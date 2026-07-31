Ostonada Yandex robot-kuryerlari yordamida yetkazib berish boshlandi
Qozogʻiston poytaxti Ostonada shahar aholisi uchun buyurtmalarni avtonom tarzda yetkazib berishga moʻljallangan yangi xizmat test rejimida ishga tushirildi. Qozogʻiston Respublikasi Sunʼiy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha shahar maʼmuriyati, Toshkent shahri politsiya departamenti, «Astana Innovations» aksiyadorlik jamiyati hamda Yandex Qazaqstan kompaniyasi tomonidan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi bosqichda poytaxtning markaziy «Yesil» tumani aholisi Яндекс Go ilovasining «Lavka» boʻlimida robot-kuryer orqali yetkazib berish xizmatidan bepul foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar. Agar koʻrsatilgan manzil sinov loyihasi zonasiga kiritilgan boʻlsa, foydalanuvchilar buyurtma rasmiylashtirilayotganda oddiy kuryer yoki avtomatik robot-yetkazib beruvchini tanlashlari mumkin boʻladi.
Avtonom harakatlanish va xavfsizlikixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy avtonom qurilmalar yoʻnalishni mustaqil ravishda tuzadi va ilgʻor navigatsiya tizimlari, kompyuter koʻrish texnologiyalari hamda obyektlarni tanib olish funksiyalari yordamida atrof-muhitni chuqur tahlil qiladi. Mazkur texnologiyalar robotlarga yoʻldagi turli toʻsiqlarni muvaffaqiyatli chetlab oʻtish, piyodalarga yoʻl berish, kerak boʻlganda tezlikni kamaytirish va xavfsiz tarzda toʻxtash imkonini beradi.
Ostonada sinovdan oʻtkazilayotgan robot-kuryerlarning oʻrtacha harakatlanish tezligi soatiga taxminan 6 kilometrni tashkil etadi. Foydalanuvchilar ilova yordamida ushbu aqlli mashinalarning harakatlanish traektoriyasini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin. Avtomobil manzilga yetib kelgach, buyurtmachi smartfon orqali yuk boʻlinmasini ochib, oʻz buyurtmasini qabul qilib oladi.
Xizmat koʻrsatish hududining kengayishiMutaxassislarning fikricha, avtomatlashtirilgan kuryerlik xizmatlarining joriy etilishi shaharda logistika jarayonlarini optimallashtirish va tezkorlikni oshirishga xizmat qiladi. Vazirlik vakillarining taʼkidlashicha, loyihaning rivojlanishiga qarab xizmat koʻrsatish hududlari bosqichma-bosqich kengaytirib boriladi.
Jumladan, yaqin kelajakda ushbu robot-yetkazib beruvchilar yordamida buyurtma olish imkoniyati «Nura» tumani aholisi uchun ham ochiq boʻlishi kutilmoqda. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Yandex kompaniyasining robot-kuryerlari Olma-ota shahri markazida ham muvaffaqiyatli ish boshlagani haqida xabar berilgan edi.
…