Starlink Starship qoʻnishini okeandan toʻgʻridan-toʻgʻri uzatdi

·34·Texno
Starlink Starship qoʻnishini okeandan toʻgʻridan-toʻgʻri uzatdi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasi Starship fazoviy kema tizimining sinov parvozi vaqtida okean oʻrtasidan turib yuqori sifatli jonli efir namoyish etishga erishdi. Ushbu murakkab jarayonda Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasi hal qiluvchi rol oʻynab, kema okean uzra harakatlanib suvga qoʻngan paytdagi tasvirlarni real vaqt rejimida Yerga uzatdi.

Kosmik tadqiqotlar va telekommunikatsiya sohasida navbatdagi muhim texnologik yutuq qayd etildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Starship fazoviy kema tizimining navbatdagi sinov parvozi vaqtida SpaceX kompaniyasi okean oʻrtasidan turib yuqori sifatli jonli efir namoyish etishga muvaffaq boʻldi. Ushbu murakkab vazifani bajarishda Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasi hal qiluvchi rol oʻynadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Okean boʻylab barqaror aloqa va noyob kadrlar

Parvoz davomida kompaniya mutaxassislari kemaning suvga qulash yoki kelgusida yumshoq qoʻnish amalga oshiriladigan hududiga maxsus suzuvchi buyalar oʻrnatdilar. Ushbu sariq rangli qurilmalarga Starlink terminallari jihozlangan boʻlib, ular koinotdan va suv sathidan olinayotgan tasvirlarni real vaqt rejimida Yerga uzatib turdi. Eʼlon qilingan videolarda kema okean uzra harakatlanib, dvigatellari ishlab turgan holda suvga qanday kelib qoʻngani va ulkan purkashlar hosil qilgani aniq koʻrinadi.

Maʼlum boʻlishicha, tasvirga olish jarayoni kuchli okean toʻlqinlari va doimiy qayiqlar tebranishi sharoitida kechgan. Biroq shunga qaramay, Starlink terminali minimal kechikish bilan oʻta barqaror tasvir uzatilishini taʼminlagan. Videokamera maxsus muvozanatlovchi osma moslamaga oʻrnatilgan boʻlib, bu toʻlqinlar taʼsirini yumshatishga va oxirgi soniyalarni deyarli toʻgʻridan-toʻgʻri efirda kuzatish imkonini berdi.

Texnologiyaning yangi qirralari

Mazkur sinov Starlink tizimining nafaqat quruqlikda, balki harakatlanuvchi va murakkab sharoitdagi dengiz platformalarida ham benuqson ishlashini amalda isbotladi. Tizimdagi fazalangan antennavor panjaralar tufayli terminallar okeanning olis qismida ham aloqani uzmagan holda ishlay oladi. Bu esa bunday yechimlarning istiqboli nafaqat kosmik texnologiyalar sinovlari, balki boshqa sohalar uchun ham qanchalik muhimligini koʻrsatadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya kelgusida dengiz logistikasi, ilmiy-tadqiqot ekspeditsiyalari hamda qirgʻoq infratuzilmasidan uzoqda joylashgan obyektlarda ishonchli internet va aloqani yoʻlga qoʻyishda keng qoʻllanilishi mumkin. Olamshumul loyihalar uchun bunday mobil va ishonchli tarmoqlar har qanday masofada maʼlumot almashish imkoniyatini keskin kengaytiradi.

Elon Maskning bahosi va kelgusi rejalar

Eslatib oʻtamiz, biroz oldin SpaceX asoschisi Elon Mask Starshipʼning oʻn uchinchi sinov parvozi natijalarini shaxsan izohlab oʻtgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, kosmik kema yuqori bosqichining Hind okeaniga amalga oshirgan boshqariladigan qoʻnishi oʻta aniqlik bilan bajarilgan. Agar sinov dasturida shunday vazifa qoʻyilganida, kema suvga emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri uchirish minorasining mexanik «qoʻllari» yordamida havoda tutib qolinishi ham mumkin edi.

Hozirgi kunda SpaceX mutaxassislari ushbu maʼlumotlarni tahlil qilgan holda keyingi parvozlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Okeandagi suzuvchi buyalar yordamida olingan tajriba va sinov kadrlari kelgusida boshqariladigan qoʻnish texnologiyalarini yanada takomillashtirish hamda ularning xavfsizligini taʼminlash uchun muhim asos boʻlib xizmat qiladi.

StarshipStarlinkSpaceXElon MaskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung yarimoʻtkazgichlar tanqisligi 2028-yilgacha davom etishini maʼlum qildiSamsung yarimoʻtkazgichlar tanqisligi 2028-yilgacha davom etishini maʼlum qildiBugun, 17:53Xitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandiXitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandiBugun, 15:57Rossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadiRossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadiBugun, 15:23Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasStarship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasBugun, 14:59Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiVolvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiBugun, 14:29Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiXitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi