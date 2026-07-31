Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldi
Oddiy Wi-Fi tarmog‘i faqat internetga ulanish vositasi emasligi ma’lum bo‘ldi. Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi texnologiya insonni Wi-Fi signallari orqali, hatto devor ortida turgan holda ham yuqori aniqlik bilan ajratib olish imkonini berishi aniqlandi.
Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, tizim insonning yurish uslubi, harakat dinamikasi va tanasining Wi-Fi to‘lqinlariga ko‘rsatadigan ta’sirini tahlil qiladi. Har bir odamning harakati o‘ziga xos bo‘lgani uchun signallarda ham takrorlanmas «raqamli iz» hosil bo‘ladi. Sun’iy intellekt aynan shu ma’lumotlarni qayta ishlab, shaxsni boshqalardan farqlaydi.
Sinovlar davomida texnologiya insonlarni jismoniy aloqa yoki kameralarsiz ham juda yuqori aniqlikda tanib olgan. Mutaxassislar bu usul xavfsizlik tizimlari, aqlli uylar, tibbiy kuzatuv va favqulodda holatlarda qutqaruv xizmatlari uchun katta imkoniyatlar ochishini ta’kidlamoqda.
Shu bilan birga, texnologiya maxfiylik bilan bog‘liq savollarni ham kun tartibiga olib chiqdi. Ekspertlar bunday imkoniyatlardan foydalanishda shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va aniq huquqiy me’yorlarni ishlab chiqish muhimligini qayd etmoqda.
Olimlarning fikricha, Wi-Fi signallari orqali insonlarni aniqlash texnologiyasi hozircha tadqiqot bosqichida bo‘lsa-da, kelajakda xavfsizlik va raqamli xizmatlar sohasida keng qo‘llanilishi mumkin. Bu esa oddiy internet tarmog‘i kutilmagan darajada yangi vazifalarni bajarishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
…