Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldi

·0·Dunyo
Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldi

Oddiy Wi-Fi tarmog‘i faqat internetga ulanish vositasi emasligi ma’lum bo‘ldi. Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi texnologiya insonni Wi-Fi signallari orqali, hatto devor ortida turgan holda ham yuqori aniqlik bilan ajratib olish imkonini berishi aniqlandi.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, tizim insonning yurish uslubi, harakat dinamikasi va tanasining Wi-Fi to‘lqinlariga ko‘rsatadigan ta’sirini tahlil qiladi. Har bir odamning harakati o‘ziga xos bo‘lgani uchun signallarda ham takrorlanmas «raqamli iz» hosil bo‘ladi. Sun’iy intellekt aynan shu ma’lumotlarni qayta ishlab, shaxsni boshqalardan farqlaydi.

Sinovlar davomida texnologiya insonlarni jismoniy aloqa yoki kameralarsiz ham juda yuqori aniqlikda tanib olgan. Mutaxassislar bu usul xavfsizlik tizimlari, aqlli uylar, tibbiy kuzatuv va favqulodda holatlarda qutqaruv xizmatlari uchun katta imkoniyatlar ochishini ta’kidlamoqda.

Shu bilan birga, texnologiya maxfiylik bilan bog‘liq savollarni ham kun tartibiga olib chiqdi. Ekspertlar bunday imkoniyatlardan foydalanishda shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va aniq huquqiy me’yorlarni ishlab chiqish muhimligini qayd etmoqda.

Olimlarning fikricha, Wi-Fi signallari orqali insonlarni aniqlash texnologiyasi hozircha tadqiqot bosqichida bo‘lsa-da, kelajakda xavfsizlik va raqamli xizmatlar sohasida keng qo‘llanilishi mumkin. Bu esa oddiy internet tarmog‘i kutilmagan darajada yangi vazifalarni bajarishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiNyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiBugun, 18:32Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiBugun, 18:30Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiDunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiBugun, 17:04Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiShov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiBugun, 14:17Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiPokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda