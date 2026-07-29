Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladi

·18·Avto
Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladi

Yevropa avtomobil bozorida keskin raqobat davom etayotgan bir paytda, Amerikaning mashhur Ford kompaniyasi oʻz pozitsiyalarini mustahkamlash yoʻlida muhim kadrlar oʻzgarishini amalga oshirdi. Autocar Business nashrining «Movers and Shakers» ruklida maʼlum qilinishicha, Ford of Europe oʻzining bozordagi mavqeyini qaytarishga qaratilgan keng koʻlamli harakatlar doirasida Xitoyning yirik elektrokar ishlab chiqaruvchisi — BYD kompaniyasining Yevropa boʻyicha boshqaruvchi direktori bilan shartnoma imzolagan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mazkur tayinlov mintaqadagi avtomobilsozlik sanoati uchun jiddiy burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Sababi, soʻnggi yillarda Yevropa bozorida Xitoy brendlari, xususan BYD elektromobillari oʻz ulushini sezilarli darajada oshirib, anʼanaviy avto gigantlarga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Ford rahbariyati esa bu tajribali mutaxassisni jalb qilish orqali oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishni va raqobatbardoshligini oshirishni maqsad qilgan.

Kadrlar almashinuvi va yangi strategiya

Avtomobil bozoridagi mutaxassislarning taʼkidlashicha, yetakchi kadrlarning bir kompaniyadan boshqasiga oʻtishi sanoatdagi global oʻzgarishlarning yaqqol dalilidir. Yangi rahbariyat ostida Ford Yevropadagi elektromobillar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etish ishlarini tezlashtirishi kutilmoqda. Bu esa kompaniyaga isteʼmolchilar talabiga tezroq moslashish imkonini beradi.

Hozirgi kunda avtomobilsozlik sektori anʼanaviy dvigatelli avtomobillardan ekologik toza elektromobillarga oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Ford va boshqa yirik brendlar uchun bu jarayon katta moliyaviy sarmoya hamda yuqori malakali boshqaruv kadrlarni talab qiladi. Shuning uchun ham Xitoyning yetakchi kompaniyasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan mutaxassisning jalb etilishi kompaniya uchun strategik ustunlik taqdim etishi mumkin.

Sanoat tahlilchilarining fikricha, bunday yuqori darajadagi transferlar kelgusida avtomobil bozoridagi kuchlar muvozanatiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Ford oʻzining boy tarixiga tayanibgina qolmay, balki zamonaviy bozor talablariga moslashish yoʻlida keskin qadamlar tashlayotgani uning Yevropadagi pozitsiyasini saqlab qolishdagi qatʼiyatidan dalolat beradi.

FordBYDAvtomobilYevropaElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiVolkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiBugun, 14:23Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiAudi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiBugun, 11:56Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaAvtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaBugun, 09:27Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiAudi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiBugun, 07:24Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaMini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaBugun, 04:23Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiKecha, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi