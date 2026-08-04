Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges 2025 yil avgust oyida unashtirilgan, biroq to'y sanasi, manzili va mehmonlar ro'yxati hali rasman e'lon qilinmagan. Lionel Messi, Neymar, Habib Nurmagomedov va Konor Makgregor marosimga taklif etilgani haqidagi xabarlar tarqalgan bo'lsa-da, ularning hech biri rasmiy tasdiqlanmagan.
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning kutilayotgan to‘yi futbol olamidagi eng ko‘p muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Endi esa marosim mehmonlari orasida Lionel Messi, Neymar, Habib Nurmagomedov va Konor Makgregor kabi mashhur sportchilar bo‘lishi haqida xabarlar tarqalmoqda.
Biroq hozircha mashhur mehmonlar ro‘yxati rasman e’lon qilingan emas. Ronaldu va Jorjina nikohga tayyorlanayotgani tasdiqlangan bo‘lsa-da, to‘y sanasi, manzili va taklif etilgan shaxslar haqidagi ma’lumotlarning katta qismi ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga asoslanmoqda.
Ronaldu va Jorjina haqiqatan ham unashtirilgan
Juftlikning nikoh qurish rejasi shunchaki mish-mish emas. Jorjina Rodriges 2025 yil avgust oyida katta uzuk aks etgan suratni e’lon qilib, Ronalduning turmush qurish taklifini qabul qilganini ma’lum qilgan. Ularning unashtirilgani Reuters tomonidan ham qayd etilgan.
Ronaldu 2025 yil noyabrida Pirs Morganga bergan intervyusida to‘y sanasi hali belgilanmaganini aytgan. U o‘sha paytda nikoh marosimini 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin o‘tkazishni rejalashtirganini, Jorjina esa katta tantanalardan ko‘ra xususiy marosimni afzal ko‘rishini bildirgandi.
Demak, juftlikning turmush qurishi haqidagi reja tasdiqlangan. Ammo marosimga kimlar taklif qilingani borasida hozircha rasmiy ma’lumot yo‘q.
Messi va Neymarga taklifnoma yuborilganmi?
Jurnalist Esegbona Luisga nisbat berilayotgan xabarda Lionel Messi va Neymar to‘y mehmonlari ro‘yxatiga kiritilgani aytilmoqda.
Bu xabar futbol muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy. Ronaldu va Messi qariyb yigirma yil davomida futbol tarixidagi eng mashhur raqobatning asosiy qahramonlari bo‘ldi. Ulardan birining ikkinchisi to‘yida ishtirok etishi oddiy mehmondorchilikdan ko‘ra kattaroq ramziy voqea sifatida qabul qilinadi.
Biroq Messi, uning rafiqasi Antonela Rokutsso, Neymar yoki ularning vakillari taklifnoma olganini tasdiqlagan emas. Tarqalayotgan «mehmonlar ro‘yxati»ning haqiqiyligiga oid ham ishonchli hujjat yoki rasmiy bayonot taqdim etilmagan. Messining marosimda qatnashishi hozircha taxmin darajasida qolmoqda.
Habib va Makgregor haqidagi xabar ham tasdiqlanmadi
Avvalroq Habib Nurmagomedov va Konor Makgregor ham Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqalgandi.
Ronalduning har ikki jangchi bilan turli tadbirlarda uchrashgani va ular bilan iliq munosabatda ekani ma’lum. Ammo aynan to‘y taklifnomasi yuborilganini tasdiqlaydigan ishonchli dalil topilmagan.
Ushbu xabarni tekshirgan manbada Habib va Makgregorga taklifnoma berilgani haqida rasmiy bayonot ham, ishonchli tasdiq ham yo‘qligi qayd etilgan. Xabarga ilova qilingan ayrim suratlar esa avvalgi uchrashuvlardan olingan bo‘lib, bo‘lajak to‘y bilan bevosita bog‘liq emas.
Mashhur shaxs
Taklif etilgani haqida xabar
Rasmiy tasdiq
Lionel Messi
Tarqalgan
Yo‘q
Neymar
Tarqalgan
Yo‘q
Habib Nurmagomedov
Tarqalgan
Yo‘q
Konor Makgregor
Tarqalgan
Yo‘q
Shu sabab ularning ismlarini tasdiqlangan mehmonlar sifatida emas, to‘y atrofidagi xabarlarda tilga olinayotgan nomlar sifatida ko‘rsatish to‘g‘riroq.
To‘y qachon va qayerda o‘tishi ham noma’lum
So‘nggi xabarlarda marosim 8 avgust kuni Portugaliyaning Madeyra orolida o‘tkazilishi mumkinligi aytilmoqda. Ayrim nashrlar nikoh Funshal soborida qayd etilib, tantana Savoy Palace mehmonxonasida davom etishini yozdi.
Biroq Ronaldu, Jorjina yoki ularning rasmiy vakillari bu sana va manzilni tasdiqlagan emas. Shuning uchun 8 avgust haqidagi ma’lumot ham hozircha rasmiy reja emas, matbuotdagi xabar hisoblanadi.
