Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdi
AQSHning shimoli-sharqiy sohillarida akulalar ko‘paygani sababli Nyu-York politsiyasi shahar plyajlarida dronlar yordamida kuzatuv ishlarini kuchaytirdi. NYPDning Technical Assistance Response Unit maxsus bo‘linmasi xodimlari qutqaruvchilar bilan hamkorlikda shahar plyajlari osmonida muntazam patrul olib bormoqda.
Bu yozda AQSHning shimoli-sharqiy sohillarida akulalarning tez-tez ko‘rilishi kuzatilayotgani sababli Nyu-York politsiyasi (NYPD) shahar plyajlarida dronlar orqali kuzatuv ishlarini kuchaytirdi. Yangi tizim qutqaruvchilarga osmondan vaziyatni kuzatish imkonini berib, akulalar suzuvchilarga yaqinlashishidan oldin ularni aniqlashga xizmat qilmoqda.
Ma’lum qilinishicha, NYPDning Technical Assistance Response Unit (TARU) maxsus bo‘linmasi dronlardan turli xavfsizlik vazifalarida foydalanadi. Ular suvda qiynalayotganlarni qutqarish, qidiruv-qutqaruv operatsiyalariga yordam berish, gavjum plyajlarni nazorat qilish hamda sohil yaqinida harakatlanayotgan akulalarni kuzatish ishlarini amalga oshiradi.
Maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan xodimlar qutqaruvchilar bilan hamkorlikda shahar plyajlari osmonida muntazam patrul olib boradi. Bu esa okeanning eng xavfli yirtqichlaridan biri hisoblangan akulalarga qarshi qo‘shimcha xavfsizlik chorasi sifatida xizmat qilmoqda.
Agar dronlar orqali akula aniqlansa, operatorlar bu haqda zudlik bilan qutqaruvchilarni xabardor qiladi. Shundan so‘ng ehtiyot chorasi sifatida suzuvchilar darhol suvdan chiqariladi.
Nyu-York shahar Parklar va dam olish departamenti ma’lumotiga ko‘ra, 1–5 iyul kunlari Rokavey sohili yaqinida jami 16 ta akula kuzatilgan. Ulardan 7 tasi aynan NYPD dronlari yordamida aniqlangan.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, Nyu-York suvlarida akula hujumlari juda kam uchraydi. Biroq dronlar orqali olib borilayotgan kuzatuvlar qutqaruvchilarga xavfni ertaroq aniqlash va dam oluvchilar xavfsizligini ta’minlash imkonini bermoqda.
Florida Tabiiy Tarix muzeyi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022 yilgacha bo‘lgan 150 yildan ortiq davr mobaynida Nyu-York hududida sababsiz sodir bo‘lgan atigi 12 ta akula hujumi qayd etilgan. Shu bilan birga, keyingi yillarda Long-Aylend va Nyu-York shahar sohillarida insonlarga halokatli bo‘lmagan akula uchrashuvlari soni vaqtincha oshgani kuzatilgan.
…