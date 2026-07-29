Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqda
Manchester Siti qanot hujumchisi Savinho karyerasini davom ettirish va asosiy tarkibda ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun Londonning Tottenxem klubiga o'tishni talab qilmoqda. Goal.com xabar berishicha, 22 yoshli braziliyalik futbolchi Etihad Stadium'da doimiy boshlang'ich tarkib o'rnini egallay olmagach, shimoliy London jamoasiga qo'shilishni ma'qul ko'rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lumotlarga ko'ra, The Sun nashri tarqatgan xabarlarga tayanib, Savinho o'z transferini amalga oshirish uchun klub rahbariyatiga bosim o'tkazmoqda. Manchester Siti futbolchi uchun 60 million funt sterling miqdoridagi taklifga rozilik berishga tayyor. Qizig'i shundaki, bu narx bir yil avval futbolchiga qo'yilgan 70 million funt sterlinglik qiymatdan biroz pastroqdir.
Roberto De Zerbi loyihasi va transfer rejalariTottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoaning hujum chizig'ini tubdan yangilashni maqsad qilgan. Italiansh mutaxassis Savinho'ning tezligi va ijodkorligi o'zining taktik sxemasiga juda mos tushishiga iymon keltiradi. Rahbariyat murabbiyning transfer siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayotganiga qaramay, Deermo faoliyat hali yakunlanmagani va tarkibga yana hujumchilar kelishini ta'kidlagan.
Londonliklar joriy transfer oynasida allaqachon bir nechta yirik kelishuvlarga qo'l urishdi. Xususan, Sandro Tonali Nyukasl'dan 100 million funtga, Mateus Fernandes Vest Xem'dan 85 million funtga, himoyachi Jan Paul van Xecke esa 52 million funt sterling evaziga tarkibga qo'shib olindi.
O'yin amaliyotining yetishmasligiBraziliyalik futbolchining Manchester Siti'dagi amaldagi shartnomasi yana uch yilga mo'ljallangan, biroq asosiy tarkibga kirishdagi qiyinchiliklar asosiy muammoga aylangan. O'tgan mavsum jarohatlar bilan qiynalgan vinger barcha turnirlarni qo'shib hisoblaganda atigi 14 ta uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushdi.
Girona'dagi muvaffaqiyatli mavsumdan so'ng Troyes orqali Manchester Siti'ga kelib qo'shilgan Savinho yuqori umidlarni oqlashga harakat qildi, biroq yulduzlar raqobatida o'z o'rnini kafolatlay olmadi. Unga chet el klublaridan, jumladan Milan tomonidan ham qiziqishlar bo'lishiga qaramay, futbolchining o'z Angliya Premer-ligasida qolishni va De Zerbi qo'l ostida to'p surishni afzal ko'rayotgani uning tanloviga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatmoqda.
…