Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindi
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga "Savushkin Produkt" kompaniyasi tomonidan bronzadan yasalgan sigir haykali topshirildi va u Mustaqillik saroyidan munosib o‘rin oldi. 2024 yilning oktyabr oyida Belarus rahbari qishloq xo‘jaligi xodimlari bilan uchrashuvda sigirlarni "muqaddas" deb atagan va ularga yodgorlik o‘rnatish shartligini ta’kidlagan edi. Shuningdek, bu yil unga Musya ismli Jersi zotli haqiqiy sigir ham sovg‘a qilinib, shaxsiy fermasiga joylashtirildi.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga "Savushkin Produkt" kompaniyasi kutilmagan va ramziy sovg‘a – bronzadan yasalgan sigir haykalini topshirdi. Bu sovg‘a tasodifiy emas, chunki Lukashenko avvalroq sigirlarni "muqaddas" deb atagan va ularga yodgorlik o‘rnatish zarurligini ta’kidlagan edi.
Sovg‘aning tafsilotlari va Mustaqillik saroyidagi joyi
Belarus rahbari matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu bronza yodgorlik Mustaqillik saroyidan munosib o‘rin oladi. Klub bayonotida "Aytishdan oldin, albatta" degan ibora bilan Lukashenkoning ilgari bildirgan fikri darhol amalga oshganiga ishora qilingan. Ushbu qadam Belarusning qishloq xo‘jaligi sektoriga bo‘lgan yuksak e’tibori va davlat rahbarining shaxsiy qiziqishlarini uyg‘unlashtirgan ramziy ma’noga ega.
Nima uchun sigir Lukashenko uchun "muqaddas"?
Ta’kidlash joizki, 2024 yilning oktyabr oyida Aleksandr Lukashenko qishloq xo‘jaligi xodimlari bilan uchrashuvda sigirlar Belarus xalqi uchun har doim asosiy boquvchi hisoblanganini va shuning uchun ularga haykal o‘rnatilishi shartligini aytgan edi. "Sigirlar men uchun muqaddas" degan iqtibos uning ushbu jonivorga bo‘lgan alohida hurmatini ko‘rsatadi. Uning fikricha, sigir nafaqat oziq-ovqat manbai, balki Belarusning boy qishloq xo‘jaligi merosi va barqarorligi timsolidir.
Rasmda: Belarus rahbariga sovg‘a qilingan, bronzadan yasalgan sigir haykali Mustaqillik saroyida o‘rnatilgan.
Nafaqat haykal, balki tirik jon: Musya sigiri
Bu yil Belarus rahbari uchun sigirlar mavzusi faqat haykal bilan cheklanib qolmadi. Unga Musya ismli Jersi zotli haqiqiy sigir ham sovg‘a qilindi. Xabarlarga ko‘ra, Musya Lukashenkoning shaxsiy fermasiga joylashtirilgan va u yerda yashashni davom ettiradi. Bu holat Lukashenkoning qishloq xo‘jaligiga bo‘lgan qiziqishi nafaqat siyosiy, balki shaxsiy darajada ham kuchli ekanini tasdiqlaydi.
Xulosa va Tahlil: Ramziy sovg‘a va siyosiy ahamiyat
Belarus prezidentiga "Savushkin Produkt" kompaniyasi tomonidan bronza sigir haykalining sovg‘a qilinishi oddiy voqea emas. U Belarus davlat rahbarining qishloq xo‘jaligi sohasiga bo‘lgan strategik e’tiborini va uning shaxsiy qadriyatlarini ifodalaydi. Sigirning "muqaddas" deb e’lon qilinishi va unga yodgorlik o‘rnatish g‘oyasi Belarus xalqining mehnatsevarligi va tabiatga bo‘lgan hurmatini ramziy ravishda mustahkamlaydi. Bu qadam, shuningdek, davlat va yirik biznes o‘rtasidagi hamkorlik va o‘zaro hurmatni namoyish etadi.
Ushbu muhim maqolani do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing!
Sizningcha, sigirlarga haykal o‘rnatish tashabbusi Belarus qishloq xo‘jaligining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…