Bundan tashqari, to‘y allaqachon yashirincha o‘tkazilgani, boshqa sanaga ko‘chirilgani yoki umuman kechiktirilgani haqida ham bir-biriga zid xabarlar tarqaldi. Ayrim so‘nggi maqolalarda Ronaldu oilasi maxfiy nikoh haqidagi gaplarni rad etgani qayd etilgan.
Hozircha aniq holat quyidagicha:
Ronaldu va Jorjina unashtirilgan;
ular nikoh qurishni rejalashtirgan;
to‘yning rasmiy sanasi ochiqlanmagan;
marosim joyi tasdiqlanmagan;
mehmonlar ro‘yxati e’lon qilinmagan.
Deyarli o‘n yillik munosabat
Ronaldu va Jorjina munosabatlari 2016–2017 yillar atrofida boshlangan. Jorjina o‘sha paytda Madriddagi Gucci do‘konida ishlagan va juftlikning tanishuvi ham shu davrga to‘g‘ri kelgani aytilgan. Ular 2025 yil avgust oyida rasman unashtirildi.
Juftlik birgalikda besh nafar farzandni tarbiyalamoqda:
Krishtianu Ronaldu kichik;
egizaklar Yeva va Mateo;
Alana Martina;
Bella Esmeralda.
Jorjina Alana va Bellaning biologik onasi bo‘lib, Ronalduning barcha farzandlari hayotida onalik vazifasini bajarib kelmoqda. Juftlik 2022 yilda yangi tug‘ilgan o‘g‘li Anxelni yo‘qotgan edi.
Ronalduning o‘zi unashtiruvni oilasi uchun yangi bob sifatida baholab, marosimda Jorjinaning xususiylik haqidagi istagini hurmat qilishini aytgan.
Nega aynan Messining nomi katta shov-shuv uyg‘otdi?
Ronaldu va Messi maydonda uzoq yillar asosiy raqib bo‘lgan bo‘lsa-da, ular shaxsiy adovat borligini ochiq namoyish qilmagan. Ikki futbolchi turli marosimlarda bir-biriga hurmat bilan munosabat bildirgan.
Shu sabab Messining to‘yga ehtimoliy taklifi ikki yulduz o‘rtasidagi munosabat haqidagi eng qiziq ramziy voqealardan biriga aylanishi mumkin.
Neymarning nomi ham tasodifan tilga olinmayapti. Braziliyalik futbolchi Messi bilan «Barselona» va PSJda birga o‘ynagan, Ronaldu bilan esa futboldan tashqari tadbirlarda uchrashgan.
Biroq mashhur ismlarning bir ro‘yxatda bo‘lishi xabarni qiziqarli qiladi, xolos. Bu ularning haqiqatan taklif etilganini isbotlamaydi.
Nega to‘y atrofida soxta xabarlar ko‘paydi?
Ronaldu — ijtimoiy tarmoqlardagi eng katta auditoriyaga ega sportchilardan biri. Uning shaxsiy hayoti haqidagi har qanday xabar qisqa vaqt ichida millionlab odamlarga tarqalishi mumkin.
Bu esa tasdiqlanmagan ma’lumotlar uchun qulay muhit yaratadi. Avval ham juftlikning soxta to‘y suratlari, qalbaki taklifnomalar va mashhur mehmonlar haqidagi xabarlar tarqalgan. 2025 yilda Ronaldu va Jorjina nikoh libosida tasvirlangan virusli surat sun’iy intellekt yordamida yaratilgani aniqlangan edi.
To‘y xabarlarida quyidagi belgilar bo‘lsa, ehtiyotkorlik zarur:
xabar faqat ijtimoiy tarmoq sahifasiga tayansa;
taklifnoma yoki mehmonlar ro‘yxati manbasi ko‘rsatilmasa;
Ronaldu va Jorjinaning rasmiy sahifalarida ma’lumot bo‘lmasa;
mashhur mehmonlarning vakillari xabarni tasdiqlamasa;
bir nechta nashr bir-biriga zid sana va manzilni keltirsa.
Tasdiqlangan voqea — unashtiruv, qolgani hozircha sir
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges qariyb o‘n yillik munosabatdan keyin oila qurishga tayyorlanayotgani tasdiqlangan. Ammo ularning to‘yi qayerda va qachon o‘tishi, marosimda Messi, Neymar, Habib yoki Makgregor qatnashishi hali ochiq emas.
Esegbona Luisga nisbat berilayotgan mehmonlar ro‘yxatini boshqa ishonchli manbalar orqali mustaqil tasdiqlashning iloji bo‘lmadi. Shuning uchun bu ma’lumotni rasmiy xabar emas, to‘y atrofida tarqalayotgan da’vo sifatida qabul qilish zarur.
Agar Messi haqiqatan ham marosimda qatnashsa, bu ikki buyuk futbolchining maydondagi uzoq raqobatidan keyingi eng ramziy kadrlardan biri bo‘lishi mumkin. Hozircha esa muxlislar rasmiy surat yoki bayonotni kutishiga to‘g‘ri keladi.
Sizningcha, Messi Ronalduning to‘yiga borsa, bu futbol tarixidagi eng mashhur mehmondorchilikka aylanadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…