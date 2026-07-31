Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqati
Shotlandiyaning Markaziy pasttekisligida joylashgan Alloa shahri internet foydalanuvchilari tomonidan Yer yuzidagi eng tushkun va do‘zaxning bir bo‘lagi sifatida qattiq tanqid qilindi. Shunga qaramay, ko‘plab shotlandiyaliklar bu hududni yashash va sayohat qilish uchun munosib maskan deb hisoblaydi.
Shotlandiya dunyo miqyosida asosan Edinburg va Glazgo kabi yirik shaharlari, shuningdek, Skay oroli singari go‘zal manzaralari bilan mashhur. Biroq mamlakat hududida joylashgan ko‘plab shaharcha va qishloqlar ham o‘ziga xos tarixi, tabiati va madaniy merosi bilan e’tiborga loyiq hisoblanadi.
Albatta, har qanday hududning ijobiy jihatlari bo‘lgani kabi, uni tanqid qiluvchilar ham uchraydi. Ayrim shotlandiyaliklar hatto o‘z tug‘ilib o‘sgan shaharlari haqida internet orqali keskin fikrlar bildirishadi.
Yaqinda Daily Record nashri ILiveHere saytida bir foydalanuvchi Glazgo yaqinidagi Ist-Kilbrayd shahrini “do‘zaxning bir bo‘lagi” deb ataganini yoritgan edi. Xuddi shunday tanqidlarga duch kelgan yana bir shahar esa Klakmannanshir hududidagi Alloa bo‘ldi.
Shotlandiyaning Markaziy pasttekisligida joylashgan Alloa shahri Stirlingdan taxminan 10 kilometr, Danfermlindan esa qariyb 21 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bugungi kunda u tarixiy binolari, diqqatga sazovor me’moriy obidalari, mustaqil do‘konlari, mahalliy tadbirkorlik obyektlari hamda mashhur ovqatlanish maskanlari bilan tanilgan gavjum shaharlardan biri hisoblanadi.
Shunga qaramay, ILiveHere saytida o‘zini mahalliy aholi sifatida tanishtirgan muallif Alloani “ehtimol, Yer yuzidagi eng tushkun joy” deb atagan. Uning fikricha, shahar “jamiyatning kichik chiqindixonasi”ni eslatadi va bu yerda pablar hamda bukmekerlik shoxobchalaridan boshqa deyarli hech narsa yo‘q.
Muallif hatto: “Nega odamlar bunday joyda yashashini tushunish qiyin. Shahar go‘yo zombilar haqidagi apokaliptik film sahnasini eslatadi”, deya keskin munosabat bildirgan.
Biroq bu fikrga hamma ham qo‘shilmaydi. Aksincha, ko‘plab shotlandiyaliklar Alloani yashash va sayohat qilish uchun munosib shaharlardan biri deb hisoblaydi. Uning boy sanoat tarixi, qadimiy yodgorliklari, go‘zal sayr maskanlari va tabiiy manzaralari mehmonlarni o‘ziga jalb qilib kelmoqda.
Hozirda taxminan 14,5 ming aholi yashaydigan Alloa o‘tmishda Shotlandiyaning muhim sanoat markazlaridan biri bo‘lgan. XVIII asrdagi sanoat inqilobi davrida shahar junchilik, to‘qimachilik, shishasozlik, pivochilik va boshqa sohalardagi taraqqiyoti bilan mashhur bo‘lgan.
Shaharning eng mashhur tarixiy inshootlaridan biri — Alloa minorasi hisoblanadi. Mutaxassislar uning qurilishi XVI asr boshlariga to‘g‘ri kelishini ta’kidlaydi. Ilk bor muhim parom yo‘lini qo‘riqlash maqsadida barpo etilgan mazkur minora bugungi kunda turistik maskan sifatida faoliyat yuritib, mehmonlarga nafis intererlar va yuqori qismidagi keng panoramali manzaralarni taqdim etadi.
Shunday qilib, ba’zi internet foydalanuvchilari Alloani qattiq tanqid qilgan bo‘lsa-da, shaharning tarixi, diqqatga sazovor maskanlari va o‘ziga xos muhiti uni ko‘plab insonlar uchun jozibador manzilga aylantirib kelmoqda.
…