Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandi

·0·Dunyo
Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandi

Ukraina Qurolli Kuchlari (UQK) frontda mutlaqo yangi va masofali qurol turidan foydalanishni boshladi. Gap Gollandiya texnologiyasi asosida yaratilgan Ruta Block 1 qanotli raketalari haqida bormoqda. Amerikaning nufuzli harbiy portallari ushbu qurolning jangovar sharoitda ilk bor qo‘llanilganini tasdiqlamoqda.

Zamin.uz ushbu yangi raketaning texnik imkoniyatlari va urush ketishiga ta’siri haqida batafsil ma’lumot beradi.

Faktorlar va suratlar: Rossiya Telegram kanallarida nimalar ko‘rsatildi?

Rossiya havo mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan yoki qulab tushgan raketa qoldiqlarining fotosuratlari Rossiyaning bir qator harbiy Telegram kanallarida keng tarqaldi. Chop etilgan suratlarda raketaning korpusi, ichki elektron qismlari va dum tomoni aniq ko‘rinib turibdi.

Amerikaning harbiy mavzularga ixtisoslashgan The War Zone (TWZ) portali tahlilchilari ushbu suratlarni o‘rganib chiqib, ularni Gollandiyaning Destinus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Ruta Block 1 raketasi sifatida aniqladilar. Ekpertlarning fikriga ko‘ra, bu ushbu qurolning urushda ommaviy ravishda qo‘llanilganining ilk isbotidir.

Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandi

Zarbaning aniq joylashuvi va nishoni hozircha noma’lumligicha qolmoqda.

«Ruta Block 1» — bu nima va u qanchalik xavfli?

Ruta — bu ancha katta masofani bosib o‘tishga qodir bo‘lgan zamonaviy qanotli raketa. Uning texnik ko‘rsatkichlari Ukrainaga Rossiyaning ichki hududlaridagi muhim nishonlarni urish imkonini beradi.

Asosiy texnik imkoniyatlar:

  • Uchish masofasi: 300 kilometrdan ortiq. Bu masofa front chizig‘idan ancha uzoqda joylashgan Rossiya harbiy bazalari, aerodromlari va logistika markazlariga yetib borish imkonini beradi.

  • Jangovar kallak og‘irligi: 150 kilogrammgacha. Bunday quvvat yirik infratuzilma obyektlariga jiddiy zarar yetkazish uchun yetarli.

  • Boshqaruv tizimi: Raketa nishonga aniq tegishi uchun uchta tizimdan foydalanadi — inersional (avtonom), sun’iy yo‘ldosh (GPS) va vizual (kamera orqali yer yuzini tanish). Bu uni elektron urush vositalariga nisbatan bardoshliroq qiladi.

Kengaytirish rejalari: Kelajakdagi «Block 2» va «Block 3» super-variantlari

«Destinus» kompaniyasi faqat «Block 1» bilan to‘xtab qolmoqchi emas. Hozirda raketaning yanada qudratliroq va uzoqqa uchadigan variantlari ustida ish olib borilmoqda. Ular Ukrainaning zarba berish salohiyatini keskin oshirishi mumkin.

Kelajakdagi variantlar:

  1. Ruta Block 2:

    • Masofa: 800 km (Rossiyaning chuqur ichkarisiga yetib boradi).

    • Jangovar kallak: 250 kg (yanada kuchliroq portlash).

  2. Ruta Block 3:

    • Masofa: 2000 km (ba’zi Rossiya strategik obyektlariga yetib borishi mumkin).

    • Jangovar kallak: 550 kg (eng og‘ir nishonlarni yo‘q qilish uchun).

«Ruta» raketasining turli variantlari taqqoslama jadvali

Raketa varianti

Masofa (km)

Jangovar kallak og‘irligi (kg)

Holati

Ruta Block 1

300+

150

Jangovar qo‘llanilishda

Ruta Block 2

800

250

Ishlab chiqilmoqda

Ruta Block 3

2000

550

Ishlab chiqilmoqda

Xulosa: Urush dalasidagi tarixiy burilish

Ukrainaning «Ruta» qanotli raketalaridan foydalanishi frontdagi vaziyatni tubdan o‘zgartirishi mumkin. Bu Ukraina harbiy-sanoat majmuasining (xorijiy hamkorlar bilan birga) Rossiyaning havo mudofaasi uchun kutilmagan va qiyin ushlanadigan yangi turdagi masofali qurollarni yarata olayotganidan dalolat beradi. Agar kelajakdagi «Block 2» va «Block 3» variantlari ham muvaffaqiyatli sinovdan o‘tsa va yetkazib berilsa, Ukraina mojaroning geosiyosiy va harbiy dinamikasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadigan strategik zarba berish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Ushbu muhim harbiy xabarni do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik urushdagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.

Sizningcha, yangi «Ruta» raketalari urush ketishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Rossiya bunga qanday javob qaytarishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Manba: TWZ portali va Telegram kanallari xabarlari asosida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiPokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:30Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiEkvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiBugun, 13:27Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiOnasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiBugun, 13:02Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiTarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiBugun, 13:01Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda