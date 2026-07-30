Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldi

·26·Sport
Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Londonning Chelsi klubi Kristal Pelas safida to'p surgan fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. Goal.com xabariga ko'ra, 26 yoshli tajribali futbolchi Stamford Bridjda 2032-yilgi mavsum oxirigacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Himoyachining ta'kidlashicha, yangi bosh murabbiy Xabi Alonso bilan bo'lgan suhbat uning tanloviga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatgan.

Londonning Chelsi klubi Kristal Pelas safida toʻp surgan fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar qilishicha, 26 yoshli tajribali futbolchi Stamford Bridjda 2032-yilgi mavsum oxirigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi va jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso qoʻl ostidagi loyihaning muhim qismiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi murabbiy bilan mushtarak maqsadlar

Fransiyalik himoyachi London grandiga kelib qoʻshilganidan faxrlanishini yashirmadi va yangi bosh murabbiy Xabi Alonso bilan boʻlgan suhbat uning tanloviga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatganini taʼkidladi. Lakruaning soʻzlariga koʻra, uning shaxsiy ambitsiyalari ispan mutaxassisining klub kelajagiga boʻlgan qarashlari bilan toʻliq mos keladi.

“Men bu ajoyib klubning bir qismiga aylanganimdan gʻoyat xursandman,” — dedi futbolchi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Uning qoʻshimcha qilishicha, Chelsi oʻzining gʻalabalar anʼanalari bilan mashhur va jamoadagi futbolchilarning yuqori salohiyati oldinga qadam tashlash hamda sovrinlar yutish uchun barcha imkoniyatlarni ochib beradi.

Kristal Pelasdan Londongacha boʻlgan yoʻl

Maksens Lakrua oʻtgan ikki mavsum davomida Selxurst Parkda 98 ta uchrashuv oʻtkazib, Yevropa futbolidagi eng ishonchli markaziy himoyachilardan biriga aylandi. Soshsho akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchi oʻtgan davr mobaynida Angliya kubogi, Superkubogi va Konferensiyalar ligasida zafar quchib, jamoaning tarixiy muvaffaqiyatlariga munosib ulush qoʻshdi.

Klub safidagi barqaror va ishonchli oʻyinlari himoyachiga Fransiya milliy terma jamoasidan chaqiruv olish imkoniyatini taqdim etdi. Shu yil boshida Les Bleus safida debyut qilgan himoyachi Jahon chempionatida ham uchta uchrashuvda maydonga tushib, Fransiyaning musobaqadagi toʻrtinchi oʻrinni egalashida oʻz hissasini qoʻshdi.

Kelgusi rejalar va mudofaa ishonchliligi

Yangi shartnomaga koʻra, Lakrua kelgusi mavsumlarda Chelsi himoya chizigʻining mustahkamligini taʼminlashi kutilmoqda. Bosh murabbiy Xabi Alonso jamoani oldingi chiziqdagi raqobatga tayyorlash jarayonida fransiyalik futbolchining tajribasiga katta umid bogʻlamoqda.

Hozirda futbolchi darhol oʻzining yangi jamoadoshlari safiga qoʻshilib, oldinda turgan mavsumoldi oʻyinlariga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Uning jismoniy baquvvatligi va havoda kurashishdagi ustunligi London klubiga barcha frontlarda sovrinlar uchun kurashishda qoʻl kelishi kutilmoqda.

ChelsiMaksens LakruaXabi AlonsoKristal PelasAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiLeon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiBugun, 15:39Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaJon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:11Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiKarim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiBugun, 14:54Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiBugun, 13:31Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBugun, 12:36Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Bugun, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi