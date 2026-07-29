Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqda

·24·Sport
Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqda

Manchester Siti qanot hujumchisi Savinho karyerasini davom ettirish va asosiy tarkibda ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun Londonning Tottenxem klubiga o'tishni talab qilmoqda. Goal.com xabar berishicha, 22 yoshli braziliyalik futbolchi Etihad Stadium'da doimiy boshlang'ich tarkib o'rnini egallay olmagach, shimoliy London jamoasiga qo'shilishni ma'qul ko'rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lumotlarga ko'ra, The Sun nashri tarqatgan xabarlarga tayanib, Savinho o'z transferini amalga oshirish uchun klub rahbariyatiga bosim o'tkazmoqda. Manchester Siti futbolchi uchun 60 million funt sterling miqdoridagi taklifga rozilik berishga tayyor. Qizig'i shundaki, bu narx bir yil avval futbolchiga qo'yilgan 70 million funt sterlinglik qiymatdan biroz pastroqdir.

Roberto De Zerbi loyihasi va transfer rejalari

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoaning hujum chizig'ini tubdan yangilashni maqsad qilgan. Italiansh mutaxassis Savinho'ning tezligi va ijodkorligi o'zining taktik sxemasiga juda mos tushishiga iymon keltiradi. Rahbariyat murabbiyning transfer siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayotganiga qaramay, Deermo faoliyat hali yakunlanmagani va tarkibga yana hujumchilar kelishini ta'kidlagan.

Londonliklar joriy transfer oynasida allaqachon bir nechta yirik kelishuvlarga qo'l urishdi. Xususan, Sandro Tonali Nyukasl'dan 100 million funtga, Mateus Fernandes Vest Xem'dan 85 million funtga, himoyachi Jan Paul van Xecke esa 52 million funt sterling evaziga tarkibga qo'shib olindi.

O'yin amaliyotining yetishmasligi

Braziliyalik futbolchining Manchester Siti'dagi amaldagi shartnomasi yana uch yilga mo'ljallangan, biroq asosiy tarkibga kirishdagi qiyinchiliklar asosiy muammoga aylangan. O'tgan mavsum jarohatlar bilan qiynalgan vinger barcha turnirlarni qo'shib hisoblaganda atigi 14 ta uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushdi.

Girona'dagi muvaffaqiyatli mavsumdan so'ng Troyes orqali Manchester Siti'ga kelib qo'shilgan Savinho yuqori umidlarni oqlashga harakat qildi, biroq yulduzlar raqobatida o'z o'rnini kafolatlay olmadi. Unga chet el klublaridan, jumladan Milan tomonidan ham qiziqishlar bo'lishiga qaramay, futbolchining o'z Angliya Premer-ligasida qolishni va De Zerbi qo'l ostida to'p surishni afzal ko'rayotgani uning tanloviga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatmoqda.

SavinhoManchester SitiTottenhamRoberto De ZerbiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiA Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiBugun, 13:58Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiManuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiBugun, 13:52Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBarselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBugun, 13:37Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiVinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiBugun, 13:12Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBarselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBugun, 13:10Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi