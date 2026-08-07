«Lokomotiv» Toshkentda «Dinamo» ustidan kambekka erishdi
«Lokomotiv» Toshkentda «Dinamo»ni 2:1 hisobida mag'lub etib, kambek qayd etdi. Samarqandliklar safida Jaloliddin Jumaboyev 8-daqiqada gol urgan bo'lsa, Diyorjon Turopov 29-daqiqada hisobni tenglashtirdi, Temurxo'ja Abduxoliqov esa 35-daqiqada g'alaba golini kiritdi. Ikkinchi bo'limda hisob o'zgarmadi. G'alabadan so'ng «Lokomotiv» 25 ochko bilan 5-o'ringa ko'tarildi, «Dinamo» esa 21 ochko bilan 9-o'rinda qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 16-turidan o‘rin olgan shiddatli bahsda Toshkentning «Lokomotiv» klubi o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasini qabul qildi. Irodali o‘yin ko‘rsatgan «temiryo‘lchilar» 2:1 hisobida g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Uchrashuv mehmonlarning ketma-ket hujumlari bilan boshlangan bo‘lsa-da, maydon egalari o‘z irodalarini ko‘rsatib, ikkita gol bilan javob qaytarishdi.
Erta o‘tkazib yuborilgan gol va «Lokomotiv»ning kuchli kambegi
O‘yinning atigi 8-daqiqasidayoq Samarqand jamoasi a’zosi Jaloliddin Jumaboyev hisobni ochib, «Dinamo»ni oldinga olib chiqdi.
Biroq, bu gol mezbonlarni yanada faollashishga majbur etdi. Tinimsiz hujumlar o‘z samarasini berdi:
29-daqiqada Diyorjon Turopov muvozanatni tiklab, hisobni tenglashtirdi — 1:1;
35-daqiqada esa tajribali hujumchi Temurxo‘ja Abduxoliqov «Lokomotiv»ning g‘alaba golini raqib darvozasiga yo‘llab, kambekni yakunladi — 2:1.
Ikkinchi bo‘limda har ikki jamoada ham xavfli vaziyatlar bo‘lganiga qaramay, hisob boshqa o‘zgarmadi.
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Ushbu muhim irodali g‘alabadan so‘ng «Lokomotiv» o‘z ochkolari sonini 25 taga yetkazib oldi va turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Mag‘lubiyatga uchragan «Dinamo» esa 21 ochko bilan jadvalning 9-pog‘onasida qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 16-tur
«Lokomotiv» – «Dinamo» 2:1
Gollar: Jaloliddin Jumaboyev 8 (0:1), Diyorjon Turopov 29 (1:1), Temurxo‘ja Abduxoliqov 35 (2:1)
«Lokomotiv»: 12. Nikita Shevchenko, 9. Suhrob Nurulloyev (8. Bilol Tupliyev, 71), 10. Shodiyor Shodiboyev (7. Quvonchbek Abrayev, 72), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 15. Aleksandr Shushnyar (26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 60), 17. Sardor Mirzayev, 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammadali Reimov, 71), 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev, 45. Yovan Nishich.
«Dinamo»: 1. Edem Nemanov, 3. Mixail Shtefan, 7. Sanjar Qodirqulov, 15. Rasul Yo‘ldoshev (21. Jahongir Abdusalomov, 72), 19. Tigran Avanesyan, 20. Jaloliddin Jumaboyev, 25. Oybek O‘rmonjonov (4. Nurillo To‘xtasinov, 57), 26. Marko Stanoyevich (2. Artyom Radayev, 57), 30. Xaris Xaydarevich (24. Akbar Xudoyberdiyev, 57), 37. Firdavs Abdurahmonov, 77. Behruzbek Oblaqulov.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…