Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydi
Rossiyada vodorod yoqilgʻi عنصرlarida harakatlanuvchi ilk poezdni Saxalin viloyatiga 2027 yilning birinchi yarmida yetkazib berish rejalashtirilmoqda. Saxalin viloyati ekologiya va barqaror rivojlanish vaziri Andrey Samatovning maʼlumotiga koʻra, hozirgi kunda ushbu innovatsion tarkibni yigʻish ishlari olib borilmoqda. Yangi transport turi zarur sertifikatsiya va sinov bosqichlaridan oʻtgach, muntazam yoʻlovchi reyslariga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha mamlakat transport tizimida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Vodorod poezdlari atmosferaga zararli chiqindilarni chiqarmasligi bilan anʼanaviy dizel lokomotivlaridan keskin farq qiladi. Bu esa mintaqaning ekologik holatini yaxshilash va uglerod izini kamaytirishga xizmat qiladi.
Loyiha tafsilotlari va ishtirokchilarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rossiyadagi ilk vodorod poezdi «Transmashxolding» (TMX) kompaniyasi tomonidan qurilmoqda. Ushbu tashabbus 2019 yilda imzolangan maxsus kelishuv doirasida amalga oshirilmoqda. Hujjatni tayyorlash va bajarish jarayonida TMX bilan bir qatorda RJD (Rossiya temir yoʻllari), «Rosatom» davlat korporatsiyasi hamda Saxalin viloyati hukumati faol hamkorlik qilmoqda.
Dastlabki rejalarga koʻra, vodorod poezdini sinov tariqasida joriy yilning oʻzidayoq ishga tushirish koʻzda tutilgan edi. Biroq texnik jarayonlar va xavfsizlik talablaridan kelib chiqib muddatlar biroz oʻzgartirildi. Joriy yilning yanvar oyida «Transmashxolding» mutaxassislari vodorod poezdi vagonlarining konstruksiyalari mustahkamlik yuzasidan muvaffaqiyatli sinovdan oʻtganini rasman maʼlum qilgan edi.
Kelajakdagi sinovlar va istiqbollarPoezd mintaqaga keltirilgach, uning barcha tizimlari qattiq sinovdan oʻtkaziladi. Mutaxassislar ushbu texnologiyaning mahalliy iqlim sharoitida qanchalik samarali ishlashini oʻrganishadi. Sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, yoʻlovchilar yangi avlod ekologik poezdlarida muntazam qatnovni boshlashlari mumkin boʻladi.
Transport sohasida vodorod energiyasidan foydalanish global miqyosda ham jadal rivojlanib bormoqda. Bunday loyihalar temir yoʻl transportini elektrlashtirish qiyin boʻlgan olis hududlarda ham ekologik toza muqobil topish imkonini beradi. Saxalin viloyatidagi ushbu tajriba kelgusida boshqa hududlar uchun ham namuna boʻlishi kutilmoqda.
…