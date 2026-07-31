Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandi
Ukraina Qurolli Kuchlari (UQK) frontda mutlaqo yangi va masofali qurol turidan foydalanishni boshladi. Gap Gollandiya texnologiyasi asosida yaratilgan Ruta Block 1 qanotli raketalari haqida bormoqda. Amerikaning nufuzli harbiy portallari ushbu qurolning jangovar sharoitda ilk bor qo‘llanilganini tasdiqlamoqda.
Zamin.uz ushbu yangi raketaning texnik imkoniyatlari va urush ketishiga ta’siri haqida batafsil ma’lumot beradi.
Faktorlar va suratlar: Rossiya Telegram kanallarida nimalar ko‘rsatildi?
Rossiya havo mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan yoki qulab tushgan raketa qoldiqlarining fotosuratlari Rossiyaning bir qator harbiy Telegram kanallarida keng tarqaldi. Chop etilgan suratlarda raketaning korpusi, ichki elektron qismlari va dum tomoni aniq ko‘rinib turibdi.
Amerikaning harbiy mavzularga ixtisoslashgan The War Zone (TWZ) portali tahlilchilari ushbu suratlarni o‘rganib chiqib, ularni Gollandiyaning Destinus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Ruta Block 1 raketasi sifatida aniqladilar. Ekpertlarning fikriga ko‘ra, bu ushbu qurolning urushda ommaviy ravishda qo‘llanilganining ilk isbotidir.
Zarbaning aniq joylashuvi va nishoni hozircha noma’lumligicha qolmoqda.
«Ruta Block 1» — bu nima va u qanchalik xavfli?
Ruta — bu ancha katta masofani bosib o‘tishga qodir bo‘lgan zamonaviy qanotli raketa. Uning texnik ko‘rsatkichlari Ukrainaga Rossiyaning ichki hududlaridagi muhim nishonlarni urish imkonini beradi.
Asosiy texnik imkoniyatlar:
Uchish masofasi: 300 kilometrdan ortiq. Bu masofa front chizig‘idan ancha uzoqda joylashgan Rossiya harbiy bazalari, aerodromlari va logistika markazlariga yetib borish imkonini beradi.
Jangovar kallak og‘irligi: 150 kilogrammgacha. Bunday quvvat yirik infratuzilma obyektlariga jiddiy zarar yetkazish uchun yetarli.
Boshqaruv tizimi: Raketa nishonga aniq tegishi uchun uchta tizimdan foydalanadi — inersional (avtonom), sun’iy yo‘ldosh (GPS) va vizual (kamera orqali yer yuzini tanish). Bu uni elektron urush vositalariga nisbatan bardoshliroq qiladi.
Kengaytirish rejalari: Kelajakdagi «Block 2» va «Block 3» super-variantlari
«Destinus» kompaniyasi faqat «Block 1» bilan to‘xtab qolmoqchi emas. Hozirda raketaning yanada qudratliroq va uzoqqa uchadigan variantlari ustida ish olib borilmoqda. Ular Ukrainaning zarba berish salohiyatini keskin oshirishi mumkin.
Kelajakdagi variantlar:
Ruta Block 2:
Masofa: 800 km (Rossiyaning chuqur ichkarisiga yetib boradi).
Jangovar kallak: 250 kg (yanada kuchliroq portlash).
Ruta Block 3:
Masofa: 2000 km (ba’zi Rossiya strategik obyektlariga yetib borishi mumkin).
Jangovar kallak: 550 kg (eng og‘ir nishonlarni yo‘q qilish uchun).
«Ruta» raketasining turli variantlari taqqoslama jadvali
Raketa varianti
Masofa (km)
Jangovar kallak og‘irligi (kg)
Holati
Ruta Block 1
300+
150
Jangovar qo‘llanilishda
Ruta Block 2
800
250
Ishlab chiqilmoqda
Ruta Block 3
2000
550
Ishlab chiqilmoqda
Xulosa: Urush dalasidagi tarixiy burilish
Ukrainaning «Ruta» qanotli raketalaridan foydalanishi frontdagi vaziyatni tubdan o‘zgartirishi mumkin. Bu Ukraina harbiy-sanoat majmuasining (xorijiy hamkorlar bilan birga) Rossiyaning havo mudofaasi uchun kutilmagan va qiyin ushlanadigan yangi turdagi masofali qurollarni yarata olayotganidan dalolat beradi. Agar kelajakdagi «Block 2» va «Block 3» variantlari ham muvaffaqiyatli sinovdan o‘tsa va yetkazib berilsa, Ukraina mojaroning geosiyosiy va harbiy dinamikasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadigan strategik zarba berish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Ushbu muhim harbiy xabarni do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik urushdagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.
Sizningcha, yangi «Ruta» raketalari urush ketishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Rossiya bunga qanday javob qaytarishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Manba: TWZ portali va Telegram kanallari xabarlari asosida.
…