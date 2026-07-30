Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlar

·1·Avto
Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlar

Mashhur Le Mans 24 soatlik poygasi avtosport tarixida oʻziga xos oʻringa ega boʻlib, u uzoq yillar davomida asosan erkaklar hukmronlik qilgan maydon boʻlib kelgan. Shunga qaramay, koʻplab jasoratli ayol poygachilar ushbu afsonaviy musobaqada turli yillarda oʻz omadlarini sinab koʻrishgan. Afsuski, ayol sportchilar erishgan eng yaxshi natija qariyb bir asr davomida yangilanmasdan qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Soʻnggi yillarda bu borada muhim siljishlar kuzatilmoqda. Yaqinda Jamie Chadwick Le Mans poygasida giperkar boshqargan ilk ayol sifatida tarixga kirdi. Bu voqea Britaniya poygachisi uchun mazkur nufuzli marafonning ikkinchi darajali sinfida debyut qilganidan atigi bir yil oʻtib yuz berdi va avtosport olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi.

Tarixiy toʻsiqlar va ayollarning ishtiroki

Koʻpchilikka maʼlumki, oʻtgan asrning katta qismida ayollarning avtosportga, jumladan, chidamlilik poygalariga kirib kelishi turli yashirin hamda ochiq cheklovlar tufayli qiyin kechgan. Shunga qaramay, ayrim istisnolar tarix sahifalarida muhrlanib qolgan. Masalan, oʻtgan asr boshlarida qayd etilgan eng yaxshi natijalar bugungi kungacha ham oʻz oʻrnini saqlab kelmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlik standartlarining oʻzgarishi, shuningdek, gender tengligini taʼminlash borasidagi saʼy-harakatlar ayollarning professional poygalarga kirib kelishini osonlashtirmoqda. Jamie Chadwick kabi iqtidorli sportchilarning muvaffaqiyatlari kelajak avlod uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Le Mans kabi oʻta ogʻir va mashaqqatli 24 soatlik marafonlarda nafaqat jismoniy chidamlilik, balki yuqori darajadagi konsentratsiya va texnik bilim talab etiladi. Ayol poygachilarning giperkar sinfida qatnasha boshlagani avtomobilsozlik va motorsport olamida yangi davr boshlanganidan darak beradi.

Garchi qariyb bir asr oldin oʻrnatilgan rekord hali ham yangilanmagan boʻlsa-da, bugungi kunda erishilayotgan natijalar yaqin kelajakda bu tarixiy koʻrsatkich ham yangilanishidan umid uygʻotmoqda. Jamie Chadwickning yutugʻi ayollarning motorsportdagi oʻrni yana-da oshishiga xizmat qilishi shubhasiz.

Le MansJamie ChadwickAvtosportGiperkarAyollar sporti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiRossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiBugun, 16:24BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBugun, 15:20Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaGiperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaBugun, 11:24Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaIkki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaBugun, 10:30Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiAvtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 04:25Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiMercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi