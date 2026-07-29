Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladi
Yevropa avtomobil bozorida keskin raqobat davom etayotgan bir paytda, Amerikaning mashhur Ford kompaniyasi oʻz pozitsiyalarini mustahkamlash yoʻlida muhim kadrlar oʻzgarishini amalga oshirdi. Autocar Business nashrining «Movers and Shakers» ruklida maʼlum qilinishicha, Ford of Europe oʻzining bozordagi mavqeyini qaytarishga qaratilgan keng koʻlamli harakatlar doirasida Xitoyning yirik elektrokar ishlab chiqaruvchisi — BYD kompaniyasining Yevropa boʻyicha boshqaruvchi direktori bilan shartnoma imzolagan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mazkur tayinlov mintaqadagi avtomobilsozlik sanoati uchun jiddiy burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Sababi, soʻnggi yillarda Yevropa bozorida Xitoy brendlari, xususan BYD elektromobillari oʻz ulushini sezilarli darajada oshirib, anʼanaviy avto gigantlarga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Ford rahbariyati esa bu tajribali mutaxassisni jalb qilish orqali oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishni va raqobatbardoshligini oshirishni maqsad qilgan.
Kadrlar almashinuvi va yangi strategiyaAvtomobil bozoridagi mutaxassislarning taʼkidlashicha, yetakchi kadrlarning bir kompaniyadan boshqasiga oʻtishi sanoatdagi global oʻzgarishlarning yaqqol dalilidir. Yangi rahbariyat ostida Ford Yevropadagi elektromobillar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etish ishlarini tezlashtirishi kutilmoqda. Bu esa kompaniyaga isteʼmolchilar talabiga tezroq moslashish imkonini beradi.
Hozirgi kunda avtomobilsozlik sektori anʼanaviy dvigatelli avtomobillardan ekologik toza elektromobillarga oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Ford va boshqa yirik brendlar uchun bu jarayon katta moliyaviy sarmoya hamda yuqori malakali boshqaruv kadrlarni talab qiladi. Shuning uchun ham Xitoyning yetakchi kompaniyasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan mutaxassisning jalb etilishi kompaniya uchun strategik ustunlik taqdim etishi mumkin.
Sanoat tahlilchilarining fikricha, bunday yuqori darajadagi transferlar kelgusida avtomobil bozoridagi kuchlar muvozanatiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Ford oʻzining boy tarixiga tayanibgina qolmay, balki zamonaviy bozor talablariga moslashish yoʻlida keskin qadamlar tashlayotgani uning Yevropadagi pozitsiyasini saqlab qolishdagi qatʼiyatidan dalolat beradi.
…