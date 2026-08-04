O‘zbekiston yo‘llarida afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL ko‘rindi (video)

·45·Jamiyat
O‘zbekiston yo‘llarida afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL ko‘rindi (video)
Qisqacha

O‘zbekiston yo‘llaridan birida 1954–1957 yillarda ishlab chiqarilgan afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing» (W198) ko‘rindi. Model yuqoriga ochiladigan «chayqa qanoti» eshiklari va yoqilg‘ini to‘g‘ridan to‘g‘ri silindrga purkash tizimiga ega ilk seriyali avtomobillardan biri bo‘lgani bilan ajralib turadi. Original 300 SL Gullwing kolleksionerlar orasida yuqori baholanadi va uning xalqaro auksionlardagi qiymati bir necha million dollargacha yetishi mumkin.

O‘zbekiston yo‘llaridan birida avtomobil ishqibozlarining e’tiborini tortgan noyob mashina — afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing» (W198) ko‘zga tashlandi.

1954–1957 yillarda ishlab chiqarilgan ushbu model o‘z davri uchun ilg‘or texnologiyalari bilan ajralib turgan. Xususan, Mercedes-Benz 300 SL dunyoda yoqilg‘ini to‘g‘ridan to‘g‘ri silindrga purkash tizimiga ega ilk seriyali avtomobillardan biri bo‘lgan.

Modelning eng asosiy belgisi esa yuqoriga ochiladigan, «chayqa qanoti»ni eslatuvchi eshiklaridir. Aynan shu noodatiy dizayn 300 SL'ni avtomobil tarixidagi eng taniqli klassik modellardan biriga aylantirgan.

Bugungi kunda original 300 SL Gullwing kolleksionerlar orasida juda yuqori baholanadi. Avtomobilning ishlab chiqarilgan yili, texnik holati, asl detallari va tarixiga qarab, uning xalqaro auksionlardagi qiymati bir necha million dollargacha yetishi mumkin.

O‘zbekistonda bunday avtomobilning ko‘chada uchrashi esa klassik avtomobillar muxlislari uchun alohida voqea bo‘ldi.

Mercedes-BenzO'zbekistonMercedes-Benz 300 SL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiMirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiBugun, 10:10Surxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandiSurxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandiBugun, 09:57Buxoroda bola boshini beton teshigiga tiqib, chiqara olmay qoldi (video)Buxoroda bola boshini beton teshigiga tiqib, chiqara olmay qoldi (video)Bugun, 09:01Salafandan tayyorlangan liboslar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldiSalafandan tayyorlangan liboslar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 08:5221 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandiBugun, 08:34Toshkentda ayol mushukni shavqatsizlarcha zina tutqichiga urgani aks etgan video bahslarga sabab bo‘lmoqda (video)Toshkentda ayol mushukni shavqatsizlarcha zina tutqichiga urgani aks etgan video bahslarga sabab bo‘lmoqda (video)Bugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda