O‘zbekiston Markaziy Osiyoda farovonlik bo‘yicha uchlikka kirdi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekiston Markaziy Osiyoda farovonlik bo‘yicha uchlikka kirdi

Britaniyaning The Legatum Institute tahlil markazi Prosperity Index 2026 global reytingini e’lon qildi. Unda O‘zbekiston 161 ta davlat orasida 94-o‘rinni egalladi.

Reyting natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 3-o‘rinda qayd etilgan. Mintaqada Qozog‘iston 66-o‘rin bilan birinchi, Qirg‘iziston 87-o‘rin bilan ikkinchi bo‘ldi.

Tojikiston reytingda 129-o‘rinni egallagan. Turkmaniston esa ro‘yxatda ko‘rsatilmagani ma’lum qilindi.

Jahon reytingida birinchi o‘rin Shveysariyaga tegishli. Solishtirish uchun, Qozog‘iston 66-o‘rinda, Qirg‘iziston 87-o‘rinda, O‘zbekiston 94-o‘rinda, Rossiya 103-o‘rinda, Tojikiston esa 129-o‘rinda joylashgan.

Reytingning oxirgi pog‘onasida Eritreya turibdi, u 161-o‘rinni egallagan.

Prosperity Index davlatlarni bir nechta yo‘nalish bo‘yicha baholaydi. Ular orasida iqtisodiyot, biznes muhiti, ta’lim, sog‘liqni saqlash va xavfsizlik darajasi kabi omillar bor.

Prosperity IndexThe Legatum InstituteMarkaziy OsiyoQozog‘istonQirg‘iziston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdiTo‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdiKecha, 21:03Turistik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiTuristik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiKecha, 10:07Toshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaToshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaKecha, 09:44O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?02.08, 20:51Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?02.08, 18:05O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldi02.08, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi