Ugreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdi

·20·Texno
Ugreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdi
Qisqacha

Ugreen kompaniyasi ixbt.com ma'lumotiga ko'ra o'z tarixidagi eng mukammal yechim bo'lgan 95127 katalog raqamli Nexode Pro 160 W zaryad moslamasini taqdim etdi. GaNInfinity texnologiyasi asosida yaratilgan mazkur qurilmaning o'lchamlari 82 × 36.5 × 73 millimetrni, og'irligi esa taxminan 310 grammni tashkil qiladi. Qurilma ikkita USB-C porti, bitta USB-A porti va uzunligi 70 santimetrgacha bo'lgan o'rnatilgan chiqariladigan USB-C kabeli bilan jihozlangan.

Zaryadlash qurilmalari bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Ugreen kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor va kuchli mahsulotini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Nexode Pro 160 W (katalog raqami 95127) modeli brend tarixidagi eng mukammal yechim sifatida eʼtirof etilmoqda. Mazkur qurilma nafaqat yuqori quvvati, balki zamonaviy texnologiyalari va aqlli funksiyalari bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi zaryadlash moslamasi kompaniyaning maxsus GaNInfinity texnologiyasi asosida yaratilgan boʻlib, u ixcham oʻlchamlarda rekord darajadagi quvvatni taʼminlash imkonini beradi. Ugreen Nexode Pro 160 W oʻlchamlari 82 × 36.5 × 73 milligetrni tashkil etib, uning ogʻirligi taxminan 310 grammni tashkil qiladi. Bu esa bunday quvvatdagi qurilma uchun juda maqbul koʻrsatkich hisoblanadi.

Imkoniyatlar va portlar xilma-xilligi

Qurilma bir nechta ulanish nuqtalari bilan jihozlangan boʻlib, ular orasida ikkita USB-C porti, bitta USB-A porti va eng muhimi — uzunligi 70 santimetrgacha boʻlgan oʻrnatilgan chiqariladigan USB-C kabeli mavjud. Ushbu kabel sakkiz xil holatda qulay tarzda mahkamlanishi mumkin.

Qurilmaning umumiy maksimal chiqish quvvati 160 vattga yetadi. Bunda oʻrnatilgan kabel va asosiy USB Type-C porti 140 vattgacha quvvat uzatishga qodir. Ikkinchi USB-C porti 100 vattgacha, USB Type-A porti esa 22.5 vattgacha quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi.

Aqlli boshqaruv va zamonaviy texnologiyalar

Nexode Pro modeli zamonaviy tezkor zaryadlash standartlarining aksariyatini, jumladan USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP va UFCS protokollarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni istalgan zamonaviy gadjet uchun universal yechimga aylantiradi.

Qurilmaning yana bir muhim afzalligi Ugreen Connect ilovasi orqali masofadan boshqarish imkoniyatidir. Wi-Fi va Bluetooth texnologiyalari yordamida smartfonga ulangan zaryad moslamasining parametrlarini masofadan kuzatish, quvvat sozlamalarini oʻzgartirish, himoya oʻchirish funksiyalarini faollashtirish va dasturiy taʼminotni yangilab borish mumkin.

Shuningdek, korpusda rangli displey mavjud boʻlib, u real vaqt rejimida joriy quvvat, kuchlanish, tok kuchi, harorat va umumiy holat kabi asosiy koʻrsatkichlarni koʻrsatib turadi. Hozirda ushbu ilgʻor gadjet savdoga chiqarilgan boʻlib, uning tavsiya etilgan narxi 149 dollarni tashkil qiladi, biroq dastlabki savdo kunlarida 20 foizlik chegirma taqdim etilmoqda.

UgreenNexode ProZaryadlash qurilmasiGaN texnologiyasiSmart gadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55Ostonada Yandex robot-kuryerlari yordamida yetkazib berish boshlandiOstonada Yandex robot-kuryerlari yordamida yetkazib berish boshlandiBugun, 18:55Alfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdiAlfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdiBugun, 17:51Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiRyan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 17:26Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiBugun, 16:51Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiBugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi