Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)
Xonanda Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolaridan birida zamonaviy hayot tarzi, pul ortidan quvish va insonning haqiqiy baxti haqida fikr bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, bugungi kunda ko‘pchilik hayotini moddiy boyliklar bilan o‘lchay boshlagan. Kimdir qancha pul topganini, qanday uy yoki qimmatbaho mashina sotib olganini ko‘z-ko‘z qilishga intiladi. Biroq bunday hayot tarzi insonni haqiqiy xotirjamlik va baxtga yetaklamasligini aytdi.
Xonanda hozirda konsert dasturi munosabati bilan Moskva shahrida bo‘lib turganini, ammo u yerda o‘zini zerikayotganini yashirmadi. Aytishicha, unga shovqin-suronli shahar hayotidan ko‘ra, O‘zbekistondagi o‘z uyi va oddiy turmush tarzi ko‘proq yoqadi.
Otajonovning so‘zlariga ko‘ra, u bo‘sh vaqtida uy hayvonlariga qarashni xush ko‘radi. Sigir sog‘ish, qo‘y va boshqa mollarni parvarish qilish unga alohida zavq bag‘ishlaydi. Bu kabi oddiy mashg‘ulotlar unga ruhiy xotirjamlik va hayotdan lazzat bag‘ishlashini ta’kidladi.
Quyida Jahongir Otajonovning ushbu mavzudagi videomurojaatini tomosha qiling:
Videoda xonanda inson hayotning o‘tkinchiligini unutmasligi kerakligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, dunyo mol-dunyosi abadiy emas va inson butun umrini faqat boylik orttirishga bag‘ishlab qo‘ymasligi lozim.
«Bu dunyo o‘tkinchi. Baribir abadiy emasmiz. Shuning uchun hayotdan zavqlanib, yaqinlar bilan vaqt o‘tkazib, yashashni ham bilish kerak», degan mazmundagi fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Xonandaning ushbu mulohazalari turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar uning hayot haqidagi qarashlarini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, boshqalar esa har kim baxtni o‘zi istagan tarzda topishini ta’kidlamoqda. Shunga qaramay, Otajonovning asosiy g‘oyasi bir narsaga borib taqaladi: pul muhim, ammo inson yashashning o‘zi ham qadrli ekanini unutmasligi kerak.
…