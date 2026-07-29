Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva
Ko‘pchilik "kechqurun meva yeyish zarar" degan fikrga ishonadi. Aslida esa sog‘lom odamlar uchun kechki payt meva iste’mol qilish taqiqlanmagan. Biroq ayrim mevalarni kechqurun ko‘p miqdorda iste’mol qilish noqulaylik tug‘dirishi mumkin.
1. Tarvuz va qovun
Bu mevalarning tarkibida suv juda ko‘p. Ularni uxlashdan oldin ko‘p iste’mol qilish kechasi tez-tez hojatxonaga turishga sabab bo‘lishi mumkin.
2. Uzum
Uzum tabiiy shakar miqdori nisbatan yuqori bo‘lgan mevalardan biridir. Uni ko‘p miqdorda iste’mol qilish kunlik kaloriya miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Shuning uchun vaznini nazorat qilayotganlar porsiyani me’yorida saqlashi tavsiya etiladi.
3. Sitrus mevalar (apelsin, mandarin, greypfrut)
Oshqozonida kislotalilik yoki refluks muammosi bor odamlarda bu mevalar kechqurun jig‘ildon qaynashi va noqulaylikni kuchaytirishi mumkin.
4. Quritilgan mevalar
Mayiz, xurmo va boshqa quritilgan mevalarda shakar va kaloriya yangi mevalarga qaraganda ko‘proq bo‘ladi. Shu sabab ularni kechqurun me’yoridan ortiq iste’mol qilmaslik tavsiya etiladi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mevaning qaysi vaqtda yeyilganidan ko‘ra, uning miqdori muhimroq. Sog‘lom odamlar uchun kechqurun 1 porsiya meva iste’mol qilish odatda xavfsiz hisoblanadi. Agar sizda diabet, refluks yoki boshqa surunkali kasalliklar bo‘lsa, ovqatlanish bo‘yicha shifokor tavsiyalariga amal qilish maqsadga muvofiq.
…