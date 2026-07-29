Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldi
Keniyaning janubiy qismida, mashhur Amboseli milliy bog‘i atrofida 14 nafar filning sirli ravishda nobud bo‘lishi mamlakat mutasaddilari va tabiat muhofazasi tashkilotlarini jiddiy xavotirga soldi. Mazkur holat yuzasidan Keniya Yovvoyi tabiat xizmati (KWS) tomonidan shoshilinch tergov va maxsus tekshiruv ishlari boshlangan. Bu haqda BBC xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, mutaxassislar halok bo‘lgan fillarning jasadlarini atroflicha o‘rganmoqda. Sababni aniqlash maqsadida to‘qima namunalari maxsus laboratoriyalarga yuborilgan. Olimlar o‘limga kasallik, zaharlanish yoki boshqa omillar sabab bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlashga harakat qilmoqda.
Amboseli milliy bog‘i va uning atrofidagi hudud Tanzaniya bilan chegaradosh bo‘lib, dunyodagi eng mashhur yovvoyi tabiat maskanlaridan biri sifatida tanilgan. Ushbu ekotizim boy biologik xilma-xilligi va ko‘p sonli fillari bilan mashhur hisoblanadi.
Rasmiylar ta’kidlashicha, bu hududda so‘nggi o‘nlab yillar ichida bunday ko‘lamda fillar o‘limi birinchi marta qayd etilmoqda. Ayniqsa, brakonerlikka qarshi kurash samarali yo‘lga qo‘yilgan hududda bunday holat kuzatilgani mutaxassislarni yanada tashvishga solmoqda.
KWS ma’lumotiga ko‘ra, hozircha barcha fillarning o‘limiga sabab bo‘lgan yagona omil aniqlanganicha yo‘q. Halok bo‘lgan hayvonlar turli yosh va jinsga mansub bo‘lib, bu holat faqat bitta oila yoki muayyan guruh bilan cheklanmaganini ko‘rsatadi.
KWS matbuot xizmati rahbari Dankan Vanyamaning bildirishicha, fillar jasadlari Amboseli milliy bog‘i chegarasidan taxminan 15–30 kilometr uzoqlikdagi turli hududlardan topilgan.
Amboseli fillarini kuzatish jamg‘armasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil holatida ushbu ekotizimda 2 ming nafardan ortiq fil yashagan. Mutaxassislar tekshiruv natijalari ushbu sirli hodisaga oydinlik kiritishiga umid bildirmoqda.
…