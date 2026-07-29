Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazida
28 iyul kuni Vashingtonda AQSH Prezidenti Donald Tramp hamda Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu o‘rtasida muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Tomonlar Yaqin Sharqdagi keskin xavfsizlik vaziyati, Eronning yadroviy tahdidi hamda ikki davlat o‘rtasidagi strategik ittifoqni mustahkamlash masalalarini atroflicha muhokama qilishdi.
Zamin.uz ushbu oliy darajadagi uchrashuvning eng muhim tafsilotlari va mintaqadagi geosiyosiy jarayonlar tahlilini taqdim etadi.
1. «Ajoyib va samarali muzokaralar»: Asosiy nishon — Eron
Muzokaralar yakunida Binyamin Netanyaxu uchrashuvni «ajoyib» deb baholab, muloqot to‘liq sheriklik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash va umumiy maqsadlar asosida o‘tganini ta’kidladi. Netanyaxuning so‘zlariga ko‘ra, ikki davlatning bosh vazifasi — Eronning yadroviy qurolga ega bo‘lishiga aslo yo‘l qo‘ymaslikdir.
Oq uy matbuot kotibi Karolayn Livitt ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ushbu uchrashuvni «ijobiy va juda samarali» deb qayd etdi.
Binyamin Netanyaxuning uchrashuv haqidagi fikri:
«Suhbat to‘liq sheriklik va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash ruhida o‘tdi. Asosiy maqsadimiz yagona — Eronning yadroviy qurol yaratishiga aslo yo‘l qo‘ymaslik va mintaqada mustahkam xavfsizlikni ta’minlashdir.»
2. G‘azoni tiklash va Livan kelishuvi
AQSH ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, muzokaralarda iyun oyida AQSH vositachiligida Isroil va Livan o‘rtasida imzolangan kelishuvning ijrosi alohida ko‘rib chiqildi.
Shu bilan birga, Isroil va HAMAS o‘rtasidagi urush oqibatida vayron bo‘lgan G‘azo sektorida tiklash ishlarini tashkil etish masalasi ham muhokama qilindi. (Ma’lumot uchun: AQSH, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya HAMASni terroristik tashkilot deb biladi).
3. Senator Lindsi Grem xotirasiga hurmat
Vashingtonga tashrifi davomida Netanyaxu AQSH siyosatida katta o‘rin tutgan va yaqinda vafot etgan respublikachi senator Lindsi Grem bilan xayrlashuv marosimida ham ishtirok etdi.
Isroil Bosh vaziri ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida AQSH buyuk vatanparvardan, Isroil esa o‘zining eng yaqin va sodiq do‘stlaridan biridan ayrilganini chuqur qayg‘u bilan yozib qoldirdi. Grem ikki mamlakat xavfsizligi va ittifoqini mustahkamlashga beqiyos hissa qo‘shgan edi.
4. Murakkab geosiyosiy fon: Tramp, Eron va Ho‘rmuz bo‘g‘ozi
Ushbu uchrashuv mintaqadagi juda murakkab diplomatik holat manzarasida bo‘lib o‘tdi. Iyun oyi boshida Axios manbalari Tramp Isroilning Livandagi «Hizbulloh»ga qarshi bergan zarbalaridan so‘ng Netanyaxuni keskin tanqid qilganini xabar qilgan edi.
Bundan tashqari, AQSH va Eron o‘rtasida Isroilning ishtirokisiz to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar o‘tkazilgan. 17 iyun kuni Donald Tramp va Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon harbiy harakatlarni to‘xtatish va neft savdosi uchun strategik muhim bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozini qayta ochish bo‘yicha memorandum imzolagan edi.
Biroq keyinchalik Eron tomonidan Ho‘rmuz bo‘g‘ozida tankerlarga hujumlar uyushtirilgach, AQSH bunga javoban Eron hududidagi nishonlarga zarbalar berdi. Bu esa Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi muvofiqlashgan xavfsizlik siyosatini yanada dolzarb qilib qo‘ydi.
Tramp va Netanyaxu uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Uchrashuv sanasi va joyi
28 iyul, Vashington (AQSH)
Ishtirokchilar
Donald Tramp (AQSH Prezidenti) va Binyamin Netanyaxu (Isroil Bosh vaziri)
Baholash
Netanyaxu: «Ajoyib» / Oq uy: «Ijobiy va samarali»
Asosiy mavzular
Eron yadro dasturi, G‘azoni qayta tiklash, Livan kelishuvi
Muhim voqea
Senator Lindsi Grem bilan xayrlashuv marosimida ishtirok etish
Yaqin Sharqdagi voqealar rivoji va AQSH-Isroil munosabatlari butun dunyo siyosati hamda iqtisodiyotiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosatga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Tramp va Netanyaxuning hamkorligi Yaqin Sharqda barqarorlik o‘rnatilishiga olib keladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…