«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi
Fransiyalik elektron musiqa ijrochisi va prodyuseri Kavinskiy (asl ismi Vensan Belorje) 50 yoshida vafot etdi. 29 iyul kuni Kavinskiy Parij shahridagi o‘z xonadonida o‘lik holda topildi. Ma’lum qilinishicha, musiqachi bilan bog‘lana olmagan qo‘shnisi favqulodda xizmatlarga murojaat qilgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, uning o‘limiga insult sabab bo‘lgan.
Xonadonga yetib borgan politsiya xodimlari o‘lim zo‘ravonlik oqibatida sodir bo‘lganini ko‘rsatuvchi hech qanday alomatlarni aniqlamagan. Bu haqda France 24 nashri xabar berdi.
Vensan Per Klod Belorje (Vincent Pierre Claude Belorgey) 1975 yil 31 iyul kuni Fransiyaning Sen-Sen-Deni hududida tug‘ilgan.
Kavinskiy 2011 yilda ekranlarga chiqqan mashhur «Drive» filmi saundtrekidan o‘rin olgan «Nightcall» qo‘shig‘i orqali butun dunyoga tanildi. Ushbu tarona nafaqat filmning o‘ziga xos ramziga aylandi, balki sintveyv janrining eng mashhur va ta’sirchan asarlaridan biri sifatida ham e’tirof etildi.
Ijodi davomida Kavinskiy 1980 yillar ruhidagi elektron musiqani zamonaviy uslub bilan uyg‘unlashtirib, o‘ziga xos ijodiy yo‘nalish yaratdi. Uning «OutRun» va «Reborn» albomlari, shuningdek, mashhur xonanda The Weeknd bilan hamkorlikda ijro etilgan «Odd Look» qo‘shig‘i ham katta mashhurlikka erishgan.
Musiqa olami va muxlislar Kavinskiyning vafotini katta yo‘qotish sifatida qabul qilmoqda. San’atkor o‘zining betakror uslubi va unutilmas kompozitsiyalari bilan elektron musiqa tarixida o‘chmas iz qoldirdi.
…