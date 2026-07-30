Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)

·50·Madaniyat
Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)
Qisqacha

Aktrisa va bloger Zebo Rahimova "Intervyu TV" loyihasiga bergan intervyusida asl ismi Zebiniso bo‘lsa-da, unga Munisa ismini qo‘yish rejalashtirilgani haqida so‘zlab berdi. Unga ko‘ra, tug‘ilganlik haqidagi guvohnomani olib kelish uchun borgan bobosi hayajon sababli ismni esidan chiqarib yuborgan va ZAGS xodimining maslahati bilan hujjatlarga uning ismi Zebiniso deb yozib yuborilgan.

Aktrisa va bloger Zebo Rahimova "Intervyu TV" loyihasiga bergan intervyusida o‘z ismiga oid ko‘pchilik bilmagan qiziqarli voqeani so‘zlab berdi. Uning aytishicha, asl ismi Zebiniso bo‘lsa-da, aslida unga Munisa ismini qo‘yish rejalashtirilgan ekan.

Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, u uzoq kutilgan farzand bo‘lmagan. Ota-onasi turmush qurganidan ko‘p o‘tmay onasi homilador bo‘lgan va u dunyoga kelgan. Onasi qiziga Munisa deb ism qo‘yishni niyat qilgan.

Biroq tug‘ilganlik haqidagi guvohnomani olish uchun ZAGSga borgan bobosi qanday ism qo‘yish rejalashtirilganini hayajon sabab esidan chiqarib yuborgan.

"ZAGSdagi xodima bobomdan: 'Onangizni ismi nima?' deb so‘ragan. Bobom 'Zebiniso deb javob bergan. Shunda xodima: 'Unda Zebiniso deb qo‘ya qoling. Chiroyli ism ekan. Uyda xohlagancha chaqiraverasizlar', degan. Shundan keyin ismim hujjatlarda Zebiniso bo‘lib qolgan," — deydi aktrisa.

Zebo Rahimovaning aytishicha, onasi bu voqeadan xabar topgach, ancha ranjigan.

"Oyim meni Munisa deb atamoqchi bo‘lgan. O‘sha paytlarda Munisa, Zilola kabi ismlar urf edi. Tug‘ruqxonada hatto yig‘lab, 'Shunaqayam eski ism qo‘yadimi?' deb xafa bo‘lganlar. 'Mohira va Munisa bir-biriga juda mos tushadi', deb niyat qilgan ekanlar. Hatto ikki haftacha arazlab ham yurganlar," — deya kulib esladi u.

Shu bilan birga, aktrisa bugun Zebiniso ismini juda yaxshi ko‘rishini ham ta’kidladi. Uning aytishicha, bu ismning ma’nosi ham juda chiroyli va yillar o‘tishi bilan u o‘z ismiga mehr qo‘ygan.

Zebo RahimovaMunisaZebinisoIntervyu TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Bugun, 18:00Jeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqdaJeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqdaBugun, 17:56Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!Bugun, 17:46“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkinBugun, 17:08«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdiBugun, 16:19Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida