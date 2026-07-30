Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdi

·20·O‘zbekiston
Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdi

Bugun, 30 iyul kuni O‘zbekistonda qutlug‘ bayram — Xalqlar do‘stligi kuni keng nishonlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu ayyom munosabati bilan mamlakatning ko‘p millatli xalqiga samimiy va jarangdor bayram tabrigi yo‘lladi. Davlat rahbari o‘z murojaatida millatlararo totuvlik, bag‘rikenglik va hamjihatlikni O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» deb atadi.

Zamin.uz Prezident tabrigining eng muhim nuqtalari, mamlakatdagi bag‘rikenglik modelining raqamli infografikasi va yangidan tashkil etiladigan professional san’at jamoasi haqida xabar beradi.

1. «Bizning kuchimiz — birlikda»: O‘zbekistonning bag‘rikenglik modeli

Davlat rahbari o‘z tabrigida O‘zbekistonda millatlararo totuvlikni ta’minlashda «Bizning kuchimiz — birlik va hamjihatlikda» degan ezgu g‘oya ustuvor ahamiyat kasb etayotganini alohida qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda ushbu tamoyil asosida mamlakatda millatlararo munosabatlarning o‘ziga xos modeli shakllantirildi.

Bu yo‘nalishdagi islohotlar faqat shiorlar bilan cheklanib qolmagan. So‘nggi yillarda sohaga oid 10 ta normativ-huquqiy hujjat, jumladan, Millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosati konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatlar sohadagi yangilanishlarning mustahkam huquqiy asosini yaratdi.

2. «Bir oila farzandlari»: Raqamlar va faktlar tilida

O‘zbekistonning ko‘p millatli tarkibi va ular uchun yaratilgan sharoitlar raqamlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Prezident tabrigida keltirilgan statistik ma’lumotlar mamlakatdagi madaniy xilma-xillik va bag‘rikenglikning ko‘lamini ko‘rsatadi:

  • Millatlar va elatlar: 130 dan ziyod;

  • Diniy konfessiyalar: 16 ta;

  • Milliy madaniy markazlar: 157 ta;

  • Do‘stlik jamiyatlari: 46 ta;

  • Ta’lim tillari: 7 ta (jumladan, o‘zbek tili);

  • Teleradio ko‘rsatuvlari tillari: 12 ta;

  • Gazeta va jurnallar tillari: 14 ta.

3. Yangi tashabbus: Professional «Do‘stlik» ansambli tashkil etiladi

Davlat rahbari bayram tabrigida madaniy hayotdagi muhim yangilikni ma’lum qildi. Xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va hamjihatlikni san’at vositasida yanada mustahkamlash maqsadida, turli millat vakillaridan iborat professional «Do‘stlik» ansamblini tashkil etish rejalashtirilayotganini ma’lum qildi.

Prezidentning ta’kidlashicha, ushbu yangi ijodiy jamoa mamlakat madaniy hayotida munosib o‘rin egallab, Vatan ravnaqi yo‘lida xizmat qiladi.

4. Mintaqaviy hamkorlik va yakuniy qutlov

Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan do‘stlik, o‘zaro ishonch va strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanayotganini ham alohida ta’kidladi. Bu mamlakat ichkarisidagi bag‘rikenglikning tashqi siyosatdagi aksi sifatida baholanmoqda.

Davlat rahbari tabrik so‘zi yakunida barcha yurtdoshlarni Xalqlar do‘stligi kuni bilan yana bir bor qutlab, ularga sihat-salomatlik, tinchlik-xotirjamlik va oilaviy baxt tiladi.

O‘zbekistonning eng katta boyligi — bu uning ko‘p millatli, ahil va inoq xalqidir. Ushbu qutlug‘ ayyom va Prezidentning yangi tashabbuslari haqidagi xabarni hammaga ulashing!

Ushbu qaynoq va madaniy-vatanparvarlik ruhidagi maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va oilaviy guruhlarga darhol yuboring!

Sizningcha, yangi «Do‘stlik» ansambli O‘zbekistonning xalqaro maydondagi madaniy brendini qanday shakllantiradi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekistonShavkat MirziyoyevZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiMaktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiBugun, 01:12Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Kecha, 23:21«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!Kecha, 11:49O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaO‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaKecha, 11:34Harbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiHarbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiKecha, 05:16Bugungi tunni o‘tkazib yubormang: osmonda noyob “Kiyik Oyi” hodisasi kuzatiladiBugungi tunni o‘tkazib yubormang: osmonda noyob “Kiyik Oyi” hodisasi kuzatiladiKecha, 04:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi