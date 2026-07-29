Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva

·34·Salomatlik
Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva

Ko‘pchilik "kechqurun meva yeyish zarar" degan fikrga ishonadi. Aslida esa sog‘lom odamlar uchun kechki payt meva iste’mol qilish taqiqlanmagan. Biroq ayrim mevalarni kechqurun ko‘p miqdorda iste’mol qilish noqulaylik tug‘dirishi mumkin.

1. Tarvuz va qovun

Bu mevalarning tarkibida suv juda ko‘p. Ularni uxlashdan oldin ko‘p iste’mol qilish kechasi tez-tez hojatxonaga turishga sabab bo‘lishi mumkin.

Karton qutilarga taxlab qo‘yilgan ko‘plab tarvuz va qovunlar.

2. Uzum

Uzum tabiiy shakar miqdori nisbatan yuqori bo‘lgan mevalardan biridir. Uni ko‘p miqdorda iste’mol qilish kunlik kaloriya miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Shuning uchun vaznini nazorat qilayotganlar porsiyani me’yorida saqlashi tavsiya etiladi.

Savatlardagi turli xil rangli va navli yangi uzilgan uzum boshlari.

3. Sitrus mevalar (apelsin, mandarin, greypfrut)

Oshqozonida kislotalilik yoki refluks muammosi bor odamlarda bu mevalar kechqurun jig‘ildon qaynashi va noqulaylikni kuchaytirishi mumkin.

Oq taxta ustidagi butun va kesilgan sitrus mevalar to‘plami.

4. Quritilgan mevalar

Mayiz, xurmo va boshqa quritilgan mevalarda shakar va kaloriya yangi mevalarga qaraganda ko‘proq bo‘ladi. Shu sabab ularni kechqurun me’yoridan ortiq iste’mol qilmaslik tavsiya etiladi.

Yog‘och idishlarga solingan turli xil yong‘oqlar, quritilgan mevalar va urug‘lar to‘plami.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mevaning qaysi vaqtda yeyilganidan ko‘ra, uning miqdori muhimroq. Sog‘lom odamlar uchun kechqurun 1 porsiya meva iste’mol qilish odatda xavfsiz hisoblanadi. Agar sizda diabet, refluks yoki boshqa surunkali kasalliklar bo‘lsa, ovqatlanish bo‘yicha shifokor tavsiyalariga amal qilish maqsadga muvofiq.

TarvuzUzumApelsinGreypfrut
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?Bugun, 13:43Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdiOlimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdiKecha, 00:12Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?27.07, 17:23Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27.07, 16:43Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulotBuyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot27.07, 14:54Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiOlimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdi25.07, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil