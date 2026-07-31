Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdi
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning shu qishda foydalanish uchun Patriot havo mudofaa tizimlari uchun 300 ta tutib oluvchi raketalarni yetkazib berish haqidagi so‘rovini rad etdi. Bu haqda Antlantic nashri manbalarga tayanib xabar berdi. Bu Kiyevning energetika infratuzilmasini ballistik raketalardan himoya qilish rejalariga jiddiy zarba bo‘lishi mumkin.
Tayyor raketalar o‘rniga litsenziya: Muammoni hal etmaydigan taklif
Nashrning ma’lumotlariga ko‘ra, tayyor raketalarni berish o‘rniga, Tramp shu oy boshida Anqarada bo‘lib o‘tgan muzokaralar chog‘ida Zelenskiyga Ukrainaga Patriot tutib oluvchilarini o‘zi ishlab chiqarish uchun litsenziya berishga va’da bergan.
Biroq, ekspertlarning ta’kidlashicha, Ukraina texnologiya va zarur ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish uchun ko‘p yillar davomida seriyali ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yolmaydi. Bu esa joriy qish mavsumidagi mudofaa ehtiyojlarini qondirmaydi.
Diplomatik chalkashlik: Kim rozi bo‘ldi va kim ikkilanmoqda?
Patriot texnologiyasini uzatish masalasi atrofida diplomatik chalkashliklar ham kuzatilmoqda. Oq uydagi uchrashuvdan ikki kun o‘tib, Vladimir Zelenskiy Amerika rahbari Kiyevga texnologiyani uzatishga rozi bo‘lganini da’vo qilgan edi.
Biroq, Britaniyaning Finansial Times gazetasiga bergan avvalgi intervyusida Tramp butunlay boshqacha manzarani tasvirlagan. U AQSH Ukrainaga Patriot zenit raketalarini ishlab chiqarish uchun litsenziya berish-bermasligiga "hali ishonchim komil emasligini" aytgan, ammo Vashington "bu masalani ko‘rib chiqayotganini" ta’kidlagan.
Tramp va Zelenskiy o‘rtasidagi Patriot kelishmovchiligi tahlili
Masala / Ma’lumot
Tafsilotlar va Natija
Ukrainaning so‘rovi
Bu qishda mudofaa uchun 300 ta Patriot raketasi
Trampning javobi (Antlantic bo‘yicha)
Rad javobi
Tavsiya etilgan muqobil
Raketa ishlab chiqarish uchun litsenziya
Muqobil taklifning bahosi
Ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun yillar kerak bo‘ladi
Texnologiya transferi holati
Zelenskiy: "Rozi bo‘lindi"; Tramp: "Hali ishonchim komil emas"
Xulosa va Tahlil: Strategik noaniqlik davri
Trampning tayyor raketalarni berishdan bosh tortishi va o‘rniga uzoq muddatli litsenziyani taklif qilishi (uning Finansial Timesga bergan bayonotiga ko‘ra, bu ham hali aniq emas), AQSHning Ukrainaga harbiy yordam siyosatida jiddiy o‘zgarishlar bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi. Tramp AQSHning qimmatbaho arsenalini kamaytirishni istamaydi va Kiyevni ko‘proq o‘ziga tayanishga undamoqda.
Taklif etilayotgan litsenziya, agar bu amalga oshsa ham, uzoq muddatli yechim bo‘lishi mumkin, ammo bugungi kunda Rossiyaning raketa hujumlaridan Ukrainani himoya qilishda yordam bermaydi. Zelenskiy va Trampning bayonotlari o‘rtasidagi tafovut esa Kiyev va Vashington o‘rtasidagi bo‘lajak munosabatlarda ishonch va muloqot borasida savollar tug‘diradi. Ukraina uchun bu qish juda og‘ir kechishi xavfi ortdi.
Ushbu muhim geosiyosiy xabarni do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik AQSHning Ukrainaga yordamidagi bu yangi burilish haqida bilishni xohlashi mumkin.
Sizningcha, Trampning litsenziya berish taklifi Ukraina uchun foydalimi yoki bu shunchaki vaqtni paysalga solishmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…