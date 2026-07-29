Mark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerak

·46·Texno
Mark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerak

Meta rahbari Mark Cukerberg sunʼiy intellekt texnologiyalarining kelajagi va uning jamiyatga taʼsiriga bagʻishlangan keng qamrovli ochiq xatini eʼlon qildi. Mazkur bayonot texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki u zamonaviy raqamli bozorning asosiy tendentsiyalariga oʻzgacha yondashuvni taklif etadi. Cukerbergning fikricha, yaqin yillardagi eng asosiy vazifa oʻta quvvatli sunʼiy intellekt tizimlarini cheklangan doiradagi yirik tashkilotlar yoki davlat tuzilmalari qoʻlida toʻplanib qolishiga yoʻl qoʻymaslikdan iboratdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta rahbari sunʼiy intellekt nafaqat mavjud jarayonlarni avtomatlashtirish vositasi, balki yangi bilimlar, texnologiyalar va biznesni yaratish asbobi boʻlishi lozimligini taʼkidlagan. Uning ishonishicha, shaxsiy superintellekt insonlarga dori vositalarini ishlab chiqish, oʻz kompaniyalarini ochish, yangi koʻnikmalarni tezroq oʻzlashtirish va kundalik vazifalarni samaraliroq hal etishda yaqindan yordam beradi. Sunʼiy intellektning jamiyat rivojiga qoʻshadigan asosiy hissasi inson mehnatini shunchaki almashtirish emas, balki yangi ixtirolar yaratishdan iborat boʻlishi kutilmoqda.

Markazlashgan nazoratga qarshi chiqish

Cukerberg oʻz murojaatida sunʼiy intellekt ustidan markazlashgan nazorat oʻrnatish gʻoyasini keskin tanqid ostiga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, agar bunday ilgʻor texnologiyalarga faqatgina tor doiradagi guruhlar ega boʻlsa, bu iqtisodiyot, ilm-fan va siyosatga haddan tashqari salbiy taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Buning oʻrniga har bir inson oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt yordamchisiga ega boʻladigan modelni joriy etish taklif qilinmoqda.

Muallif bu holatni tushuntirish uchun qiziqarli haykaltaroshlik yoki huquqiy misolni keltiradi. Tasavvur qiling-a, faqat bitta insonning oʻta aqlli advokati boʻlsa, u sud jarayonida adolatsiz ustunlikka erishgan boʻlardi. Biroq hamma oʻzining shaxsiy intellektual yordamchisiga ega boʻlsa, odamlar bir-birini va yirik institutlarning hokimiyatini tabiiy ravishda muvozanatga solib turadi. Bu esa huquqiy va ijtimoiy adolatni yanada mustahkamlaydi.

Mehnat bozori va yangi imkoniyatlar

Meta rahbari superintellektning keng tarqalishi mehnat bozorini yoʻq qilib yubormasligi, aksincha, mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigini ochishiga qatʼiy ishondi. Uning prognoziga koʻra, kelgusida oʻz biznesini boshlash jarayoni sezilarli darajada osonlashadi, iqtisodiyot yanada tadbirkorlik ruhiga ega boʻladi va kichik kompaniyalar soni keskin ortib boradi.

Kompaniya yondashuviga koʻra, sunʼiy intellektni rivojlantirish jarayoni mutlaqo erkinlik, ochiq tadqiqotlar, tadbirkorlik va yangi texnologiyalardan teng foydalanish tamoyillariga tayanmogʻi lozim. Qizigʻi shundaki, Mark Cukerbergning ushbu ochiq xatiga havolani taniqli tadbirkor Ilon Mask ham oʻz sahifasida boʻlishgan boʻlib, bu texnologik hamjamiyat eʼtiborini yana bir bor tortdi.

Mark CukerbergSunʼiy intellektMetaTexnologiyaKelajak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiSpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiBugun, 12:24Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiBugun, 11:23Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiStarlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiBugun, 10:572GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldiBugun, 09:52Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiXitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 09:20Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiSamsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiBugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob