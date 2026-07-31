Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindi

·24·Dunyo
Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindi
Qisqacha

Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga "Savushkin Produkt" kompaniyasi tomonidan bronzadan yasalgan sigir haykali topshirildi va u Mustaqillik saroyidan munosib o‘rin oldi. 2024 yilning oktyabr oyida Belarus rahbari qishloq xo‘jaligi xodimlari bilan uchrashuvda sigirlarni "muqaddas" deb atagan va ularga yodgorlik o‘rnatish shartligini ta’kidlagan edi. Shuningdek, bu yil unga Musya ismli Jersi zotli haqiqiy sigir ham sovg‘a qilinib, shaxsiy fermasiga joylashtirildi.

Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga "Savushkin Produkt" kompaniyasi kutilmagan va ramziy sovg‘a – bronzadan yasalgan sigir haykalini topshirdi. Bu sovg‘a tasodifiy emas, chunki Lukashenko avvalroq sigirlarni "muqaddas" deb atagan va ularga yodgorlik o‘rnatish zarurligini ta’kidlagan edi.

Sovg‘aning tafsilotlari va Mustaqillik saroyidagi joyi

Belarus rahbari matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu bronza yodgorlik Mustaqillik saroyidan munosib o‘rin oladi. Klub bayonotida "Aytishdan oldin, albatta" degan ibora bilan Lukashenkoning ilgari bildirgan fikri darhol amalga oshganiga ishora qilingan. Ushbu qadam Belarusning qishloq xo‘jaligi sektoriga bo‘lgan yuksak e’tibori va davlat rahbarining shaxsiy qiziqishlarini uyg‘unlashtirgan ramziy ma’noga ega.

Nima uchun sigir Lukashenko uchun "muqaddas"?

Ta’kidlash joizki, 2024 yilning oktyabr oyida Aleksandr Lukashenko qishloq xo‘jaligi xodimlari bilan uchrashuvda sigirlar Belarus xalqi uchun har doim asosiy boquvchi hisoblanganini va shuning uchun ularga haykal o‘rnatilishi shartligini aytgan edi. "Sigirlar men uchun muqaddas" degan iqtibos uning ushbu jonivorga bo‘lgan alohida hurmatini ko‘rsatadi. Uning fikricha, sigir nafaqat oziq-ovqat manbai, balki Belarusning boy qishloq xo‘jaligi merosi va barqarorligi timsolidir.

Rasmda: Belarus rahbariga sovg‘a qilingan, bronzadan yasalgan sigir haykali Mustaqillik saroyida o‘rnatilgan.

Nafaqat haykal, balki tirik jon: Musya sigiri

Bu yil Belarus rahbari uchun sigirlar mavzusi faqat haykal bilan cheklanib qolmadi. Unga Musya ismli Jersi zotli haqiqiy sigir ham sovg‘a qilindi. Xabarlarga ko‘ra, Musya Lukashenkoning shaxsiy fermasiga joylashtirilgan va u yerda yashashni davom ettiradi. Bu holat Lukashenkoning qishloq xo‘jaligiga bo‘lgan qiziqishi nafaqat siyosiy, balki shaxsiy darajada ham kuchli ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa va Tahlil: Ramziy sovg‘a va siyosiy ahamiyat

Belarus prezidentiga "Savushkin Produkt" kompaniyasi tomonidan bronza sigir haykalining sovg‘a qilinishi oddiy voqea emas. U Belarus davlat rahbarining qishloq xo‘jaligi sohasiga bo‘lgan strategik e’tiborini va uning shaxsiy qadriyatlarini ifodalaydi. Sigirning "muqaddas" deb e’lon qilinishi va unga yodgorlik o‘rnatish g‘oyasi Belarus xalqining mehnatsevarligi va tabiatga bo‘lgan hurmatini ramziy ravishda mustahkamlaydi. Bu qadam, shuningdek, davlat va yirik biznes o‘rtasidagi hamkorlik va o‘zaro hurmatni namoyish etadi.

Ushbu muhim maqolani do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing!

Sizningcha, sigirlarga haykal o‘rnatish tashabbusi Belarus qishloq xo‘jaligining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiAmerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiBugun, 18:55Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiZiddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiBugun, 18:39Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiOddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiBugun, 18:38Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiNyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiBugun, 18:32Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiDunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiBugun, 17:04Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiShov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda