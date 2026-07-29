Gulsanam Mamazoitova yangi “G‘alate” taronasini taqdim etdi (video)
Xonanda Gulsanam Mamazoitova muxlislari uchun navbatdagi musiqiy yangiligini taqdim etdi. San’atkor 28 iyul kuni YouTube kanalida “G‘alate” nomli yangi qo‘shig‘ini e’lon qildi.
Tarona qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini qozonib, 10 mingga yaqin tomosha yig‘ishga ulgurdi. Bu esa xonandaning yangi ijodiga bo‘lgan qiziqish yuqori ekanini yana bir bor tasdiqladi.
“G‘alate” qo‘shig‘i kutilmaganda qalbni qamrab oladigan, insonni o‘zgacha his-tuyg‘ular og‘ushiga chorlaydigan muhabbat haqida hikoya qiladi. Taronada sevgi tufayli dunyo yanada go‘zal va sehrli ko‘rina boshlagan insonning kechinmalari samimiy ohanglarda tarannum etilgan.
Qo‘shiq matni “Xalq so‘zi” taxallusi bilan ijod qiluvchi shoirga, musiqasi esa Gulsanam Mamazoitovaning o‘ziga tegishli.
Yangi tarona tinglovchilar tomonidan iliq kutib olindi. Ijtimoiy tarmoqlar va YouTube'dagi izohlarda muxlislar qo‘shiqning ohangi hamda Gulsanam Mamazoitovaning mahoratli ijrosiga yuqori baho berib, uni xonandaning navbatdagi muvaffaqiyatli ijod namunalaridan biri sifatida e’tirof etishmoqda.
…