Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydi

·1·Avto
Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydi

Rossiyada vodorod yoqilgʻi عنصرlarida harakatlanuvchi ilk poezdni Saxalin viloyatiga 2027 yilning birinchi yarmida yetkazib berish rejalashtirilmoqda. Saxalin viloyati ekologiya va barqaror rivojlanish vaziri Andrey Samatovning maʼlumotiga koʻra, hozirgi kunda ushbu innovatsion tarkibni yigʻish ishlari olib borilmoqda. Yangi transport turi zarur sertifikatsiya va sinov bosqichlaridan oʻtgach, muntazam yoʻlovchi reyslariga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha mamlakat transport tizimida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Vodorod poezdlari atmosferaga zararli chiqindilarni chiqarmasligi bilan anʼanaviy dizel lokomotivlaridan keskin farq qiladi. Bu esa mintaqaning ekologik holatini yaxshilash va uglerod izini kamaytirishga xizmat qiladi.

Loyiha tafsilotlari va ishtirokchilar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rossiyadagi ilk vodorod poezdi «Transmashxolding» (TMX) kompaniyasi tomonidan qurilmoqda. Ushbu tashabbus 2019 yilda imzolangan maxsus kelishuv doirasida amalga oshirilmoqda. Hujjatni tayyorlash va bajarish jarayonida TMX bilan bir qatorda RJD (Rossiya temir yoʻllari), «Rosatom» davlat korporatsiyasi hamda Saxalin viloyati hukumati faol hamkorlik qilmoqda.

Dastlabki rejalarga koʻra, vodorod poezdini sinov tariqasida joriy yilning oʻzidayoq ishga tushirish koʻzda tutilgan edi. Biroq texnik jarayonlar va xavfsizlik talablaridan kelib chiqib muddatlar biroz oʻzgartirildi. Joriy yilning yanvar oyida «Transmashxolding» mutaxassislari vodorod poezdi vagonlarining konstruksiyalari mustahkamlik yuzasidan muvaffaqiyatli sinovdan oʻtganini rasman maʼlum qilgan edi.

Kelajakdagi sinovlar va istiqbollar

Poezd mintaqaga keltirilgach, uning barcha tizimlari qattiq sinovdan oʻtkaziladi. Mutaxassislar ushbu texnologiyaning mahalliy iqlim sharoitida qanchalik samarali ishlashini oʻrganishadi. Sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, yoʻlovchilar yangi avlod ekologik poezdlarida muntazam qatnovni boshlashlari mumkin boʻladi.

Transport sohasida vodorod energiyasidan foydalanish global miqyosda ham jadal rivojlanib bormoqda. Bunday loyihalar temir yoʻl transportini elektrlashtirish qiyin boʻlgan olis hududlarda ham ekologik toza muqobil topish imkonini beradi. Saxalin viloyatidagi ushbu tajriba kelgusida boshqa hududlar uchun ham namuna boʻlishi kutilmoqda.

Vodorod poezdiSaxalinTransmashxoldingEkologik transportTemir yoʻl
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarBugun, 16:20BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBugun, 15:20Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaGiperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaBugun, 11:24Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaIkki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaBugun, 10:30Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiAvtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 04:25Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiMercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi