Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldi

·0·Dunyo
Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldi

AQSHda 18 yoshli yigit noyob yutuqqa erishib, dunyo tarixidagi eng yosh professor sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Hozirda u universitetda o‘z tengdoshlariga dars berib, ilmiy faoliyatini ham muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Bu haqda Ginnesning rekordlar kitobi matbuot xizmati xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, Natan Tomas muhandislar oilasida voyaga yetgan. U bolaligidanoq matematika, texnologiya, muhandislik va ilmiy sohalarga katta qiziqish bildirgan. Uning bilimga chanqoqligi juda erta namoyon bo‘lgan — Natan 10 yoshidayoq Mayami-Deyd kollejida tahsil olishni boshlagan. Oradan to‘rt yil o‘tib, 14 yoshida Florida xalqaro universitetiga o‘qishga qabul qilingan.

2023 yilda u atigi 18 yoshida elektrotexnika yo‘nalishi bo‘yicha ham bakalavr, ham magistr darajalarini imtiyozli diplom bilan qo‘lga kiritdi. Bu esa uning akademik faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biriga aylandi.

Aynan shu yoshida universitetda pedagogik faoliyatini boshlagan Natan malakali professor sifatida ishga qabul qilindi. Natijada u dunyodagi eng yosh professor sifatida yangi jahon rekordini o‘rnatdi. Shu tariqa u 1746 yilda vafot etgan, 19 yoshida professor bo‘lgan Kolin Maklorenning ko‘p yillik rekordini yangiladi.

Natanning ta’kidlashicha, universitetda eng muhimi insonning yoshi emas, balki bilimi va mehnati hisoblanadi.

«Bu yerga hamma bir maqsad — bilim olish uchun keladi. Yoshning o‘zi katta ahamiyatga ega emas. Men asosiy e’tiborimni o‘z ishimni sifatli bajarishga va talabalarga qo‘limdan kelganicha yordam berishga qaratishga harakat qilaman», — deydi u.

Hozirda Natan Tomas 21 yoshda. U professorlik faoliyati bilan bir qatorda ta’limini ham davom ettirmoqda. Ayni paytda Mayami universitetida huquq fanlari doktori (JD) darajasini olish ustida ishlamoqda. Kelajakda esa STEM sohalariga ixtisoslashgan holda intellektual mulk huquqi yo‘nalishida faoliyat yuritishni maqsad qilgan.

Shu bilan birga, u shaxsiy qiziqishlariga ham vaqt ajratadi. Natan basketbol, tennis va golf o‘ynashni xush ko‘radi, pianino chalish bilan shug‘ullanadi hamda musiqa tinglashni yaxshi ko‘radi. Uning hayot yo‘li yoshning katta yutuqlarga erishish uchun to‘siq emasligini yana bir bor isbotlab bermoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiZiddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiBugun, 18:39Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiOddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiBugun, 18:38Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiNyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiBugun, 18:32Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiBugun, 18:30Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiDunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiBugun, 17:04Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiShov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda