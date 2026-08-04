5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi
Venesuelaning Margarita oroli yaqinida qayiq halokatga uchragach, to‘rt baliqchidan biri besh kun o‘tib Karib dengizida tirik holda qutqarildi. U oziq-ovqat va ichimlik suvisiz ochiq dengizda omon qolgan. U bilan birga bo‘lgan boshqa uch nafar baliqchining taqdiri hozircha noma’lum, ularni qidirish ishlari davom etmoqda.
Venesuelaning Margarita oroli yaqinida baliq oviga chiqqan to‘rt nafar baliqchining qayig‘i halokatga uchraganidan so‘ng ulardan biri besh kun o‘tib tirik holda qutqarildi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, baliqchi bir necha kun davomida Karib dengizida ochiq suvda qolib ketgan. U oziq-ovqat va ichimlik suvisiz omon qolishga muvaffaq bo‘lgan. Qutqaruvchilar uning bunday og‘ir sharoitda bir necha kun bardosh berganini hayratlanarli holat sifatida baholagan.
Afsuski, hodisa vaqtida u bilan birga bo‘lgan boshqa uch nafar baliqchining taqdiri hozircha noma’lum. Ularni topish bo‘yicha qidiruv ishlari davom ettirilmoqda.
Margarita oroli atrofidagi suvlar Karib dengizining bir qismi bo‘lib, baliqchilar uchun muntazam faoliyat yuritiladigan hududlardan hisoblanadi. Ochiq dengizda uzoq vaqt qolib ketish esa suvsizlanish, charchoq va boshqa xavflar sabab hayot uchun jiddiy tahdid tug‘diradi.
…