Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlar
Mashhur Le Mans 24 soatlik poygasi avtosport tarixida oʻziga xos oʻringa ega boʻlib, u uzoq yillar davomida asosan erkaklar hukmronlik qilgan maydon boʻlib kelgan. Shunga qaramay, koʻplab jasoratli ayol poygachilar ushbu afsonaviy musobaqada turli yillarda oʻz omadlarini sinab koʻrishgan. Afsuski, ayol sportchilar erishgan eng yaxshi natija qariyb bir asr davomida yangilanmasdan qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Soʻnggi yillarda bu borada muhim siljishlar kuzatilmoqda. Yaqinda Jamie Chadwick Le Mans poygasida giperkar boshqargan ilk ayol sifatida tarixga kirdi. Bu voqea Britaniya poygachisi uchun mazkur nufuzli marafonning ikkinchi darajali sinfida debyut qilganidan atigi bir yil oʻtib yuz berdi va avtosport olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi.
Tarixiy toʻsiqlar va ayollarning ishtirokiKoʻpchilikka maʼlumki, oʻtgan asrning katta qismida ayollarning avtosportga, jumladan, chidamlilik poygalariga kirib kelishi turli yashirin hamda ochiq cheklovlar tufayli qiyin kechgan. Shunga qaramay, ayrim istisnolar tarix sahifalarida muhrlanib qolgan. Masalan, oʻtgan asr boshlarida qayd etilgan eng yaxshi natijalar bugungi kungacha ham oʻz oʻrnini saqlab kelmoqda.
Zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlik standartlarining oʻzgarishi, shuningdek, gender tengligini taʼminlash borasidagi saʼy-harakatlar ayollarning professional poygalarga kirib kelishini osonlashtirmoqda. Jamie Chadwick kabi iqtidorli sportchilarning muvaffaqiyatlari kelajak avlod uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Le Mans kabi oʻta ogʻir va mashaqqatli 24 soatlik marafonlarda nafaqat jismoniy chidamlilik, balki yuqori darajadagi konsentratsiya va texnik bilim talab etiladi. Ayol poygachilarning giperkar sinfida qatnasha boshlagani avtomobilsozlik va motorsport olamida yangi davr boshlanganidan darak beradi.
Garchi qariyb bir asr oldin oʻrnatilgan rekord hali ham yangilanmagan boʻlsa-da, bugungi kunda erishilayotgan natijalar yaqin kelajakda bu tarixiy koʻrsatkich ham yangilanishidan umid uygʻotmoqda. Jamie Chadwickning yutugʻi ayollarning motorsportdagi oʻrni yana-da oshishiga xizmat qilishi shubhasiz.
…