Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkin

·0·Texno
Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkin

Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Tesla kompaniyasi SpaceX bilan kutilayotgan qoʻshilish jarayonini tezlashtirish maqsadida oʻzining Xitoydagi butun biznesini ajratib yuborish yoki sotish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Mazkur qadam global avtomobilsozlik bozorida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻlishi va kompaniya tuzilmasini tubdan qayta shakllantirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nashrning oʻz manbalariga tayanib yozishicha, Tesla rahbariyatining ayrim vakillariga Xitoydagi aktivlarni alohida tarmoqqa ajratish, sotish yoki hatto yopish ssenariylariga tayyorgarlik koʻrish boʻyicha koʻrsatma berilgan. Bu jarayon spin-off shaklida juda tez amalga oshirilishi ehtimoli bor, chunki bosh direktori Elon Musk avvalroq Tayvan atrofidagi ehtimoliy geosiyosiy vaziyatlar tufayli shunday boʻlinishga tayyor turishni vazifa qilib qoʻygan edi.

SpaceX bilan integratsiya va xavfsizlik talablari

Xitoy bozorini global operatsiyalardan ajratish Teslaʼni SpaceX bilan birlashtirish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda. Maʼlumki, SpaceX AQSh mudofaa vazirligi uchun pudratchi hisoblanib, fuqarolik va milliy xavfsizlik masalalarida juda qatʼiy qonun-qoidalarga amal qilishi shart. Ushbu talablar kompaniyalar oʻrtasidagi potentsial sinergiyaga toʻsqinlik qiluvchi omillardan biri boʻlib kelayotgan edi.

Shu bilan birga, mazkur qaror Tesla uchun juda katta yon berish va strategik yoʻqotish boʻlishi mumkin. Soʻnggi yillarda Xitoy nafaqat elektromobillar sotiladigan yirik bozor, balki Osiyo mintaqasi va hatto Yevropani ham taʼminlaydigan asosiy ishlab chiqarish markaziga aylangan edi. Xitoydagi gigofabrika kompaniyaning umumiy taʼminot zanjirida hal qiluvchi oʻrin tutadi.

Hozircha mazkur rejaning qachon amalga oshishi yoki aniq qanday shaklda bajarilishi haqida rasmiy bayonot berilmadi. Biroq mazkur xabarlarning oʻziyoq texnologiya va moliya bozorlarida katta qiziqish uygʻotib, tahlilchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

TeslaSpaceXXitoyElon MuskAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ostonada Yandex robot-kuryerlari yordamida yetkazib berish boshlandiOstonada Yandex robot-kuryerlari yordamida yetkazib berish boshlandiBugun, 18:55Ugreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdiUgreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdiBugun, 18:27Alfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdiAlfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdiBugun, 17:51Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiRyan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 17:26Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiBugun, 16:51Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiBugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi