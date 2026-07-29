Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazida

·57·Dunyo
Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazida

28 iyul kuni Vashingtonda AQSH Prezidenti Donald Tramp hamda Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu o‘rtasida muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Tomonlar Yaqin Sharqdagi keskin xavfsizlik vaziyati, Eronning yadroviy tahdidi hamda ikki davlat o‘rtasidagi strategik ittifoqni mustahkamlash masalalarini atroflicha muhokama qilishdi.

Zamin.uz ushbu oliy darajadagi uchrashuvning eng muhim tafsilotlari va mintaqadagi geosiyosiy jarayonlar tahlilini taqdim etadi.

1. «Ajoyib va samarali muzokaralar»: Asosiy nishon — Eron

Muzokaralar yakunida Binyamin Netanyaxu uchrashuvni «ajoyib» deb baholab, muloqot to‘liq sheriklik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash va umumiy maqsadlar asosida o‘tganini ta’kidladi. Netanyaxuning so‘zlariga ko‘ra, ikki davlatning bosh vazifasi — Eronning yadroviy qurolga ega bo‘lishiga aslo yo‘l qo‘ymaslikdir.

Oq uy matbuot kotibi Karolayn Livitt ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ushbu uchrashuvni «ijobiy va juda samarali» deb qayd etdi.

Binyamin Netanyaxuning uchrashuv haqidagi fikri:

«Suhbat to‘liq sheriklik va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash ruhida o‘tdi. Asosiy maqsadimiz yagona — Eronning yadroviy qurol yaratishiga aslo yo‘l qo‘ymaslik va mintaqada mustahkam xavfsizlikni ta’minlashdir.»

2. G‘azoni tiklash va Livan kelishuvi

AQSH ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, muzokaralarda iyun oyida AQSH vositachiligida Isroil va Livan o‘rtasida imzolangan kelishuvning ijrosi alohida ko‘rib chiqildi.

Shu bilan birga, Isroil va HAMAS o‘rtasidagi urush oqibatida vayron bo‘lgan G‘azo sektorida tiklash ishlarini tashkil etish masalasi ham muhokama qilindi. (Ma’lumot uchun: AQSH, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya HAMASni terroristik tashkilot deb biladi).

3. Senator Lindsi Grem xotirasiga hurmat

Vashingtonga tashrifi davomida Netanyaxu AQSH siyosatida katta o‘rin tutgan va yaqinda vafot etgan respublikachi senator Lindsi Grem bilan xayrlashuv marosimida ham ishtirok etdi.

Isroil Bosh vaziri ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida AQSH buyuk vatanparvardan, Isroil esa o‘zining eng yaqin va sodiq do‘stlaridan biridan ayrilganini chuqur qayg‘u bilan yozib qoldirdi. Grem ikki mamlakat xavfsizligi va ittifoqini mustahkamlashga beqiyos hissa qo‘shgan edi.

4. Murakkab geosiyosiy fon: Tramp, Eron va Ho‘rmuz bo‘g‘ozi

Ushbu uchrashuv mintaqadagi juda murakkab diplomatik holat manzarasida bo‘lib o‘tdi. Iyun oyi boshida Axios manbalari Tramp Isroilning Livandagi «Hizbulloh»ga qarshi bergan zarbalaridan so‘ng Netanyaxuni keskin tanqid qilganini xabar qilgan edi.

Bundan tashqari, AQSH va Eron o‘rtasida Isroilning ishtirokisiz to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar o‘tkazilgan. 17 iyun kuni Donald Tramp va Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon harbiy harakatlarni to‘xtatish va neft savdosi uchun strategik muhim bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozini qayta ochish bo‘yicha memorandum imzolagan edi.

Biroq keyinchalik Eron tomonidan Ho‘rmuz bo‘g‘ozida tankerlarga hujumlar uyushtirilgach, AQSH bunga javoban Eron hududidagi nishonlarga zarbalar berdi. Bu esa Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi muvofiqlashgan xavfsizlik siyosatini yanada dolzarb qilib qo‘ydi.

Tramp va Netanyaxu uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Uchrashuv sanasi va joyi

28 iyul, Vashington (AQSH)

Ishtirokchilar

Donald Tramp (AQSH Prezidenti) va Binyamin Netanyaxu (Isroil Bosh vaziri)

Baholash

Netanyaxu: «Ajoyib» / Oq uy: «Ijobiy va samarali»

Asosiy mavzular

Eron yadro dasturi, G‘azoni qayta tiklash, Livan kelishuvi

Muhim voqea

Senator Lindsi Grem bilan xayrlashuv marosimida ishtirok etish

Yaqin Sharqdagi voqealar rivoji va AQSH-Isroil munosabatlari butun dunyo siyosati hamda iqtisodiyotiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosatga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Tramp va Netanyaxuning hamkorligi Yaqin Sharqda barqarorlik o‘rnatilishiga olib keladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Donald TrumpBenjamin NetanyahuWashingtonEronHamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladiJarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladiBugun, 12:43Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiKeniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiBugun, 12:35Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiPavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiBugun, 12:12Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiUkraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiBugun, 11:39Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiYaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiBugun, 11:01Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiYaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda