Samolyotda yo‘lovchi favqulodda chiqish eshigini ochishga urindi
Malayziyadan Hindistonga parvoz qilayotgan samolyotda yo'lovchilardan biri favqulodda chiqish eshigini ochishga bir necha bor urindi. U eshikning ichki oynasiga zarar yetkazgan, biroq ekipaj a'zolari va boshqa yo'lovchilar aralashib, uni ushlab qolgan. Samolyot Hindistonga xavfsiz qo'ngach, huquq-tartibot idoralari yo'lovchini qo'lga olgan va uning xatti-harakatlari yuzasidan tergov boshlangan.
Malayziyadan Hindistonga parvoz qilayotgan samolyotda yo‘lovchilardan biri kutilmaganda favqulodda chiqish eshigini ochishga urindi. U eshikning ichki oynasiga zarar yetkazib, uni ochishga bir necha bor harakat qilgan.
Vaziyatni sezgan ekipaj a’zolari va boshqa yo‘lovchilar darhol aralashib, erkakni ushlab qolgan. Shundan so‘ng samolyotdagi vaziyat nazoratga olingan va parvoz davom ettirilgan.
Samolyot Hindistonga xavfsiz qo‘ngach, huquq-tartibot idoralari yo‘lovchini qo‘lga olgan. Hozirda uning xatti-harakatlari yuzasidan tergov olib borilmoqda.
Voqea sababli parvozdagi boshqa yo‘lovchilar orasida ham xavotir yuzaga kelgan. Favqulodda chiqish eshiklari faqat zarur holatlarda foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ularni parvoz vaqtida ochishga urinish jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
…