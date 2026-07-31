Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqati

·33·Dunyo
Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqati
Qisqacha

Shotlandiyaning Markaziy pasttekisligida joylashgan Alloa shahri internet foydalanuvchilari tomonidan Yer yuzidagi eng tushkun va do‘zaxning bir bo‘lagi sifatida qattiq tanqid qilindi. Shunga qaramay, ko‘plab shotlandiyaliklar bu hududni yashash va sayohat qilish uchun munosib maskan deb hisoblaydi.

Shotlandiya dunyo miqyosida asosan Edinburg va Glazgo kabi yirik shaharlari, shuningdek, Skay oroli singari go‘zal manzaralari bilan mashhur. Biroq mamlakat hududida joylashgan ko‘plab shaharcha va qishloqlar ham o‘ziga xos tarixi, tabiati va madaniy merosi bilan e’tiborga loyiq hisoblanadi.

Albatta, har qanday hududning ijobiy jihatlari bo‘lgani kabi, uni tanqid qiluvchilar ham uchraydi. Ayrim shotlandiyaliklar hatto o‘z tug‘ilib o‘sgan shaharlari haqida internet orqali keskin fikrlar bildirishadi.

Yaqinda Daily Record nashri ILiveHere saytida bir foydalanuvchi Glazgo yaqinidagi Ist-Kilbrayd shahrini “do‘zaxning bir bo‘lagi” deb ataganini yoritgan edi. Xuddi shunday tanqidlarga duch kelgan yana bir shahar esa Klakmannanshir hududidagi Alloa bo‘ldi.

Do‘konlar bilan o‘ralgan toshli ko‘chada bir nechta odam yuribdi.

Shotlandiyaning Markaziy pasttekisligida joylashgan Alloa shahri Stirlingdan taxminan 10 kilometr, Danfermlindan esa qariyb 21 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bugungi kunda u tarixiy binolari, diqqatga sazovor me’moriy obidalari, mustaqil do‘konlari, mahalliy tadbirkorlik obyektlari hamda mashhur ovqatlanish maskanlari bilan tanilgan gavjum shaharlardan biri hisoblanadi.

Shunga qaramay, ILiveHere saytida o‘zini mahalliy aholi sifatida tanishtirgan muallif Alloani “ehtimol, Yer yuzidagi eng tushkun joy” deb atagan. Uning fikricha, shahar “jamiyatning kichik chiqindixonasi”ni eslatadi va bu yerda pablar hamda bukmekerlik shoxobchalaridan boshqa deyarli hech narsa yo‘q.

Muallif hatto: “Nega odamlar bunday joyda yashashini tushunish qiyin. Shahar go‘yo zombilar haqidagi apokaliptik film sahnasini eslatadi”, deya keskin munosabat bildirgan.

Biroq bu fikrga hamma ham qo‘shilmaydi. Aksincha, ko‘plab shotlandiyaliklar Alloani yashash va sayohat qilish uchun munosib shaharlardan biri deb hisoblaydi. Uning boy sanoat tarixi, qadimiy yodgorliklari, go‘zal sayr maskanlari va tabiiy manzaralari mehmonlarni o‘ziga jalb qilib kelmoqda.

Hozirda taxminan 14,5 ming aholi yashaydigan Alloa o‘tmishda Shotlandiyaning muhim sanoat markazlaridan biri bo‘lgan. XVIII asrdagi sanoat inqilobi davrida shahar junchilik, to‘qimachilik, shishasozlik, pivochilik va boshqa sohalardagi taraqqiyoti bilan mashhur bo‘lgan.

Tog‘lar poyida joylashgan eski shahar binolari va g‘ishtli mo‘ri.

Shaharning eng mashhur tarixiy inshootlaridan biri — Alloa minorasi hisoblanadi. Mutaxassislar uning qurilishi XVI asr boshlariga to‘g‘ri kelishini ta’kidlaydi. Ilk bor muhim parom yo‘lini qo‘riqlash maqsadida barpo etilgan mazkur minora bugungi kunda turistik maskan sifatida faoliyat yuritib, mehmonlarga nafis intererlar va yuqori qismidagi keng panoramali manzaralarni taqdim etadi.

Shunday qilib, ba’zi internet foydalanuvchilari Alloani qattiq tanqid qilgan bo‘lsa-da, shaharning tarixi, diqqatga sazovor maskanlari va o‘ziga xos muhiti uni ko‘plab insonlar uchun jozibador manzilga aylantirib kelmoqda.

ScotlandEdinburghGlasgowEast KilbrideAlloa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiShov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiBugun, 14:17Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiPokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:30Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiEkvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiBugun, 13:27Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiOnasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiBugun, 13:02Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiTarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiBugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda