Gulsanam Mamazoitova yangi “G‘alate” taronasini taqdim etdi (video)

·0·Madaniyat
Gulsanam Mamazoitova yangi “G‘alate” taronasini taqdim etdi (video)

Xonanda Gulsanam Mamazoitova muxlislari uchun navbatdagi musiqiy yangiligini taqdim etdi. San’atkor 28 iyul kuni YouTube kanalida “G‘alate” nomli yangi qo‘shig‘ini e’lon qildi.

Tarona qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini qozonib, 10 mingga yaqin tomosha yig‘ishga ulgurdi. Bu esa xonandaning yangi ijodiga bo‘lgan qiziqish yuqori ekanini yana bir bor tasdiqladi.

“G‘alate” qo‘shig‘i kutilmaganda qalbni qamrab oladigan, insonni o‘zgacha his-tuyg‘ular og‘ushiga chorlaydigan muhabbat haqida hikoya qiladi. Taronada sevgi tufayli dunyo yanada go‘zal va sehrli ko‘rina boshlagan insonning kechinmalari samimiy ohanglarda tarannum etilgan.

Qo‘shiq matni “Xalq so‘zi” taxallusi bilan ijod qiluvchi shoirga, musiqasi esa Gulsanam Mamazoitovaning o‘ziga tegishli.

Yangi tarona tinglovchilar tomonidan iliq kutib olindi. Ijtimoiy tarmoqlar va YouTube'dagi izohlarda muxlislar qo‘shiqning ohangi hamda Gulsanam Mamazoitovaning mahoratli ijrosiga yuqori baho berib, uni xonandaning navbatdagi muvaffaqiyatli ijod namunalaridan biri sifatida e’tirof etishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova: "Meros qoldirmang!" (video)Yulduz Usmonova: "Meros qoldirmang!" (video)Bugun, 14:34Xonanda Ozoda Nursaidovaning sirli safari manzili aniqlandi!Xonanda Ozoda Nursaidovaning sirli safari manzili aniqlandi!Bugun, 05:33Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!Bugun, 05:04Netflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmiNetflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmiKecha, 19:27Bir milliardlik natija: 2026 yilning eng daromadli filmi nomi ochiqlandiBir milliardlik natija: 2026 yilning eng daromadli filmi nomi ochiqlandiKecha, 16:45Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)Kecha, 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida