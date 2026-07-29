Britaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdi

·47·Dunyo
Britaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdi

Britaniyalik 32 yoshli Neytan Devis o‘z farzandlari eng yaxshi ko‘radigan taomlardan biri orqali Guinness World Records sahifasidan o‘rin olishga muvaffaq bo‘ldi. U bir daqiqa ichida 15 ta baliq tayoqchasini iste’mol qilib, yangi jahon rekordini o‘rnatdi.

Ma’lum qilinishicha, Neytan Devis yaqinda mashhur The 1% Club televizion intellektual shouida ishtirok etib, 130 ming dollardan ortiq mablag‘ni qo‘lga kiritgan. U dastur boshlovchisi Li Makka navbatdagi maqsadi Ginness rekordini o‘rnatish ekanini aytgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, baliq tayoqchalarini yeyish bo‘yicha rekord o‘zi uchun eng maqbul tanlov bo‘lgan. Chunki u avval ham tez ovqat yeyish bilan bog‘liq norasmiy rekordlarga qiziqib kelgan va bu kabi sinovlar unga yaqin ekanini ta’kidlagan.

Neytan belgilangan bir daqiqa davomida 15 ta baliq tayoqchasini yeb tugatishga muvaffaq bo‘ldi va shu tariqa bir daqiqada eng ko‘p baliq tayoqchasini iste’mol qilgan inson sifatida rasman Ginness rekordlari kitobiga kiritildi.

Rekordchi bu natija haqida hazilomuz tarzda fikr bildirib, jahon rekordi sohibi bo‘lganidan faxrlanishini, ammo uning aynan baliq tayoqchalari bilan bog‘liq ekani biroz g‘alati tuyulishini aytdi. Shuningdek, agar tayoqchalar biroz sovuganida, yanada ko‘proq yeyishi mumkinligini, biroq eng muhimi rekordni qo‘lga kiritganidan mamnun ekanini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiVengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiBugun, 14:55Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Bugun, 14:47Rossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiRossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiBugun, 14:08Fransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiFransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiBugun, 13:47Nyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiNyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiBugun, 13:30AQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdiAQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda