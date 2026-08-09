Chelsi ustozi Xabi Alonso Romeo Laviani nima uchun almashtirmaganini tushuntirdi
Xabi Alonso Romeo Laviaga charchaganiga qaramay, to'liq 90 daqiqa o'ynashiga imkon berdi, chunki futbolchida bu borada ruhiy to'siq mavjud edi. Jakartada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Chelsi Milan ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozondi va bu Lavi uchun so'nggi uch yildan ortiq vaqt ichida to'liq 90 daqiqa o'tkazgan ikkinchi o'yin bo'ldi.
Jakartada oʻtkazilgan navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvida Italiyaning Milan klubini 3:0 hisobida magʻlub etgan Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻyin davomida yarim himoyachi Romeo Laviaga nisbatan qoʻllagan qatʼiy yondashuvi sabablarini ochib berdi. Ushbu gʻalaba jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidagi muhim bosqichlardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi rasmiy manbalariga tayanib xabar berilishicha, ispaniyalik mutaxassis maydonda charchoq alomatlarini sezgan Laviaga oxirigacha oʻynashiga imkon bergan. Xabi Alonso bu qarorni futbolchining oʻziga boʻlgan psixologik toʻsigʻini yengib oʻtishi uchun ataylab qabul qilganini taʼkidladi.
Ruxsat berilgan toʻliq oʻyin va psixologik toʻsiqUchrashuvdan keyingi intervyuda Xabi Alonso oʻzining boshqaruv uslubi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Romeo Laviada toʻliq 90 daqiqa harakat qilish borasida maʼlum bir ruhiy toʻsiq mavjud boʻlgan.
«Romeo Laviada toʻliq 90 daqiqa oʻynash borasida ruhiy toʻsiq bor. U charchagan edi, lekin men “Uni oʻynashiga qoʻyib beringlar, qoʻyib beringlar…” dedim. Biz unga 90 daqiqani yakunlashiga imkon berdik va u oxirida charchagan boʻlsa ham, oʻylashimcha, u haqiqatan ham baxtli», deya izoh berdi Chelsi ustozi.
Gelora Bung Karno stadionida boʻlib oʻtgan bu uchrashuv Lavi uchun soʻnggi uch yildan ortiq vaqt ichida toʻliq 90 daqiqa oʻtkazgan ikkinchi oʻyin boʻldi. 2023-yilning avgust oyida 53 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qoʻshilgan 22 yoshli futbolchi son va tizza mushaklaridagi jarohatlar girdobida qolib, londonliklar safida 80 dan ortiq uchrashuvni oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgandi.
Futbolchining shaxsiy yutuqlari va jamoadoshlarning munosabatiOʻyindan soʻng fikr bildirar-ekan, Romeo Lavi unga toʻliq mavsumoldi oʻyinida qatnashish imkonini yaratgan tibbiy xodimlarga minnatdorchilik bildirdi. U klub rasmiy saytiga bergan intervyusida oʻz holatidan mamnun ekanini taʼkidladi.
«Men 90 daqiqa oʻynaganimdan juda xursandman va oʻzimni yaxshi his qilyapman», dedi Lavi. «Ishonch klubdagi barcha xodimlar bilan qilingan mehnatlar mahsuli boʻlib, ular menga yaxshi mavsumoldi tayyorgarligini oʻtkazishda va kuchli tarzda boshlashda yordam berishdi».
Yosh yarim himoyachi Xabi Alonso qoʻl ostida ishlashdan zavqlanayotganini va murabbiyning gʻoyalari jamoaga tezda singib borayotganini qoʻshimcha qildi. Ushbu muhim natija va futbolchining matonati jamoa safdoshlari eʼtiboridan ham chetda qolmadi.
Xususan, jamoa himoyachisi Vesli Fofana ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Romeo Lavi va Levi Kolvill bilan tushgan suratini joylashtirib, uning irodasini alohida nishonladi va iliq tilaklarni bildirdi.
…