Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldi

·0·Dunyo
Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldi

Keniyaning janubiy qismida, mashhur Amboseli milliy bog‘i atrofida 14 nafar filning sirli ravishda nobud bo‘lishi mamlakat mutasaddilari va tabiat muhofazasi tashkilotlarini jiddiy xavotirga soldi. Mazkur holat yuzasidan Keniya Yovvoyi tabiat xizmati (KWS) tomonidan shoshilinch tergov va maxsus tekshiruv ishlari boshlangan. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mutaxassislar halok bo‘lgan fillarning jasadlarini atroflicha o‘rganmoqda. Sababni aniqlash maqsadida to‘qima namunalari maxsus laboratoriyalarga yuborilgan. Olimlar o‘limga kasallik, zaharlanish yoki boshqa omillar sabab bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlashga harakat qilmoqda.

Amboseli milliy bog‘i va uning atrofidagi hudud Tanzaniya bilan chegaradosh bo‘lib, dunyodagi eng mashhur yovvoyi tabiat maskanlaridan biri sifatida tanilgan. Ushbu ekotizim boy biologik xilma-xilligi va ko‘p sonli fillari bilan mashhur hisoblanadi.

Rasmiylar ta’kidlashicha, bu hududda so‘nggi o‘nlab yillar ichida bunday ko‘lamda fillar o‘limi birinchi marta qayd etilmoqda. Ayniqsa, brakonerlikka qarshi kurash samarali yo‘lga qo‘yilgan hududda bunday holat kuzatilgani mutaxassislarni yanada tashvishga solmoqda.

KWS ma’lumotiga ko‘ra, hozircha barcha fillarning o‘limiga sabab bo‘lgan yagona omil aniqlanganicha yo‘q. Halok bo‘lgan hayvonlar turli yosh va jinsga mansub bo‘lib, bu holat faqat bitta oila yoki muayyan guruh bilan cheklanmaganini ko‘rsatadi.

KWS matbuot xizmati rahbari Dankan Vanyamaning bildirishicha, fillar jasadlari Amboseli milliy bog‘i chegarasidan taxminan 15–30 kilometr uzoqlikdagi turli hududlardan topilgan.

Amboseli fillarini kuzatish jamg‘armasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil holatida ushbu ekotizimda 2 ming nafardan ortiq fil yashagan. Mutaxassislar tekshiruv natijalari ushbu sirli hodisaga oydinlik kiritishiga umid bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiPavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiBugun, 12:12Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiUkraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiBugun, 11:39Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiYaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiBugun, 11:01Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaTramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaBugun, 10:58Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiYaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiBugun, 10:18Egasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaEgasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda