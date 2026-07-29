Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)

·0·Madaniyat
Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)

Xonanda Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolaridan birida zamonaviy hayot tarzi, pul ortidan quvish va insonning haqiqiy baxti haqida fikr bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, bugungi kunda ko‘pchilik hayotini moddiy boyliklar bilan o‘lchay boshlagan. Kimdir qancha pul topganini, qanday uy yoki qimmatbaho mashina sotib olganini ko‘z-ko‘z qilishga intiladi. Biroq bunday hayot tarzi insonni haqiqiy xotirjamlik va baxtga yetaklamasligini aytdi.

Xonanda hozirda konsert dasturi munosabati bilan Moskva shahrida bo‘lib turganini, ammo u yerda o‘zini zerikayotganini yashirmadi. Aytishicha, unga shovqin-suronli shahar hayotidan ko‘ra, O‘zbekistondagi o‘z uyi va oddiy turmush tarzi ko‘proq yoqadi.

Otajonovning so‘zlariga ko‘ra, u bo‘sh vaqtida uy hayvonlariga qarashni xush ko‘radi. Sigir sog‘ish, qo‘y va boshqa mollarni parvarish qilish unga alohida zavq bag‘ishlaydi. Bu kabi oddiy mashg‘ulotlar unga ruhiy xotirjamlik va hayotdan lazzat bag‘ishlashini ta’kidladi.

Quyida Jahongir Otajonovning ushbu mavzudagi videomurojaatini tomosha qiling:

Videoda xonanda inson hayotning o‘tkinchiligini unutmasligi kerakligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, dunyo mol-dunyosi abadiy emas va inson butun umrini faqat boylik orttirishga bag‘ishlab qo‘ymasligi lozim.

«Bu dunyo o‘tkinchi. Baribir abadiy emasmiz. Shuning uchun hayotdan zavqlanib, yaqinlar bilan vaqt o‘tkazib, yashashni ham bilish kerak», degan mazmundagi fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.

Xonandaning ushbu mulohazalari turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar uning hayot haqidagi qarashlarini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, boshqalar esa har kim baxtni o‘zi istagan tarzda topishini ta’kidlamoqda. Shunga qaramay, Otajonovning asosiy g‘oyasi bir narsaga borib taqaladi: pul muhim, ammo inson yashashning o‘zi ham qadrli ekanini unutmasligi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Bugun, 15:37Gulsanam Mamazoitova yangi “G‘alate” taronasini taqdim etdi (video)Gulsanam Mamazoitova yangi “G‘alate” taronasini taqdim etdi (video)Bugun, 14:54Yulduz Usmonova: "Meros qoldirmang!" (video)Yulduz Usmonova: "Meros qoldirmang!" (video)Bugun, 14:34Xonanda Ozoda Nursaidovaning sirli safari manzili aniqlandi!Xonanda Ozoda Nursaidovaning sirli safari manzili aniqlandi!Bugun, 05:33Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!Bugun, 05:04Netflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmiNetflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmiKecha, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida