Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkin
Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Tesla kompaniyasi SpaceX bilan kutilayotgan qoʻshilish jarayonini tezlashtirish maqsadida oʻzining Xitoydagi butun biznesini ajratib yuborish yoki sotish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Mazkur qadam global avtomobilsozlik bozorida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻlishi va kompaniya tuzilmasini tubdan qayta shakllantirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nashrning oʻz manbalariga tayanib yozishicha, Tesla rahbariyatining ayrim vakillariga Xitoydagi aktivlarni alohida tarmoqqa ajratish, sotish yoki hatto yopish ssenariylariga tayyorgarlik koʻrish boʻyicha koʻrsatma berilgan. Bu jarayon spin-off shaklida juda tez amalga oshirilishi ehtimoli bor, chunki bosh direktori Elon Musk avvalroq Tayvan atrofidagi ehtimoliy geosiyosiy vaziyatlar tufayli shunday boʻlinishga tayyor turishni vazifa qilib qoʻygan edi.
SpaceX bilan integratsiya va xavfsizlik talablariXitoy bozorini global operatsiyalardan ajratish Teslaʼni SpaceX bilan birlashtirish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda. Maʼlumki, SpaceX AQSh mudofaa vazirligi uchun pudratchi hisoblanib, fuqarolik va milliy xavfsizlik masalalarida juda qatʼiy qonun-qoidalarga amal qilishi shart. Ushbu talablar kompaniyalar oʻrtasidagi potentsial sinergiyaga toʻsqinlik qiluvchi omillardan biri boʻlib kelayotgan edi.
Shu bilan birga, mazkur qaror Tesla uchun juda katta yon berish va strategik yoʻqotish boʻlishi mumkin. Soʻnggi yillarda Xitoy nafaqat elektromobillar sotiladigan yirik bozor, balki Osiyo mintaqasi va hatto Yevropani ham taʼminlaydigan asosiy ishlab chiqarish markaziga aylangan edi. Xitoydagi gigofabrika kompaniyaning umumiy taʼminot zanjirida hal qiluvchi oʻrin tutadi.
Hozircha mazkur rejaning qachon amalga oshishi yoki aniq qanday shaklda bajarilishi haqida rasmiy bayonot berilmadi. Biroq mazkur xabarlarning oʻziyoq texnologiya va moliya bozorlarida katta qiziqish uygʻotib, tahlilchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
…