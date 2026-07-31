Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdi

·0·Dunyo
Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdi

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning shu qishda foydalanish uchun Patriot havo mudofaa tizimlari uchun 300 ta tutib oluvchi raketalarni yetkazib berish haqidagi so‘rovini rad etdi. Bu haqda Antlantic nashri manbalarga tayanib xabar berdi. Bu Kiyevning energetika infratuzilmasini ballistik raketalardan himoya qilish rejalariga jiddiy zarba bo‘lishi mumkin.

Tayyor raketalar o‘rniga litsenziya: Muammoni hal etmaydigan taklif

Nashrning ma’lumotlariga ko‘ra, tayyor raketalarni berish o‘rniga, Tramp shu oy boshida Anqarada bo‘lib o‘tgan muzokaralar chog‘ida Zelenskiyga Ukrainaga Patriot tutib oluvchilarini o‘zi ishlab chiqarish uchun litsenziya berishga va’da bergan.

Biroq, ekspertlarning ta’kidlashicha, Ukraina texnologiya va zarur ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish uchun ko‘p yillar davomida seriyali ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yolmaydi. Bu esa joriy qish mavsumidagi mudofaa ehtiyojlarini qondirmaydi.

Diplomatik chalkashlik: Kim rozi bo‘ldi va kim ikkilanmoqda?

Patriot texnologiyasini uzatish masalasi atrofida diplomatik chalkashliklar ham kuzatilmoqda. Oq uydagi uchrashuvdan ikki kun o‘tib, Vladimir Zelenskiy Amerika rahbari Kiyevga texnologiyani uzatishga rozi bo‘lganini da’vo qilgan edi.

Biroq, Britaniyaning Finansial Times gazetasiga bergan avvalgi intervyusida Tramp butunlay boshqacha manzarani tasvirlagan. U AQSH Ukrainaga Patriot zenit raketalarini ishlab chiqarish uchun litsenziya berish-bermasligiga "hali ishonchim komil emasligini" aytgan, ammo Vashington "bu masalani ko‘rib chiqayotganini" ta’kidlagan.

Tramp va Zelenskiy o‘rtasidagi Patriot kelishmovchiligi tahlili

Masala / Ma’lumot

Tafsilotlar va Natija

Ukrainaning so‘rovi

Bu qishda mudofaa uchun 300 ta Patriot raketasi

Trampning javobi (Antlantic bo‘yicha)

Rad javobi

Tavsiya etilgan muqobil

Raketa ishlab chiqarish uchun litsenziya

Muqobil taklifning bahosi

Ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun yillar kerak bo‘ladi

Texnologiya transferi holati

Zelenskiy: "Rozi bo‘lindi"; Tramp: "Hali ishonchim komil emas"

Xulosa va Tahlil: Strategik noaniqlik davri

Trampning tayyor raketalarni berishdan bosh tortishi va o‘rniga uzoq muddatli litsenziyani taklif qilishi (uning Finansial Timesga bergan bayonotiga ko‘ra, bu ham hali aniq emas), AQSHning Ukrainaga harbiy yordam siyosatida jiddiy o‘zgarishlar bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi. Tramp AQSHning qimmatbaho arsenalini kamaytirishni istamaydi va Kiyevni ko‘proq o‘ziga tayanishga undamoqda.

Taklif etilayotgan litsenziya, agar bu amalga oshsa ham, uzoq muddatli yechim bo‘lishi mumkin, ammo bugungi kunda Rossiyaning raketa hujumlaridan Ukrainani himoya qilishda yordam bermaydi. Zelenskiy va Trampning bayonotlari o‘rtasidagi tafovut esa Kiyev va Vashington o‘rtasidagi bo‘lajak munosabatlarda ishonch va muloqot borasida savollar tug‘diradi. Ukraina uchun bu qish juda og‘ir kechishi xavfi ortdi.

Ushbu muhim geosiyosiy xabarni do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik AQSHning Ukrainaga yordamidagi bu yangi burilish haqida bilishni xohlashi mumkin.

Sizningcha, Trampning litsenziya berish taklifi Ukraina uchun foydalimi yoki bu shunchaki vaqtni paysalga solishmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiOddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiBugun, 18:38Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiNyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiBugun, 18:32Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiBugun, 18:30Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiDunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiBugun, 17:04Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiShov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiBugun, 14:17Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda