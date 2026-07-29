«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?
Kataloniyaning «Barselona» klubi yangi mavsum oldidan jamoa bosh murabbiyi Xans-Diter Flikning talabiga binoan hujum chizig‘ini kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. «Blaugrana» sport rahbariyati nemis mutaxassisining istaklarini amalga oshirish uchun transfer bozorida asosiy va zaxira nomzodlarini belgilab oldi. Bu haqda Sport.es nashri xabar berdi.
Zamin.uz kataloniyaliklarning transfer nishonlari, nomzodlarning ko‘rsatkichlari va transfer narxlari haqidagi tafsilotlarni taqdim etadi.
1. Asosiy nishon: Xulian Alvares va 120 millionlik transfer
Manba ma’lumotlariga ko‘ra, «Barselona»ning transfer short-listida birinchi raqamli nomzod — Madridning «Atletiko» klubi va Argentina terma jamoasi hujumchisi Xulian Alvares bo‘lib turibdi.
Alvares o‘tgan mavsumda «matraschilar» safida 49 ta o‘yinda maydonga tushib, 20 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. U, shuningdek, mundialda Argentina terma jamoasi tarkibida barcha sakkiz uchrashuvda maydonga tushib, 1 bor raqib darvozasini ishg‘ol etgan.
«Barselona»ning transfer rejasi:
Xans-Diter Flik jamoa hujum chizig‘ida yanada sermahsul va ko‘p qirrali forvard ko‘rishni istamoqda. Alvaresning «Atletiko» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan bo‘lib, Transfermarkt portali uning transfer qiymatini 120 million yevroga baholamoqda.
2. Zaxira varianti: «Bornmut»ning 20 yoshli iqtidori Eli Krupi
Agar «Atletiko»dan Alvares transferini amalga oshirishning imkoni bo‘lmasa, Kataloniya klubi zaxira rejasini ham tayyorlab qo‘ygan. Bu Angliyaning «Bornmut» klubida to‘p surayotgan 20 yoshli fransuz hujumchisi Eli Krupidir.
Krupi o‘tgan mavsumda «Bornmut» tarkibida 35 ta o‘yinda maydonga tushib, 13 ta gol urishga erishdi. Transfermarkt ma’lumotlariga ko‘ra, yosh fransuz forvardining bozor qiymati 70 million yevro atrofida baholanmoqda. Uning ham klubi bilan shartnomasi 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan.
«Barselona» nishonidagi hujumchilarning ko‘rsatkichlari
Futbolchi
Hozirgi klubi
O‘tgan mavsumdagi statistikasi
Narxi (Transfermarkt)
Shartnoma muddati
Xulian Alvares
«Atletiko Madrid»
49 o‘yin / 20 gol / 9 assist
€120 mln
2030 yilgacha
Eli Krupi
«Bornmut»
35 o‘yin / 13 gol
€70 mln
2030 yilgacha
«Barselona»ning yangi mavsum oldidan transfer harakatlari va Xans-Diter Flikning yangi jamoa shakllantirish rejalari futbol jamoatchiligi diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va kataloniyaliklarning ashaddiy muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Barselona» uchun qaysi hujumchi ko‘proq mos keladi — tajribali Xulian Alvaresmi yoki istiqbolli Eli Krupi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…