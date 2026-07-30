Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldi
Londonning Chelsi klubi Kristal Pelas safida to'p surgan fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. Goal.com xabariga ko'ra, 26 yoshli tajribali futbolchi Stamford Bridjda 2032-yilgi mavsum oxirigacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Himoyachining ta'kidlashicha, yangi bosh murabbiy Xabi Alonso bilan bo'lgan suhbat uning tanloviga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatgan.
Londonning Chelsi klubi Kristal Pelas safida toʻp surgan fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar qilishicha, 26 yoshli tajribali futbolchi Stamford Bridjda 2032-yilgi mavsum oxirigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi va jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso qoʻl ostidagi loyihaning muhim qismiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi murabbiy bilan mushtarak maqsadlarFransiyalik himoyachi London grandiga kelib qoʻshilganidan faxrlanishini yashirmadi va yangi bosh murabbiy Xabi Alonso bilan boʻlgan suhbat uning tanloviga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatganini taʼkidladi. Lakruaning soʻzlariga koʻra, uning shaxsiy ambitsiyalari ispan mutaxassisining klub kelajagiga boʻlgan qarashlari bilan toʻliq mos keladi.
“Men bu ajoyib klubning bir qismiga aylanganimdan gʻoyat xursandman,” — dedi futbolchi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Uning qoʻshimcha qilishicha, Chelsi oʻzining gʻalabalar anʼanalari bilan mashhur va jamoadagi futbolchilarning yuqori salohiyati oldinga qadam tashlash hamda sovrinlar yutish uchun barcha imkoniyatlarni ochib beradi.
Kristal Pelasdan Londongacha boʻlgan yoʻlMaksens Lakrua oʻtgan ikki mavsum davomida Selxurst Parkda 98 ta uchrashuv oʻtkazib, Yevropa futbolidagi eng ishonchli markaziy himoyachilardan biriga aylandi. Soshsho akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchi oʻtgan davr mobaynida Angliya kubogi, Superkubogi va Konferensiyalar ligasida zafar quchib, jamoaning tarixiy muvaffaqiyatlariga munosib ulush qoʻshdi.
Klub safidagi barqaror va ishonchli oʻyinlari himoyachiga Fransiya milliy terma jamoasidan chaqiruv olish imkoniyatini taqdim etdi. Shu yil boshida Les Bleus safida debyut qilgan himoyachi Jahon chempionatida ham uchta uchrashuvda maydonga tushib, Fransiyaning musobaqadagi toʻrtinchi oʻrinni egalashida oʻz hissasini qoʻshdi.
Kelgusi rejalar va mudofaa ishonchliligiYangi shartnomaga koʻra, Lakrua kelgusi mavsumlarda Chelsi himoya chizigʻining mustahkamligini taʼminlashi kutilmoqda. Bosh murabbiy Xabi Alonso jamoani oldingi chiziqdagi raqobatga tayyorlash jarayonida fransiyalik futbolchining tajribasiga katta umid bogʻlamoqda.
Hozirda futbolchi darhol oʻzining yangi jamoadoshlari safiga qoʻshilib, oldinda turgan mavsumoldi oʻyinlariga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Uning jismoniy baquvvatligi va havoda kurashishdagi ustunligi London klubiga barcha frontlarda sovrinlar uchun kurashishda qoʻl kelishi kutilmoqda.
…