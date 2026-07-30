«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi

·0·Madaniyat
«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi

Fransiyalik elektron musiqa ijrochisi va prodyuseri Kavinskiy (asl ismi Vensan Belorje) 50 yoshida vafot etdi. 29 iyul kuni Kavinskiy Parij shahridagi o‘z xonadonida o‘lik holda topildi. Ma’lum qilinishicha, musiqachi bilan bog‘lana olmagan qo‘shnisi favqulodda xizmatlarga murojaat qilgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, uning o‘limiga insult sabab bo‘lgan.

Xonadonga yetib borgan politsiya xodimlari o‘lim zo‘ravonlik oqibatida sodir bo‘lganini ko‘rsatuvchi hech qanday alomatlarni aniqlamagan. Bu haqda France 24 nashri xabar berdi.

Vensan Per Klod Belorje (Vincent Pierre Claude Belorgey) 1975 yil 31 iyul kuni Fransiyaning Sen-Sen-Deni hududida tug‘ilgan.

Kavinskiy 2011 yilda ekranlarga chiqqan mashhur «Drive» filmi saundtrekidan o‘rin olgan «Nightcall» qo‘shig‘i orqali butun dunyoga tanildi. Ushbu tarona nafaqat filmning o‘ziga xos ramziga aylandi, balki sintveyv janrining eng mashhur va ta’sirchan asarlaridan biri sifatida ham e’tirof etildi.

Ijodi davomida Kavinskiy 1980 yillar ruhidagi elektron musiqani zamonaviy uslub bilan uyg‘unlashtirib, o‘ziga xos ijodiy yo‘nalish yaratdi. Uning «OutRun» va «Reborn» albomlari, shuningdek, mashhur xonanda The Weeknd bilan hamkorlikda ijro etilgan «Odd Look» qo‘shig‘i ham katta mashhurlikka erishgan.

Musiqa olami va muxlislar Kavinskiyning vafotini katta yo‘qotish sifatida qabul qilmoqda. San’atkor o‘zining betakror uslubi va unutilmas kompozitsiyalari bilan elektron musiqa tarixida o‘chmas iz qoldirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 16:05Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)Bugun, 14:21Xonanda Azoda Istanbulda operatsiya qilindi: xonandaning so‘zlari muxlislarini xavotirga solib qo‘ydi!Xonanda Azoda Istanbulda operatsiya qilindi: xonandaning so‘zlari muxlislarini xavotirga solib qo‘ydi!Bugun, 02:34Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Kecha, 17:58Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!Kecha, 17:52Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Kecha, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida