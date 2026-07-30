Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdi
Bugun, 30 iyul kuni O‘zbekistonda qutlug‘ bayram — Xalqlar do‘stligi kuni keng nishonlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu ayyom munosabati bilan mamlakatning ko‘p millatli xalqiga samimiy va jarangdor bayram tabrigi yo‘lladi. Davlat rahbari o‘z murojaatida millatlararo totuvlik, bag‘rikenglik va hamjihatlikni O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» deb atadi.
Zamin.uz Prezident tabrigining eng muhim nuqtalari, mamlakatdagi bag‘rikenglik modelining raqamli infografikasi va yangidan tashkil etiladigan professional san’at jamoasi haqida xabar beradi.
1. «Bizning kuchimiz — birlikda»: O‘zbekistonning bag‘rikenglik modeli
Davlat rahbari o‘z tabrigida O‘zbekistonda millatlararo totuvlikni ta’minlashda «Bizning kuchimiz — birlik va hamjihatlikda» degan ezgu g‘oya ustuvor ahamiyat kasb etayotganini alohida qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda ushbu tamoyil asosida mamlakatda millatlararo munosabatlarning o‘ziga xos modeli shakllantirildi.
Bu yo‘nalishdagi islohotlar faqat shiorlar bilan cheklanib qolmagan. So‘nggi yillarda sohaga oid 10 ta normativ-huquqiy hujjat, jumladan, Millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosati konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatlar sohadagi yangilanishlarning mustahkam huquqiy asosini yaratdi.
2. «Bir oila farzandlari»: Raqamlar va faktlar tilida
O‘zbekistonning ko‘p millatli tarkibi va ular uchun yaratilgan sharoitlar raqamlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Prezident tabrigida keltirilgan statistik ma’lumotlar mamlakatdagi madaniy xilma-xillik va bag‘rikenglikning ko‘lamini ko‘rsatadi:
Millatlar va elatlar: 130 dan ziyod;
Diniy konfessiyalar: 16 ta;
Milliy madaniy markazlar: 157 ta;
Do‘stlik jamiyatlari: 46 ta;
Ta’lim tillari: 7 ta (jumladan, o‘zbek tili);
Teleradio ko‘rsatuvlari tillari: 12 ta;
Gazeta va jurnallar tillari: 14 ta.
3. Yangi tashabbus: Professional «Do‘stlik» ansambli tashkil etiladi
Davlat rahbari bayram tabrigida madaniy hayotdagi muhim yangilikni ma’lum qildi. Xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va hamjihatlikni san’at vositasida yanada mustahkamlash maqsadida, turli millat vakillaridan iborat professional «Do‘stlik» ansamblini tashkil etish rejalashtirilayotganini ma’lum qildi.
Prezidentning ta’kidlashicha, ushbu yangi ijodiy jamoa mamlakat madaniy hayotida munosib o‘rin egallab, Vatan ravnaqi yo‘lida xizmat qiladi.
4. Mintaqaviy hamkorlik va yakuniy qutlov
Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan do‘stlik, o‘zaro ishonch va strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanayotganini ham alohida ta’kidladi. Bu mamlakat ichkarisidagi bag‘rikenglikning tashqi siyosatdagi aksi sifatida baholanmoqda.
Davlat rahbari tabrik so‘zi yakunida barcha yurtdoshlarni Xalqlar do‘stligi kuni bilan yana bir bor qutlab, ularga sihat-salomatlik, tinchlik-xotirjamlik va oilaviy baxt tiladi.
O‘zbekistonning eng katta boyligi — bu uning ko‘p millatli, ahil va inoq xalqidir. Ushbu qutlug‘ ayyom va Prezidentning yangi tashabbuslari haqidagi xabarni hammaga ulashing!
Ushbu qaynoq va madaniy-vatanparvarlik ruhidagi maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va oilaviy guruhlarga darhol yuboring!
Sizningcha, yangi «Do‘stlik» ansambli O‘zbekistonning xalqaro maydondagi madaniy brendini qanday shakllantiradi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…