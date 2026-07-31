Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdi

·25·Dunyo
Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdi
Qisqacha

AQSHning shimoli-sharqiy sohillarida akulalar ko‘paygani sababli Nyu-York politsiyasi shahar plyajlarida dronlar yordamida kuzatuv ishlarini kuchaytirdi. NYPDning Technical Assistance Response Unit maxsus bo‘linmasi xodimlari qutqaruvchilar bilan hamkorlikda shahar plyajlari osmonida muntazam patrul olib bormoqda.

Bu yozda AQSHning shimoli-sharqiy sohillarida akulalarning tez-tez ko‘rilishi kuzatilayotgani sababli Nyu-York politsiyasi (NYPD) shahar plyajlarida dronlar orqali kuzatuv ishlarini kuchaytirdi. Yangi tizim qutqaruvchilarga osmondan vaziyatni kuzatish imkonini berib, akulalar suzuvchilarga yaqinlashishidan oldin ularni aniqlashga xizmat qilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, NYPDning Technical Assistance Response Unit (TARU) maxsus bo‘linmasi dronlardan turli xavfsizlik vazifalarida foydalanadi. Ular suvda qiynalayotganlarni qutqarish, qidiruv-qutqaruv operatsiyalariga yordam berish, gavjum plyajlarni nazorat qilish hamda sohil yaqinida harakatlanayotgan akulalarni kuzatish ishlarini amalga oshiradi.

Maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan xodimlar qutqaruvchilar bilan hamkorlikda shahar plyajlari osmonida muntazam patrul olib boradi. Bu esa okeanning eng xavfli yirtqichlaridan biri hisoblangan akulalarga qarshi qo‘shimcha xavfsizlik chorasi sifatida xizmat qilmoqda.

Agar dronlar orqali akula aniqlansa, operatorlar bu haqda zudlik bilan qutqaruvchilarni xabardor qiladi. Shundan so‘ng ehtiyot chorasi sifatida suzuvchilar darhol suvdan chiqariladi.

Nyu-York shahar Parklar va dam olish departamenti ma’lumotiga ko‘ra, 1–5 iyul kunlari Rokavey sohili yaqinida jami 16 ta akula kuzatilgan. Ulardan 7 tasi aynan NYPD dronlari yordamida aniqlangan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Nyu-York suvlarida akula hujumlari juda kam uchraydi. Biroq dronlar orqali olib borilayotgan kuzatuvlar qutqaruvchilarga xavfni ertaroq aniqlash va dam oluvchilar xavfsizligini ta’minlash imkonini bermoqda.

Florida Tabiiy Tarix muzeyi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022 yilgacha bo‘lgan 150 yildan ortiq davr mobaynida Nyu-York hududida sababsiz sodir bo‘lgan atigi 12 ta akula hujumi qayd etilgan. Shu bilan birga, keyingi yillarda Long-Aylend va Nyu-York shahar sohillarida insonlarga halokatli bo‘lmagan akula uchrashuvlari soni vaqtincha oshgani kuzatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiAmerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiBugun, 18:55Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiZiddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiBugun, 18:39Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiOddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiBugun, 18:38Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiBugun, 18:30Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiDunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiBugun, 17:04Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiShov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda