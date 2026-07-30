Starlink Starship qoʻnishini okeandan toʻgʻridan-toʻgʻri uzatdi
SpaceX kompaniyasi Starship fazoviy kema tizimining sinov parvozi vaqtida okean oʻrtasidan turib yuqori sifatli jonli efir namoyish etishga erishdi. Ushbu murakkab jarayonda Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasi hal qiluvchi rol oʻynab, kema okean uzra harakatlanib suvga qoʻngan paytdagi tasvirlarni real vaqt rejimida Yerga uzatdi.
Kosmik tadqiqotlar va telekommunikatsiya sohasida navbatdagi muhim texnologik yutuq qayd etildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Starship fazoviy kema tizimining navbatdagi sinov parvozi vaqtida SpaceX kompaniyasi okean oʻrtasidan turib yuqori sifatli jonli efir namoyish etishga muvaffaq boʻldi. Ushbu murakkab vazifani bajarishda Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasi hal qiluvchi rol oʻynadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Okean boʻylab barqaror aloqa va noyob kadrlarParvoz davomida kompaniya mutaxassislari kemaning suvga qulash yoki kelgusida yumshoq qoʻnish amalga oshiriladigan hududiga maxsus suzuvchi buyalar oʻrnatdilar. Ushbu sariq rangli qurilmalarga Starlink terminallari jihozlangan boʻlib, ular koinotdan va suv sathidan olinayotgan tasvirlarni real vaqt rejimida Yerga uzatib turdi. Eʼlon qilingan videolarda kema okean uzra harakatlanib, dvigatellari ishlab turgan holda suvga qanday kelib qoʻngani va ulkan purkashlar hosil qilgani aniq koʻrinadi.
Maʼlum boʻlishicha, tasvirga olish jarayoni kuchli okean toʻlqinlari va doimiy qayiqlar tebranishi sharoitida kechgan. Biroq shunga qaramay, Starlink terminali minimal kechikish bilan oʻta barqaror tasvir uzatilishini taʼminlagan. Videokamera maxsus muvozanatlovchi osma moslamaga oʻrnatilgan boʻlib, bu toʻlqinlar taʼsirini yumshatishga va oxirgi soniyalarni deyarli toʻgʻridan-toʻgʻri efirda kuzatish imkonini berdi.
Texnologiyaning yangi qirralariMazkur sinov Starlink tizimining nafaqat quruqlikda, balki harakatlanuvchi va murakkab sharoitdagi dengiz platformalarida ham benuqson ishlashini amalda isbotladi. Tizimdagi fazalangan antennavor panjaralar tufayli terminallar okeanning olis qismida ham aloqani uzmagan holda ishlay oladi. Bu esa bunday yechimlarning istiqboli nafaqat kosmik texnologiyalar sinovlari, balki boshqa sohalar uchun ham qanchalik muhimligini koʻrsatadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya kelgusida dengiz logistikasi, ilmiy-tadqiqot ekspeditsiyalari hamda qirgʻoq infratuzilmasidan uzoqda joylashgan obyektlarda ishonchli internet va aloqani yoʻlga qoʻyishda keng qoʻllanilishi mumkin. Olamshumul loyihalar uchun bunday mobil va ishonchli tarmoqlar har qanday masofada maʼlumot almashish imkoniyatini keskin kengaytiradi.
Elon Maskning bahosi va kelgusi rejalarEslatib oʻtamiz, biroz oldin SpaceX asoschisi Elon Mask Starshipʼning oʻn uchinchi sinov parvozi natijalarini shaxsan izohlab oʻtgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, kosmik kema yuqori bosqichining Hind okeaniga amalga oshirgan boshqariladigan qoʻnishi oʻta aniqlik bilan bajarilgan. Agar sinov dasturida shunday vazifa qoʻyilganida, kema suvga emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri uchirish minorasining mexanik «qoʻllari» yordamida havoda tutib qolinishi ham mumkin edi.
Hozirgi kunda SpaceX mutaxassislari ushbu maʼlumotlarni tahlil qilgan holda keyingi parvozlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Okeandagi suzuvchi buyalar yordamida olingan tajriba va sinov kadrlari kelgusida boshqariladigan qoʻnish texnologiyalarini yanada takomillashtirish hamda ularning xavfsizligini taʼminlash uchun muhim asos boʻlib xizmat qiladi.
…