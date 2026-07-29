«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?

·47·Sport
«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?

Kataloniyaning «Barselona» klubi yangi mavsum oldidan jamoa bosh murabbiyi Xans-Diter Flikning talabiga binoan hujum chizig‘ini kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. «Blaugrana» sport rahbariyati nemis mutaxassisining istaklarini amalga oshirish uchun transfer bozorida asosiy va zaxira nomzodlarini belgilab oldi. Bu haqda Sport.es nashri xabar berdi.

Zamin.uz kataloniyaliklarning transfer nishonlari, nomzodlarning ko‘rsatkichlari va transfer narxlari haqidagi tafsilotlarni taqdim etadi.

1. Asosiy nishon: Xulian Alvares va 120 millionlik transfer

Manba ma’lumotlariga ko‘ra, «Barselona»ning transfer short-listida birinchi raqamli nomzod — Madridning «Atletiko» klubi va Argentina terma jamoasi hujumchisi Xulian Alvares bo‘lib turibdi.

Alvares o‘tgan mavsumda «matraschilar» safida 49 ta o‘yinda maydonga tushib, 20 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. U, shuningdek, mundialda Argentina terma jamoasi tarkibida barcha sakkiz uchrashuvda maydonga tushib, 1 bor raqib darvozasini ishg‘ol etgan.

«Barselona»ning transfer rejasi:

Xans-Diter Flik jamoa hujum chizig‘ida yanada sermahsul va ko‘p qirrali forvard ko‘rishni istamoqda. Alvaresning «Atletiko» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan bo‘lib, Transfermarkt portali uning transfer qiymatini 120 million yevroga baholamoqda.

2. Zaxira varianti: «Bornmut»ning 20 yoshli iqtidori Eli Krupi

Agar «Atletiko»dan Alvares transferini amalga oshirishning imkoni bo‘lmasa, Kataloniya klubi zaxira rejasini ham tayyorlab qo‘ygan. Bu Angliyaning «Bornmut» klubida to‘p surayotgan 20 yoshli fransuz hujumchisi Eli Krupidir.

Krupi o‘tgan mavsumda «Bornmut» tarkibida 35 ta o‘yinda maydonga tushib, 13 ta gol urishga erishdi. Transfermarkt ma’lumotlariga ko‘ra, yosh fransuz forvardining bozor qiymati 70 million yevro atrofida baholanmoqda. Uning ham klubi bilan shartnomasi 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan.

«Barselona» nishonidagi hujumchilarning ko‘rsatkichlari

Futbolchi

Hozirgi klubi

O‘tgan mavsumdagi statistikasi

Narxi (Transfermarkt)

Shartnoma muddati

Xulian Alvares

«Atletiko Madrid»

49 o‘yin / 20 gol / 9 assist

€120 mln

2030 yilgacha

Eli Krupi

«Bornmut»

35 o‘yin / 13 gol

€70 mln

2030 yilgacha

«Barselona»ning yangi mavsum oldidan transfer harakatlari va Xans-Diter Flikning yangi jamoa shakllantirish rejalari futbol jamoatchiligi diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va kataloniyaliklarning ashaddiy muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Barselona» uchun qaysi hujumchi ko‘proq mos keladi — tajribali Xulian Alvaresmi yoki istiqbolli Eli Krupi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

BarcelonaHansi FlickJulián ÁlvarezAtlético MadridBournemouth
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiNeymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiBugun, 12:11Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Bugun, 12:04Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaChelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaBugun, 11:38«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildiBugun, 10:43Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiZidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiBugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi