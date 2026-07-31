Ugreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdi
Ugreen kompaniyasi ixbt.com ma'lumotiga ko'ra o'z tarixidagi eng mukammal yechim bo'lgan 95127 katalog raqamli Nexode Pro 160 W zaryad moslamasini taqdim etdi. GaNInfinity texnologiyasi asosida yaratilgan mazkur qurilmaning o'lchamlari 82 × 36.5 × 73 millimetrni, og'irligi esa taxminan 310 grammni tashkil qiladi. Qurilma ikkita USB-C porti, bitta USB-A porti va uzunligi 70 santimetrgacha bo'lgan o'rnatilgan chiqariladigan USB-C kabeli bilan jihozlangan.
Zaryadlash qurilmalari bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Ugreen kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor va kuchli mahsulotini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Nexode Pro 160 W (katalog raqami 95127) modeli brend tarixidagi eng mukammal yechim sifatida eʼtirof etilmoqda. Mazkur qurilma nafaqat yuqori quvvati, balki zamonaviy texnologiyalari va aqlli funksiyalari bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi zaryadlash moslamasi kompaniyaning maxsus GaNInfinity texnologiyasi asosida yaratilgan boʻlib, u ixcham oʻlchamlarda rekord darajadagi quvvatni taʼminlash imkonini beradi. Ugreen Nexode Pro 160 W oʻlchamlari 82 × 36.5 × 73 milligetrni tashkil etib, uning ogʻirligi taxminan 310 grammni tashkil qiladi. Bu esa bunday quvvatdagi qurilma uchun juda maqbul koʻrsatkich hisoblanadi.
Imkoniyatlar va portlar xilma-xilligiQurilma bir nechta ulanish nuqtalari bilan jihozlangan boʻlib, ular orasida ikkita USB-C porti, bitta USB-A porti va eng muhimi — uzunligi 70 santimetrgacha boʻlgan oʻrnatilgan chiqariladigan USB-C kabeli mavjud. Ushbu kabel sakkiz xil holatda qulay tarzda mahkamlanishi mumkin.
Qurilmaning umumiy maksimal chiqish quvvati 160 vattga yetadi. Bunda oʻrnatilgan kabel va asosiy USB Type-C porti 140 vattgacha quvvat uzatishga qodir. Ikkinchi USB-C porti 100 vattgacha, USB Type-A porti esa 22.5 vattgacha quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi.
Aqlli boshqaruv va zamonaviy texnologiyalarNexode Pro modeli zamonaviy tezkor zaryadlash standartlarining aksariyatini, jumladan USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP va UFCS protokollarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni istalgan zamonaviy gadjet uchun universal yechimga aylantiradi.
Qurilmaning yana bir muhim afzalligi Ugreen Connect ilovasi orqali masofadan boshqarish imkoniyatidir. Wi-Fi va Bluetooth texnologiyalari yordamida smartfonga ulangan zaryad moslamasining parametrlarini masofadan kuzatish, quvvat sozlamalarini oʻzgartirish, himoya oʻchirish funksiyalarini faollashtirish va dasturiy taʼminotni yangilab borish mumkin.
Shuningdek, korpusda rangli displey mavjud boʻlib, u real vaqt rejimida joriy quvvat, kuchlanish, tok kuchi, harorat va umumiy holat kabi asosiy koʻrsatkichlarni koʻrsatib turadi. Hozirda ushbu ilgʻor gadjet savdoga chiqarilgan boʻlib, uning tavsiya etilgan narxi 149 dollarni tashkil qiladi, biroq dastlabki savdo kunlarida 20 foizlik chegirma taqdim etilmoqda.
…