlik yoki huquqiy misolni keltiradi. Tasavvur qiling-a, faqat bitta insonning oʻta aqlli advokati boʻlsa, u sud jarayonida adolatsiz ustunlikka erishgan boʻlardi. Biroq hamma oʻzining shaxsiy intellektual yordamchisiga ega boʻlsa, odamlar bir-birini va yirik institutlarning hokimiyatini tabiiy ravishda muvozanatga solib turadi. Bu esa huquqiy va ijtimoiy adolatni yanada mustahkamlaydi.
Mehnat bozori va yangi imkoniyatlarMeta rahbari superintellektning keng tarqalishi mehnat bozorini yoʻq qilib yubormasligi, aksincha, mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigini ochishiga qatʼiy ishondi. Uning prognoziga koʻra, kelgusida oʻz biznesini boshlash jarayoni sezilarli darajada osonlashadi, iqtisodiyot yanada tadbirkorlik ruhiga ega boʻladi va kichik kompaniyalar soni keskin ortib boradi.
Kompaniya yondashuviga koʻra, sunʼiy intellektni rivojlantirish jarayoni mutlaqo erkinlik, ochiq tadqiqotlar, tadbirkorlik va yangi texnologiyalardan teng foydalanish tamoyillariga tayanmogʻi lozim. Qizigʻi shundaki, Mark Cukerbergning ushbu ochiq xatiga havolani taniqli tadbirkor Ilon Mask ham oʻz sahifasida boʻlishgan boʻlib, bu texnologik hamjamiyat eʼtiborini yana bir bor tortdi.
…