Ostonada Yandex robot-kuryerlari yordamida yetkazib berish boshlandi

·0·Texno
Ostonada Yandex robot-kuryerlari yordamida yetkazib berish boshlandi

Qozogʻiston poytaxti Ostonada shahar aholisi uchun buyurtmalarni avtonom tarzda yetkazib berishga moʻljallangan yangi xizmat test rejimida ishga tushirildi. Qozogʻiston Respublikasi Sunʼiy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha shahar maʼmuriyati, Toshkent shahri politsiya departamenti, «Astana Innovations» aksiyadorlik jamiyati hamda Yandex Qazaqstan kompaniyasi tomonidan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda poytaxtning markaziy «Yesil» tumani aholisi Яндекс Go ilovasining «Lavka» boʻlimida robot-kuryer orqali yetkazib berish xizmatidan bepul foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar. Agar koʻrsatilgan manzil sinov loyihasi zonasiga kiritilgan boʻlsa, foydalanuvchilar buyurtma rasmiylashtirilayotganda oddiy kuryer yoki avtomatik robot-yetkazib beruvchini tanlashlari mumkin boʻladi.

Avtonom harakatlanish va xavfsizlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy avtonom qurilmalar yoʻnalishni mustaqil ravishda tuzadi va ilgʻor navigatsiya tizimlari, kompyuter koʻrish texnologiyalari hamda obyektlarni tanib olish funksiyalari yordamida atrof-muhitni chuqur tahlil qiladi. Mazkur texnologiyalar robotlarga yoʻldagi turli toʻsiqlarni muvaffaqiyatli chetlab oʻtish, piyodalarga yoʻl berish, kerak boʻlganda tezlikni kamaytirish va xavfsiz tarzda toʻxtash imkonini beradi.

Ostonada sinovdan oʻtkazilayotgan robot-kuryerlarning oʻrtacha harakatlanish tezligi soatiga taxminan 6 kilometrni tashkil etadi. Foydalanuvchilar ilova yordamida ushbu aqlli mashinalarning harakatlanish traektoriyasini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin. Avtomobil manzilga yetib kelgach, buyurtmachi smartfon orqali yuk boʻlinmasini ochib, oʻz buyurtmasini qabul qilib oladi.

Xizmat koʻrsatish hududining kengayishi

Mutaxassislarning fikricha, avtomatlashtirilgan kuryerlik xizmatlarining joriy etilishi shaharda logistika jarayonlarini optimallashtirish va tezkorlikni oshirishga xizmat qiladi. Vazirlik vakillarining taʼkidlashicha, loyihaning rivojlanishiga qarab xizmat koʻrsatish hududlari bosqichma-bosqich kengaytirib boriladi.

Jumladan, yaqin kelajakda ushbu robot-yetkazib beruvchilar yordamida buyurtma olish imkoniyati «Nura» tumani aholisi uchun ham ochiq boʻlishi kutilmoqda. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Yandex kompaniyasining robot-kuryerlari Olma-ota shahri markazida ham muvaffaqiyatli ish boshlagani haqida xabar berilgan edi.

YandexOstonaRobot-kuryerAvtomatlashtirishQozogʻiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55Ugreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdiUgreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdiBugun, 18:27Alfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdiAlfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdiBugun, 17:51Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiRyan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 17:26Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiBugun, 16:51Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiBugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi