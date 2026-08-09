Chelsi ustozi Xabi Alonso Romeo Laviani nima uchun almashtirmaganini tushuntirdi

·63·Sport
Chelsi ustozi Xabi Alonso Romeo Laviani nima uchun almashtirmaganini tushuntirdi
Qisqacha

Xabi Alonso Romeo Laviaga charchaganiga qaramay, to'liq 90 daqiqa o'ynashiga imkon berdi, chunki futbolchida bu borada ruhiy to'siq mavjud edi. Jakartada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Chelsi Milan ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozondi va bu Lavi uchun so'nggi uch yildan ortiq vaqt ichida to'liq 90 daqiqa o'tkazgan ikkinchi o'yin bo'ldi.

Jakartada oʻtkazilgan navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvida Italiyaning Milan klubini 3:0 hisobida magʻlub etgan Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻyin davomida yarim himoyachi Romeo Laviaga nisbatan qoʻllagan qatʼiy yondashuvi sabablarini ochib berdi. Ushbu gʻalaba jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidagi muhim bosqichlardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi rasmiy manbalariga tayanib xabar berilishicha, ispaniyalik mutaxassis maydonda charchoq alomatlarini sezgan Laviaga oxirigacha oʻynashiga imkon bergan. Xabi Alonso bu qarorni futbolchining oʻziga boʻlgan psixologik toʻsigʻini yengib oʻtishi uchun ataylab qabul qilganini taʼkidladi.

Ruxsat berilgan toʻliq oʻyin va psixologik toʻsiq

Uchrashuvdan keyingi intervyuda Xabi Alonso oʻzining boshqaruv uslubi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Romeo Laviada toʻliq 90 daqiqa harakat qilish borasida maʼlum bir ruhiy toʻsiq mavjud boʻlgan.

«Romeo Laviada toʻliq 90 daqiqa oʻynash borasida ruhiy toʻsiq bor. U charchagan edi, lekin men “Uni oʻynashiga qoʻyib beringlar, qoʻyib beringlar…” dedim. Biz unga 90 daqiqani yakunlashiga imkon berdik va u oxirida charchagan boʻlsa ham, oʻylashimcha, u haqiqatan ham baxtli», deya izoh berdi Chelsi ustozi.

Gelora Bung Karno stadionida boʻlib oʻtgan bu uchrashuv Lavi uchun soʻnggi uch yildan ortiq vaqt ichida toʻliq 90 daqiqa oʻtkazgan ikkinchi oʻyin boʻldi. 2023-yilning avgust oyida 53 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qoʻshilgan 22 yoshli futbolchi son va tizza mushaklaridagi jarohatlar girdobida qolib, londonliklar safida 80 dan ortiq uchrashuvni oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgandi.

Futbolchining shaxsiy yutuqlari va jamoadoshlarning munosabati

Oʻyindan soʻng fikr bildirar-ekan, Romeo Lavi unga toʻliq mavsumoldi oʻyinida qatnashish imkonini yaratgan tibbiy xodimlarga minnatdorchilik bildirdi. U klub rasmiy saytiga bergan intervyusida oʻz holatidan mamnun ekanini taʼkidladi.

«Men 90 daqiqa oʻynaganimdan juda xursandman va oʻzimni yaxshi his qilyapman», dedi Lavi. «Ishonch klubdagi barcha xodimlar bilan qilingan mehnatlar mahsuli boʻlib, ular menga yaxshi mavsumoldi tayyorgarligini oʻtkazishda va kuchli tarzda boshlashda yordam berishdi».

Yosh yarim himoyachi Xabi Alonso qoʻl ostida ishlashdan zavqlanayotganini va murabbiyning gʻoyalari jamoaga tezda singib borayotganini qoʻshimcha qildi. Ushbu muhim natija va futbolchining matonati jamoa safdoshlari eʼtiboridan ham chetda qolmadi.

Xususan, jamoa himoyachisi Vesli Fofana ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Romeo Lavi va Levi Kolvill bilan tushgan suratini joylashtirib, uning irodasini alohida nishonladi va iliq tilaklarni bildirdi.

Xabi AlonsoRomeo LaviChelsiMilanFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)